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Новосибирец сфотографировал две туманности и звездное скопление — для этого ему пришлось уехать за 140 км от города

Чтобы качество снимков было отличным, фотограф модифицировал свой фотоаппарат

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На съемки потребовалось примерно полтора-два часа

На съемки потребовалось примерно полтора-два часа

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманности созвездия Кассиопея «Душа» и «Сердце» и двойное звездное скопление в созвездии Персея. Съемки прошли вчера ночью в 140 километрах от Новосибирска.

— Погоду нам дали хорошую наконец-то. Мы договорились встретиться с товарищем из Ленинска-Кузнецкого, он привозил очень крупный телескоп в 400 мм. И пока у меня шла съемка, пока я всё настроил, мы еще смотрели визуально на туманности и галактики. На этот раз уехали далеко от города, практически на 140 километров. Обычно ближе всё снимаю. Вместе с настройками аппаратуры мы снимали где-то часа полтора-два. А 45 минут снимали сами туманности, делали калибровочные кадры, — рассказал Алексей Поляков корреспонденту НГС.

Для съемок Алексею пришлось модифицировать свой фотоаппарат, чтобы качество снимков было отличным. Астрофотографу удалось сделать лишь одно фото, состоящее из 90 кадров с выдержкой по 30 секунд.

— Я был рад, что сетап хорошо работал, потому что подобные модификации камер, особенно верхнего ценового сегмента — это риск. Можно было остаться без камеры, — посмеялся астрофотограф. — От процесса впечатления остались прекрасные. Это было по-настоящему хорошее небо, где засвет от города не ощущается на таком расстоянии. Галактики и туманности мы смотрели в телескоп детализированно, практически как на астроснимке. Водоворот галактики было отлично видно — спираль, перемычку, соседнюю галактику.

В мае Алексей планирует поехать на Алтай, чтобы снять созвездия Скорпиона и Стрельца. Тогда они должны подняться выше, их будет лучше видно.

В декабре Алексею Полякову удалось запечатлеть туманности созвездия Возничий — IC405 «Пылающая звезда» и IC410 «Головастики». На съемку тогда у него ушло полтора часа.

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