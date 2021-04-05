Новосибирец сфотографировал две туманности и звездное скопление — для этого ему пришлось уехать за 140 км от города

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманности созвездия Кассиопея «Душа» и «Сердце» и двойное звездное скопление в созвездии Персея. Съемки прошли вчера ночью в
— Погоду нам дали хорошую наконец-то. Мы договорились встретиться с товарищем из Ленинска-Кузнецкого, он привозил очень крупный телескоп в
Для съемок Алексею пришлось модифицировать свой фотоаппарат, чтобы качество снимков было отличным. Астрофотографу удалось сделать лишь одно фото, состоящее из
— Я был рад, что сетап хорошо работал, потому что подобные модификации камер, особенно верхнего ценового сегмента — это риск. Можно было остаться без камеры, — посмеялся астрофотограф. — От процесса впечатления остались прекрасные. Это было по-настоящему хорошее небо, где засвет от города не ощущается на таком расстоянии. Галактики и туманности мы смотрели в телескоп детализированно, практически как на астроснимке. Водоворот галактики было отлично видно — спираль, перемычку, соседнюю галактику.
В мае Алексей планирует поехать на Алтай, чтобы снять созвездия Скорпиона и Стрельца. Тогда они должны подняться выше, их будет лучше видно.
В декабре Алексею Полякову удалось запечатлеть туманности созвездия Возничий — IC405 «Пылающая звезда» и IC410 «Головастики». На съемку тогда у него ушло полтора часа.