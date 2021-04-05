Новосибирец сфотографировал две туманности и звездное скопление — для этого ему пришлось уехать за 140 км от города

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманности созвездия Кассиопея «Душа» и «Сердце» и двойное звездное скопление в созвездии Персея. Съемки прошли вчера ночью в 140 километрах от Новосибирска.



— Погоду нам дали хорошую наконец-то. Мы договорились встретиться с товарищем из Ленинска-Кузнецкого, он привозил очень крупный телескоп в 400 мм . И пока у меня шла съемка, пока я всё настроил, мы еще смотрели визуально на туманности и галактики. На этот раз уехали далеко от города, практически на 140 километров . Обычно ближе всё снимаю. Вместе с настройками аппаратуры мы снимали где-то часа полтора-два. А 45 минут снимали сами туманности, делали калибровочные кадры, — рассказал Алексей Поляков корреспонденту НГС.