Центр вирусологии «Вектор» подал 11-миллионный иск в суд на строителей из-за пожара

В Новосибирске центр вирусологии «Вектор» обратился с иском к строительной компании, которая проводила ремонт в помещениях в сентябре 2019 года, тогда в здании центра произошел пожар.



В итоге центр пытается взыскать с подрядчика — ООО «Монолит» — 11,2 миллиона рублей. Первое заседание по иску назначено на 26 апреля .

Сотрудник компании «Монолит», до которого удалось дозвониться корреспонденту НГС, отказался представиться и комментировать ситуацию. Он попросил позвонить по другому номеру, который на момент публикации был занят.