Центр вирусологии «Вектор» подал 11-миллионный иск в суд на строителей из-за пожара

В Новосибирске центр вирусологии «Вектор» обратился с иском к строительной компании, которая проводила ремонт в помещениях в сентябре 2019 года, тогда в здании центра произошел пожар.
В итоге центр пытается взыскать с подрядчика — ООО «Монолит» —
Сотрудник компании «Монолит», до которого удалось дозвониться корреспонденту НГС, отказался представиться и комментировать ситуацию. Он попросил позвонить по другому номеру, который на момент публикации был занят.
В качестве третьего лица со стороны ответчика к делу привлечена компания «СМУ 8 Групп», которая выполняла работы на объекте. Юрист организации рассказал, что сейчас только знакомится с документами. Он попросил перезвонить за комментариями на следующей неделе, так как дело непростое и речь идет о возмещении убытков после сентябрьского пожара в 2019 году.
Согласно данным «Контур.Фокус» за 2019 год, ООО «Монолит» получил выручку в 652,5 миллиона рублей. С 2014 года «Монолит» победил в закупках на строительство и ремонт различных организаций на 1,5 миллиарда рублей. Среди заказчиков компании числятся «Авиационный холдинг "Сухой"», Министерство промышленности и торговли России. В 2019 году компания выиграла контракты на ремонты от центра «Вектор» на 230 миллионов рублей и 645 тысяч рублей.
Корреспондент НГС также отправила официальный запрос в Роспотребнадзор с просьбой уточнить детали иска.