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Центр вирусологии «Вектор» подал 11-миллионный иск в суд на строителей из-за пожара

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, сейчас центр хочет возместить убытки

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Первое заседание по иску в Арбитражном суде Новосибирской области назначено на <nobr class="_">26 апреля</nobr>

Первое заседание по иску в Арбитражном суде Новосибирской области назначено на 26 апреля

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В Новосибирске центр вирусологии «Вектор» обратился с иском к строительной компании, которая проводила ремонт в помещениях в сентябре 2019 года, тогда в здании центра произошел пожар.

В итоге центр пытается взыскать с подрядчика — ООО «Монолит» — 11,2 миллиона рублей. Первое заседание по иску назначено на 26 апреля.

Сотрудник компании «Монолит», до которого удалось дозвониться корреспонденту НГС, отказался представиться и комментировать ситуацию. Он попросил позвонить по другому номеру, который на момент публикации был занят.

В качестве третьего лица со стороны ответчика к делу привлечена компания «СМУ 8 Групп», которая выполняла работы на объекте. Юрист организации рассказал, что сейчас только знакомится с документами. Он попросил перезвонить за комментариями на следующей неделе, так как дело непростое и речь идет о возмещении убытков после сентябрьского пожара в 2019 году.

Согласно данным «Контур.Фокус» за 2019 год, ООО «Монолит» получил выручку в 652,5 миллиона рублей. С 2014 года «Монолит» победил в закупках на строительство и ремонт различных организаций на 1,5 миллиарда рублей. Среди заказчиков компании числятся «Авиационный холдинг "Сухой"», Министерство промышленности и торговли России. В 2019 году компания выиграла контракты на ремонты от центра «Вектор» на 230 миллионов рублей и 645 тысяч рублей.

Корреспондент НГС также отправила официальный запрос в Роспотребнадзор с просьбой уточнить детали иска.

16 сентября 2019 года в здании центра вирусологии «Вектор» произошел пожар, который сопровождался взрывом. Серьезные ожоги получил отделочник. Огонь быстро потушили, а позже против прораба возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

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искпожарцентр вирусологии «Вектор»
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