Почему легендарный остров, где создавалась полярная авиация СССР, превратили в помойку

— У наших северных территорий нет достойного презентационного места. А здесь это можно показать в виде павильонов. В чем заключается освоение Севера? Там добывают золото, там добывают редкоземельные металлы — насколько это важно для страны. Вот такой глобальный подход интересен и Норильску, и золотопромышленникам. Проводятся же у нас Арктические форумы. А знаете где? В Мурманске, в Архангельске. Потому что там люди суетятся. Так и мы себя позиционируем как главную территорию в основании Севера и Арктики. Так вот она площадка. Это же первая советская полярная авиабаза. Самый первый самолет полетел именно отсюда. И это здание гидропорта, которое стоит на острове, — редчайшее и единственное, сохранившееся с тех лет, — вдохновенно перечисляет Вячеслав.

Почему столь ценный во многих смыслах остров в центре города пребывает в запустении, мы спросили у предпринимателя, члена общественной палаты Красноярска Андрея Болсуновского. Сложившуюся ситуацию он назвал «кармой Красноярска», где власть тесно связана с бизнесом. И это характерно для многих российских городов.

— Ни для кого не секрет, что у нас в городе в первую очередь развиваются пространства, которые интересны большому бизнесу. И, видимо, раз в жилую зону это не превратишь — законодатель не позволяет, торговый комплекс тоже не воткнешь, вот он и стоит в заброшенном состоянии. А наш город очень серьезно работает в угоду бизнесу. Мы готовы засыпать находящуюся рядом с островом Абаканскую протоку, если это нужно бизнесу, или вырубать рощи в Академгородке, там снова встал вопрос по сосновому лесу. Проще всего это делать под социальные объекты, а земли, на которых они планировались ранее, передать под застройку домами. Это у нас уже не первый год, а при всех трех мэрах я наблюдаю такую ситуацию. Видимо, такая карма у Красноярска, — констатирует Болсуновский.