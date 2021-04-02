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Больше 3 тысяч человек уехали из Новосибирска за месяц

При этом приехавших в регион оказалось больше

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В целом Новосибирская область остается привлекательной для приезжих

В целом Новосибирская область остается привлекательной для приезжих

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Из Новосибирской области за месяц уехали больше 3 тысяч человек

Новосибирскстат отчитался о миграции населения регионов Сибири в январе 2021 года. Оказалось, в Новосибирской области самый большой миграционный прирост во всем СФО.

За январь в регион приехали 4688 человек, а уехал 3751 человек, то есть миграционный прирост составил 937 человек. Это самый большой показатель по регионам Сибири. В прошлом году миграционный прирост Новосибирской области был 925 человек.

Самая большая убыль населения в Омской области — 494 человека и на Кузбассе — 458 человек.

Прирост населения зафиксирован в 4 регионах Сибири из 10. Кроме Новосибирской области, это Красноярский край (+444), Томская область (+76) и Хакасия (+4).

В целом в Сибирь за январь приехали 28 489 человек, уехали 28 727, убыль составила 238 человек.

Новосибирская область не первый год оказывается самой привлекательной для мигрантов. В 2019 году за три месяца этого года сюда переехали больше 18 тысяч человек.

По словам демографов, миграция в Новосибирской области носит «промывной характер»: то есть сюда массово приезжают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы уезжают в западные регионы.

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миграциянаселениестатистика
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