Больше 3 тысяч человек уехали из Новосибирска за месяц

Новосибирскстат отчитался о миграции населения регионов Сибири в январе 2021 года. Оказалось, в Новосибирской области самый большой миграционный прирост во всем СФО.

За январь в регион приехали 4688 человек, а уехал 3751 человек, то есть миграционный прирост составил 937 человек. Это самый большой показатель по регионам Сибири. В прошлом году миграционный прирост Новосибирской области был 925 человек.

Самая большая убыль населения в Омской области — 494 человека и на Кузбассе — 458 человек.