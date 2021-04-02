Больше 3 тысяч человек уехали из Новосибирска за месяц

Из Новосибирской области за месяц уехали больше
Новосибирскстат отчитался о миграции населения регионов Сибири в январе 2021 года. Оказалось, в Новосибирской области самый большой миграционный прирост во всем СФО.
За январь в регион приехали 4688 человек, а уехал 3751 человек, то есть миграционный прирост составил 937 человек. Это самый большой показатель по регионам Сибири. В прошлом году миграционный прирост Новосибирской области был 925 человек.
Самая большая убыль населения в Омской области — 494 человека и на Кузбассе — 458 человек.
Прирост населения зафиксирован в
В целом в Сибирь за январь приехали
Новосибирская область не первый год оказывается самой привлекательной для мигрантов. В 2019 году за три месяца этого года сюда переехали больше 18 тысяч человек.
По словам демографов, миграция в Новосибирской области носит «промывной характер»: то есть сюда массово приезжают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы уезжают в западные регионы.