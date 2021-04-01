«Такие долбанутые»: как руководитель комбината школьного питания, считая себя приближенной к власти, разговаривала с журналистом

«Позволяла себе унижать»: сотрудники — о работе с Гирилюк

Тюменцы, которые пересекались или хорошо знакомы с Ольгой Гирилюк, охотно рассказывают о ней и о работе в КШП. Приводим цитаты горожан, которые связались с нашей редакцией.

«Я недавно обращалась к директору комбината школьного питания, чтобы провели служебную проверку в отношении сотрудника КШП, которая непосредственно контактирует с детьми и сотрудниками обслуживающих учреждений, меня послали и еще посмеялись над моим обращением. Теперь понимаю, что там ничего разумного ожидать не стоило. Главного инспектора все-таки привлекли в Калининском районном суде к ответственности по статье КоАП РФ 6.1.1. "Побои"», — написала нам в редакцию читательница.

«В свое время она так же пыталась со мной разговаривать, сильно жалел, что не записал», — рассказал тюменский общественник.

«Я знаю Гирилюк с 2015 года , уже шесть лет. Работала у нее, к счастью, непродолжительное время. Не смогла терпеть неадекватность руководителя. Тогда еще КШП было два — "Центральный" и "Калининский". Я могу сказать одно: очень рада, что награда нашла своего героя. Этот человек позволял себе в своем кабинете унижать и самоутверждаться», — написала в редакцию тюменка.

«Надо сделать выводы из ситуации»: что говорят конкуренты

О ситуации с хамским поведением бюджетницы высказались и ее коллеги, которые также занимаются школьным питанием. Руководители этих компаний считают поведение уже бывшего гендиректора «Центрального» недопустимым.

«Я не могу дать объективную оценку по их деятельности, только по своей. Когда идут отзывы родителей (как положительные, так и отрицательные), очень тяжело судить, потому что они также могут быть необъективными. В каждом случае нужно разбираться отдельно, что мы стараемся делать. Я хочу сказать, что к работе нужно относиться ответственно. Я всегда говорю, что не нужно делить по категорийности тех, для готовим блюда, — будь это ребенок или взрослый человек. Я считаю, что вы (имеется в виду Мария Токмакова. — Прим. ред.) всё сделали правильно, потому что ситуация со школьным питанием в городе была накалена», — сказала Марина Сыскова, руководитель «Магии вкуса».