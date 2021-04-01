«Такие долбанутые»: как руководитель комбината школьного питания, считая себя приближенной к власти, разговаривала с журналистом

Похоже, начинает проясняться картина, кто у нас в регионах занимается организацией детского питания. В Тюмени не утихает скандал, связанный с гендиректором комбината школьного питания «Центральный» Ольгой Гирилюк. Всё началось с того, что наша коллега из 72.RU попыталась взять комментарий у главы организации, которая кормит большую часть детей в школах города. Но Ольга Гирилюк так ответила журналисту Марии Токмаковой, что даже губернатору стало не по себе. На вопросы о качестве питания в образовательных учреждениях бюджетница хамила так, что ей могла позавидовать любая базарная торговка. Гирилюк представителя СМИ назвала «долбанутой» и взяточницей, проклиная ее и ее детей:
— Я говорю вам как говорю. Вы взяточница, вы берете деньги. А еще, конечно, у вас внешность не очень красивая, хм. Поэтому я понимаю, что такие долбанутые не должны быть в этой сфере. Давайте, удачи вам. (Это только часть из ее «пламенной речи». — Прим. ред.)
И это, заметим, не первый скандал в стране, связанный с питанием школьников. На этот раз ситуация дошла до губернатора и главы города.
Разбираемся, кому доверяют кормить наших детей, как Гирилюк стала главой крупного предприятия, какие конфликты с ней были связаны. А также узнаем мнения коллег по цеху Ольги Гирилюк и ее конкурентов.
Краткая хронология событий
Вопросы об организации школьного питания поднимаются всегда, но еще активнее зазвучали этой весной после выхода рейтинга самых невкусных обедов, в который попала и Тюменская область. Публикация стала поводом для дискуссий как в школах, так и на специальных комиссиях. Журналисты решили выяснить, как решается проблема. В материале редакция 72.RU отразила позиции тех, кто за, и тех, кто против такой еды, а также обратилась в департамент образования с вопросами об обедах в школах города. Прочитать текст вы можете по этой ссылке.
Журналисты хотели убедиться, что Тюменскую область не ждут массовые отравления, которые происходили по всей стране. Последние случаи зафиксированы в Дагестане, Смоленской области, Подмосковье. Громче всех прогремел Красноярский край. С начала года там зафиксировано три случая массовых отравлений детей школьным питанием, самая крупная вспышка — в Красноярске, где пострадало более
Реакция властей
Поведение главной по школьным обедам в Тюмени, как мы уже говорили, возмутило губернатора Александра Моора и главу Тюмени Руслана Кухарука. Глава города заметил, что такие люди не должны работать в организациях, оказывающих услуги населению. Но глава комбината школьного питания «Центральный» сама написала заявление на увольнение.
«Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить. Но сегодня я был удивлен по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом. Да даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения», — написал Александр Моор, губернатор Тюменской области, в своем аккаунте в соцсетях.
Тот самый разговор, который стал поводом к разбирательству и увольнению.
«Зеленые котлеты» и устранение конкурента — в какие скандалы уже попадала Гирилюк
Сейчас комбинат школьного питания «Центральный» обслуживает
«Наши конкуренты из Кемеровской области, которые проработали в Тюмени две недели, обслуживали
Она добавила, что в
«Действительно, в отношении нас также поступали жалобы. Родители и дети говорили о холодной еде и жаловались на «зеленые котлеты». Мы понимаем, что накрыть на
Конфликт, произошедший два года назад, заставил уйти с рынка новокузнецкую фирму, компания расторгла договоры со всеми тюменскими школами. Второй фирме, в адрес которой звучали жалобы на «зеленые котлеты», пришлось пересмотреть меню. И взять под свое крыло еще несколько «освободившихся» школ.
После этого в Тюмени осталось три компании, которые и по сей день занимаются школьным питанием. Помимо КШП «Центральный», это «Здоровое питание» — она кормит две школы. Еще один «кормилец», который может составить неплохую конкуренцию КШП «Центральный», — «Магия вкуса». У нее в активе все школы Тюменского района и две — в городе.
Золотистый стафилококк и кишечная палочка
Мы изучили материалы проверок предприятия, размещенные в свободном доступе, и рассказываем, какие нарушения нашли специалисты контролирующих органов по отношению к КШП.
В январе и феврале сотрудники Роспотребнадзора отмечали, что не везде чисто, фактический рацион не соответствует примерному утвержденному меню.
С 21 декабря 2020 года по 25 января 2021 года КШП «Центральный» проверяли по поручению президента. Специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, а в морковке производства агрофирмы «КРиММ» нашли превышение нитратов.
С 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года проверку проводил Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали сразу
В октябре и ноябре 2020 года проверяющие Роспотребнадзора заглянули в несколько школ и на базе предприятия. Здесь нашли горбушу с бактериями золотистого стафилококка. В нескольких школах контролеры отметили низкую температуру еды, которую подают детям. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже
Тут сразу становится понятно, почему Гирилюк так не нравятся журналисты со своими вопросами.
Ольга Гирилюк — кто она? И сколько зарабатывает ее фирма (уже бывшая)
Так кто же такая Гирилюк? Бизнес-карьеру она начинала в Тобольске. В
С 2019 года «расторговкой» контрактов на питание в школах занимается частная компания «Центр образовательного права "Юрис"». Если раньше каждое заведение самостоятельно размещало контракт и проводило торги, то теперь школы группируются, заключают контракты с юрфирмой, и последняя уже занимается полным сопровождением госзакупки. При таком способе торгов КШП «Центральный» заполучил контрактов на
Во время пандемии у КШП появилась новая ниша для заработка — поставка еды в моногоспитали. Они кормили и кормят пациентов и врачей, и делают это за большие деньги, чем их конкуренты. Правда, на такие поставки договоры с ними заключают вне конкурса. Общая сумма таких договоров — более
Например, с мая по настоящее время комбинат кормит больных коронавирусом, проходящих лечение в Госпитале для ветеранов войн. Одного пациента кормят за
Конкуренты возят еду больным коронавирусом дешевле. К примеру, одна из компаний обеспечивает едой одного больного в моногоспитале за
По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, в
В телеграм-каналах Ольге Гирилюк уже приписали дружеские связи с другими высокопоставленными чиновницами и даже экс-замгубернатора области. Подтвердить эти связи редакции не удалось. Что касается возможной дружеской связи с главой Роспотребнадзора, то редакция 72.RU отправила официальный запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Куча благодарностей и наград у КШП «Центральный»
У комбината школьного питания «Центральный» — множество наград и благодарностей. В их числе и награда от губернатора Тюменской области, которую в торжественной обстановке вручили в
На вручение Ольга Гирилюк пришла в красивом платье, на пальце у нее — шикарное кольцо, которое очень похоже на украшение из коллекции Van Cleef & Arpels. Стоимость оригинального кольца этой фирмы варьируется от 273 до
Что касается наряда, то платье похоже на сшитое на заказ из итальянской ткани.
«Позволяла себе унижать»: сотрудники — о работе с Гирилюк
Тюменцы, которые пересекались или хорошо знакомы с Ольгой Гирилюк, охотно рассказывают о ней и о работе в КШП. Приводим цитаты горожан, которые связались с нашей редакцией.
«Я недавно обращалась к директору комбината школьного питания, чтобы провели служебную проверку в отношении сотрудника КШП, которая непосредственно контактирует с детьми и сотрудниками обслуживающих учреждений, меня послали и еще посмеялись над моим обращением. Теперь понимаю, что там ничего разумного ожидать не стоило. Главного инспектора все-таки привлекли в Калининском районном суде к ответственности по статье КоАП РФ 6.1.1. "Побои"», — написала нам в редакцию читательница.
«В свое время она так же пыталась со мной разговаривать, сильно жалел, что не записал», — рассказал тюменский общественник.
«Я знаю Гирилюк с
«Надо сделать выводы из ситуации»: что говорят конкуренты
О ситуации с хамским поведением бюджетницы высказались и ее коллеги, которые также занимаются школьным питанием. Руководители этих компаний считают поведение уже бывшего гендиректора «Центрального» недопустимым.
«Я не могу дать объективную оценку по их деятельности, только по своей. Когда идут отзывы родителей (как положительные, так и отрицательные), очень тяжело судить, потому что они также могут быть необъективными. В каждом случае нужно разбираться отдельно, что мы стараемся делать. Я хочу сказать, что к работе нужно относиться ответственно. Я всегда говорю, что не нужно делить по категорийности тех, для готовим блюда, — будь это ребенок или взрослый человек. Я считаю, что вы (имеется в виду Мария Токмакова. — Прим. ред.) всё сделали правильно, потому что ситуация со школьным питанием в городе была накалена», — сказала Марина Сыскова, руководитель «Магии вкуса».
Что касается ценовой политики, то школьные обеды в Тюмени стоят