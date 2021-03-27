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Шиномонтажник из Челябинска решил стать звездой, чтобы чаще видеться с сыном

Альберт Галимов прославился в TikTok после исполненной на фоне покрышек песни «Оренбургский пуховый платок»

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На этой неделе Альберт Галимов спел в ночном клубе свой фирменный «Оренбургский пуховый платок», а затем — песню на родном татарском языке&nbsp;

На этой неделе Альберт Галимов спел в ночном клубе свой фирменный «Оренбургский пуховый платок», а затем — песню на родном татарском языке 

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Альберт Галимов выложил в популярную соцсеть ролики, где он поет на фоне покрышек, и суммарно видеозаписи набрали 6,5 миллиона просмотров. Сейчас исполнителю одно за другим поступают приглашения выступать на концертах. Но жизнь вокалиста, как признается он сам, складывалась в последние годы не очень хорошо: автосервис вместо сцены и редкие встречи с единственным сыном-подростком. Наши коллеги из 74.RU узнали, о чём мечтает новая звезда TikTok.

В гримерной ночного клуба Альберт готовится к выступлению, при виде камер смущенно улыбается.

— Я не боюсь сцены, — говорит новоиспеченный артист. — Но к вниманию журналистов еще не привык: когда фотографируют, снимают. Не думал, что стану популярным.

Желающих сфотографировать новую звезду TikTok за кулисами немало

Желающих сфотографировать новую звезду TikTok за кулисами немало

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Здесь он не такой, как в TikTok: вместо замасленной робы — отглаженные пиджак и брюки, вид — предельно сосредоточенный. Альберт как будто мысленно прогоняет весь репертуар, еще раз обдумывая, какую выбрать тональность и где добавить красок. В его списке — в основном популярные композиции: «Оренбургский пуховый платок», «Лети перышко», «Выйду ночью в поле с конем», «Черный ворон», «Смуглянка». В интервью мужчина рассказывает, что выступать мечтал с детства, как полагается, отучился в музучилище, оттого и голос такой поставленный, долго грезил карьерой певца, но пришлось всё бросить.

— С творчеством тяжело было мне идти, потому что ребенка нужно содержать и выживать как-то, — разводит руками автослесарь. — На шиномонтаж меня пригласил мой руководитель, мы с ним когда-то работали. И с тех пор я начал работать, уже работаю четыре года на шиномонтаже.

Сейчас у Альберта две работы — обе в автосервисах. На одной он помогает клиентам с подбором шин для грузовых автомобилей, на другой — обрабатывает протекторы покрышек так, чтобы те прослужили дольше. Порой смены длятся с восьми часов утра до одиннадцати вечера. Бывает непросто, уверяет блогер: 35 тысяч, которые он получает, едва хватает на съемную квартиру, плату по кредитам и продукты. А еще Альберт хочет перевезти к себе сына, даже обустроил комнату специально для него. Правда, пока видеться с ним удается нечасто.

— Эта сложная для меня тема, — опускает глаза вокалист. — Бывшая жена отдала сына на воспитание бабушке, а ему 12 лет, он все-таки растет, взрослеет, ему надо больше мужского внимания. Я думаю, сын смотрит мои видео и гордится мной. Когда я смогу больше зарабатывать и стану свободнее, надеюсь, смогу забрать его к себе.

Альберт Галимов хочет поучаствовать в проекте «Голос» на Первом канале&nbsp;

Альберт Галимов хочет поучаствовать в проекте «Голос» на Первом канале 

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Альберт говорит: никогда не сомневался, что его настоящее призвание — выступать перед публикой. В качестве доказательств демонстрирует другие свои таланты: сходу выдает импровизацию в стиле битбокс, лихо пускается в танец — смесь верхнего брейкданса и народных плясок, ввязывается в рэп-баттл с другим исполнителем за кулисами. Потом останавливается и философски подытоживает:

— Надежда никогда не умирает, она всегда остается, главное — желание проявить и стремление, — рассуждает начинающий артист.

После успеха в соцсетях у Галимова ежеминутно разрывается телефон: артист из Башкирии Элвин Грей хочет спеть дуэтом с челябинцем, оренбургский Минкульт пообещал торжественно вручить Альберту тот самый легендарный пуховый платок. Южноуральские чиновники не обошли вниманием певца и заявили, что устроят ему концерт в филармонии.

Поющий шиномонтажник сможет выступить на сцене филармонии

Поющий шиномонтажник сможет выступить на сцене филармонии

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— На профессиональную сцену мы бы не стали выпускать человека из самодеятельности. Это две большие разницы, — объясняет министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Потому что это видно, когда профессионалы работают в одном концерте с «самодельщиками». А у него профессиональный голос, мне коллеги звонили, говорят: «Он же поймал все тона!» Мы посчитали, что он придаст колорит и изюминку концерту, может, надежду подарит тем, кто зарывает свой талант, а делать этого не надо.

Блогер уже дал согласие, перед выступлением он возьмет пару уроков у педагога по вокалу. Какой это будет концерт и когда он состоится, пока неизвестно, но Алексей Бетехтин предположил, что, возможно, Альберт Галимов споет на вечере, посвященном Дню Победы.

О карьере бывшей сотрудницы МВД, которая бросила службу и уехала в Москву записывать сольный альбом, мы рассказывали ранее. Проработав 10 лет в органах и дослужившись до капитана, она занялась вокалом и актерским мастерством.

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