Шиномонтажник из Челябинска решил стать звездой, чтобы чаще видеться с сыном

Альберт Галимов выложил в популярную соцсеть ролики, где он поет на фоне покрышек, и суммарно видеозаписи набрали
В гримерной ночного клуба Альберт готовится к выступлению, при виде камер смущенно улыбается.
— Я не боюсь сцены, — говорит новоиспеченный артист. — Но к вниманию журналистов еще не привык: когда фотографируют, снимают. Не думал, что стану популярным.
Здесь он не такой, как в TikTok: вместо замасленной робы — отглаженные пиджак и брюки, вид — предельно сосредоточенный. Альберт как будто мысленно прогоняет весь репертуар, еще раз обдумывая, какую выбрать тональность и где добавить красок. В его списке — в основном популярные композиции: «Оренбургский пуховый платок», «Лети перышко», «Выйду ночью в поле с конем», «Черный ворон», «Смуглянка». В интервью мужчина рассказывает, что выступать мечтал с детства, как полагается, отучился в музучилище, оттого и голос такой поставленный, долго грезил карьерой певца, но пришлось всё бросить.
— С творчеством тяжело было мне идти, потому что ребенка нужно содержать и выживать как-то, — разводит руками автослесарь. — На шиномонтаж меня пригласил мой руководитель, мы с ним когда-то работали. И с тех пор я начал работать, уже работаю четыре года на шиномонтаже.
Сейчас у Альберта две работы — обе в автосервисах. На одной он помогает клиентам с подбором шин для грузовых автомобилей, на другой — обрабатывает протекторы покрышек так, чтобы те прослужили дольше. Порой смены длятся с восьми часов утра до одиннадцати вечера. Бывает непросто, уверяет блогер:
— Эта сложная для меня тема, — опускает глаза вокалист. — Бывшая жена отдала сына на воспитание бабушке, а ему
Альберт говорит: никогда не сомневался, что его настоящее призвание — выступать перед публикой. В качестве доказательств демонстрирует другие свои таланты: сходу выдает импровизацию в стиле битбокс, лихо пускается в танец — смесь верхнего брейкданса и народных плясок, ввязывается в рэп-баттл с другим исполнителем за кулисами. Потом останавливается и философски подытоживает:
— Надежда никогда не умирает, она всегда остается, главное — желание проявить и стремление, — рассуждает начинающий артист.
После успеха в соцсетях у Галимова ежеминутно разрывается телефон: артист из Башкирии Элвин Грей хочет спеть дуэтом с челябинцем, оренбургский Минкульт пообещал торжественно вручить Альберту тот самый легендарный пуховый платок. Южноуральские чиновники не обошли вниманием певца и заявили, что устроят ему концерт в филармонии.
— На профессиональную сцену мы бы не стали выпускать человека из самодеятельности. Это две большие разницы, — объясняет министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Потому что это видно, когда профессионалы работают в одном концерте с «самодельщиками». А у него профессиональный голос, мне коллеги звонили, говорят: «Он же поймал все тона!» Мы посчитали, что он придаст колорит и изюминку концерту, может, надежду подарит тем, кто зарывает свой талант, а делать этого не надо.
Блогер уже дал согласие, перед выступлением он возьмет пару уроков у педагога по вокалу. Какой это будет концерт и когда он состоится, пока неизвестно, но Алексей Бетехтин предположил, что, возможно, Альберт Галимов споет на вечере, посвященном Дню Победы.
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