Шиномонтажник из Челябинска решил стать звездой, чтобы чаще видеться с сыном

— На профессиональную сцену мы бы не стали выпускать человека из самодеятельности. Это две большие разницы, — объясняет министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Потому что это видно, когда профессионалы работают в одном концерте с «самодельщиками». А у него профессиональный голос, мне коллеги звонили, говорят: «Он же поймал все тона!» Мы посчитали, что он придаст колорит и изюминку концерту, может, надежду подарит тем, кто зарывает свой талант, а делать этого не надо.

Блогер уже дал согласие, перед выступлением он возьмет пару уроков у педагога по вокалу. Какой это будет концерт и когда он состоится, пока неизвестно, но Алексей Бетехтин предположил, что, возможно, Альберт Галимов споет на вечере, посвященном Дню Победы.