25 марта четверг
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 76.15
eur 90.05

Все новости

Все новости

Родителям первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках, удалось добиться компенсации

Компания «Новотелеком» подписала мировое соглашение с новосибирцами

633
4Обсудить

Поделиться

Компания «Новотелеком» должна будет выплатить семье <nobr class="_">60 тысяч</nobr> рублей

Компания «Новотелеком» должна будет выплатить семье 60 тысяч рублей

Поделиться

Калининский районный суд Новосибирска утвердил мировое соглашение между компанией «Новотелеком» и родителями первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках.

Инцидент произошел 9 июля прошлого года. В Калининском районном суде сообщили, что мальчик выходил из подъезда дома на Родниках, 1 и на него упал электромагнитный замок, который обслуживало ООО «Новотелеком». В результате ребенок получил сотрясение головного мозга.

По информации суда, прокурор заявил компенсацию в 100 тысяч рублей за моральный вред. В итоге сторонам удалось договориться на сумму в 60 тысяч рублей.

В компании «Новотелеком» подтверждали информацию об инциденте и рассказывали свою версию произошедшего. По словам пресс-секретаря Дмитрия Мишина, компания только незадолго до инцидента выкупила домофонную фирму, обслуживающую дом. А замок упал на ребенка из-за того, что кто-то пытался его сломать.

Решение суда вступило в законную силу.

В прошлом году Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае прошлого года сломал на аттракционе спину. Судья оценила ущерб в 40 тысяч рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мировое соглашениеморальный вредсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...