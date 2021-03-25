Родителям первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках, удалось добиться компенсации

Калининский районный суд Новосибирска утвердил мировое соглашение между компанией «Новотелеком» и родителями первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках.
Инцидент произошел
По информации суда, прокурор заявил компенсацию в
В компании «Новотелеком» подтверждали информацию об инциденте и рассказывали свою версию произошедшего. По словам пресс-секретаря Дмитрия Мишина, компания только незадолго до инцидента выкупила домофонную фирму, обслуживающую дом. А замок упал на ребенка из-за того, что кто-то пытался его сломать.
Решение суда вступило в законную силу.
В прошлом году Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье