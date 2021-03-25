Родителям первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках, удалось добиться компенсации

Калининский районный суд Новосибирска утвердил мировое соглашение между компанией «Новотелеком» и родителями первоклассника, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках.

Инцидент произошел 9 июля прошлого года. В Калининском районном суде сообщили, что мальчик выходил из подъезда дома на Родниках, 1 и на него упал электромагнитный замок, который обслуживало ООО «Новотелеком». В результате ребенок получил сотрясение головного мозга.

