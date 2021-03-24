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В Новосибирской области масочный режим продлили до конца апреля

Постановление подписал губернатор Андрей Травников

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Масочный режим в Новосибирской области продлили до конца апреля

Масочный режим в Новосибирской области продлили до конца апреля

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В НСО продлили масочный режим до 30 апреля 2021 года

В Новосибирской области продлили масочный режим до 30 апреля 2021 года.

— Глава региона Андрей Травников подписал постановление № 57 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области» — оно продляет ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием коронавирусу, — сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документам, новосибирцы и гости города должны продолжать носить маски в общественном транспорте и в такси, на остановках и станциях. Также необходимо соблюдать масочный режим в аптеках.

— Предписано пользоваться гигиеническими масками при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена, — добавили в пресс-службе.

В этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.

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ограниченияправительство НСО
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