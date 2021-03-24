В Новосибирской области масочный режим продлили до конца апреля

В НСО продлили масочный режим
В Новосибирской области продлили масочный режим до 30 апреля
— Глава региона Андрей Травников подписал
Согласно документам, новосибирцы и гости города должны продолжать носить маски в общественном транспорте и в такси, на остановках и станциях. Также необходимо соблюдать масочный режим в аптеках.
— Предписано пользоваться гигиеническими масками при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена, — добавили в пресс-службе.
В этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.