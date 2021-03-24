В Новосибирской области масочный режим продлили до конца апреля

В Новосибирской области продлили масочный режим до 30 апреля 2021 года .



— Глава региона Андрей Травников подписал постановление № 57 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области» — оно продляет ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием коронавирусу, — сообщили в пресс-службе правительства.



Согласно документам, новосибирцы и гости города должны продолжать носить маски в общественном транспорте и в такси, на остановках и станциях. Также необходимо соблюдать масочный режим в аптеках.