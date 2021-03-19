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Создатели мультика «Три кота» отсудили у новосибирца 50 тысяч рублей

Он незаконно продавал игрушки с изображениями персонажей

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Новосибирец продавал героев мультфильма —&nbsp;Коржика, Карамельку, Компота и Папу

Новосибирец продавал героев мультфильма — Коржика, Карамельку, Компота и Папу

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Калининский районный суд взыскал с новосибирского предпринимателя 50 тысяч рублей за игрушки по мультсериалу «Три кота». За компенсацией обратилась «Сеть Телевизионных Станций» (СТС), которой принадлежат права на героев.

— Иск мотивирован тем, что «СТС» принадлежат исключительные права на изображение героев мультсериала «Три кота». Вместе с тем в торговой точке индивидуального предпринимателя Саакян В. Б. продавались детские товары (игрушки) с изображением логотипа «Три кота» и изображением персонажей мультика — Коржика, Карамельки, Компота и Папы, — говорится на сайте суда.

В итоге иск компании удовлетворили — предприниматель должен будет выплатить 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В прошлом году представители Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) направили претензию новосибирскому пивному бару «Феникс Бир» о нарушении авторских прав из-за музыки.

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