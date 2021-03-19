Создатели мультика «Три кота» отсудили у новосибирца 50 тысяч рублей

Калининский районный суд взыскал с новосибирского предпринимателя 50 тысяч рублей за игрушки по мультсериалу «Три кота». За компенсацией обратилась «Сеть Телевизионных Станций» (СТС), которой принадлежат права на героев.
— Иск мотивирован тем, что «СТС» принадлежат исключительные права на изображение героев мультсериала «Три кота». Вместе с тем в торговой точке индивидуального предпринимателя
В итоге иск компании удовлетворили — предприниматель должен будет выплатить 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.
В прошлом году представители Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) направили претензию новосибирскому пивному бару «Феникс Бир» о нарушении авторских прав из-за музыки.