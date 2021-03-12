Жизнь за «Армату»: какой ценой на Уралвагонзаводе производят технику для оборонки страны

Помощь всем пострадавшим на производстве оказывает Фонд социального страхования (ФСС). Работодатель обязан в течение одного дня направить в фонд уведомление о несчастном случае. Если случай легкий, то только в ФСС, если тяжелый или смертельный, то сразу на пять адресов: в ФСС, прокуратуру, инспекцию по труду, центр занятости и профсоюзы. И в том, и в другом случае работодатель должен издать приказ о создании комиссии по расследованию ЧП. В случае с тяжелой травмой или гибелью сотрудника председателем комиссии должен быть госинспектор по труду.

— Комиссия проводит осмотр, опрашивает коллег и составляет акт расследования несчастных случаев. Пострадавшего ведут наши персональные менеджеры, они курируют лечение в больнице, консультируют родных и самого пострадавшего. Операции, лечение, реабилитации — всё оплачивает фонд, здесь работодатель не участвует. Мы долго всех учили, что не нужно экономить. Дополнительные обследования, сложные операции, высокотехнологичные протезы — пожалуйста! Если работник погиб, то родственники — жена или несовершеннолетние дети — должны получить пособие — 1 миллион рублей на всех, выплата производится в течение двух дней со дня получения всех необходимых документов. Если после травмы человек утратил трудоспособность, ему назначается ежемесячная выплата. Она не может быть больше 72 тысяч рублей, — объясняет Юлия Иванченко, зам управляющего свердловского регионального отделения Фонда социального страхования. — Главная задача фонда — поднять человека на ноги и вернуть его к труду. Бывает, человек был электриком, но после травмы работать по специальности больше не может, тогда мы предлагаем ему переучиться — на юриста, на экономиста. К сожалению, в силу нашего менталитета люди очень редко этим пользуются. Не хотят или боятся.

— В 2019 году у вас произошлосамоубийство одного из рабочих. По слухам, после разговора с начальником. Выможете прокомментировать эту ситуацию?

Захаров:

— Этоникакого отношения к охране труда и технике безопасности не имеет. Проводилосьрасследование с заведением уголовного дела, и следователи не установилиникакого доведения до самоубийства. Это слухи, не более. Что подтолкнулочеловека к этому шагу, мне сложно сказать. У нас 30-тысячный коллектив, тутпроисходит всё: свадьбы, разводы, еще что-то. Это своя насыщенная жизнь. Ноникакого отношения к охране труда этот случай не имеет.

— Но он может иметь отношение катмосфере на заводе. Может ли человек прийти пожаловаться на проблемы напредприятии, могут ли его за это наказать?

Захаров:

— Сегодня у всех есть возможность высказаться или пожаловаться. Доступно всё:социальные сети, пресса, профсоюзная организация, мы всегда рассматриваемобращения. У нас открыты горячие линии, где человек может анонимно обратиться.Ну и не исключена практика, что в любые общественные приемные можно написать.

Черемных:

— Высказатьсяможет любой работник. Никто его за это не накажет. И на комиссии всё рассматривается, если жалоба действительно справедливая.

Захаров:

— Я могу сказать, что за последние пять лет нареканий по работе оборудованияпрактически не было. Если и случалось, это касалось больше дополнительнойвентиляции, состояния раздевалок и душевых. Мы на эти сигналы реагируем иставим на контроль.

Бырихин:

— Я предлагаю еще зайти с другого ракурса. Если уж мы говорим о статистике,скажите, вы знаете, каков коэффициент смертности от травматизма в НижнемТагиле?

— Нет, не знаю.

Бырихин:

— Динамика коэффициента смертности от несчастных случаев в Нижнем Тагиле в 2000–2009 году колеблется на уровне около 2% . Это количество умерших на тысячу человек. То есть 2 человека из 1000 ежегодно умирает от несчастных случаев. Давайте пересчитаем показатель по УВЗ. 30тысяч человек, 2 человека в прошлом году умерли. Значит, это одна десятая процента. Значит,на заводе во сколько раз безопаснее, чем в городе? Получается, что в 30 раз. Все зависит от того, какпосмотреть. Если мы посмотрим на частоту смертельных случаев, мы скажем: «О,ужас!» А давайте смотреть так, в сравнении.

— Вы думаете, правильно смотреть наэто с точки зрения процентов?

Захаров:

— Мывас от этого и оберегаем.

Бырихин:

— Каждыйслучай — это трагедия. Но если говорить и в сравнении со статистикой тоже, то получается, что на заводе во многораз безопаснее, чем в городе.

