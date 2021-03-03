Директора коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги

Гендиректора новосибирского коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги, сообщили в УФССП по Новосибирской области.



Оказалось, что гендиректор новосибирской компании, включенной в государственный реестр юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, сам имел просроченную задолженность по оплате госпошлины. Нарушения выявили судебные приставы во время проверки отчетности о деятельности организации.