Директора коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги

В Новосибирске директора коллекторского агентства оштрафовали за долги
Гендиректора новосибирского коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги, сообщили в УФССП по Новосибирской области.
Оказалось, что гендиректор новосибирской компании, включенной в государственный реестр юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, сам имел просроченную задолженность по оплате госпошлины. Нарушения выявили судебные приставы во время проверки отчетности о деятельности организации.
За нарушение п. 7 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 03.07.2016
По решению арбитражного суда Новосибирской области гендиректора компании привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.57 КоАП РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения.
В ноябре в Новосибирске полицейские задержали группу коллекторов, которые отправляли должникам похоронные венки и били стекла в машинах.