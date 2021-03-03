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Директора коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги

Ему придется заплатить 50 тысяч рублей

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Нарушения обнаружили судебные приставы

Нарушения обнаружили судебные приставы

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В Новосибирске директора коллекторского агентства оштрафовали за долги

Гендиректора новосибирского коллекторского агентства оштрафовали за его собственные долги, сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Оказалось, что гендиректор новосибирской компании, включенной в государственный реестр юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, сам имел просроченную задолженность по оплате госпошлины. Нарушения выявили судебные приставы во время проверки отчетности о деятельности организации.

За нарушение п. 7 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

По решению арбитражного суда Новосибирской области гендиректора компании привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.57 КоАП РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения.

В ноябре в Новосибирске полицейские задержали группу коллекторов, которые отправляли должникам похоронные венки и били стекла в машинах.

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долгколлекторское агентство
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