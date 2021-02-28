В Новосибирске завоют сирены — в МЧС рассказали, что произойдет

В Новосибирске утром в среду, 3 марта, завоют сирены, сообщает главное управление МЧС России по Новосибирской области.



— В интервале с 10:40 до 10:43 по местному времени в регионе будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — объяснили в ведомстве.

Одновременно с сигналами сирен и уличных громкоговорителей на экранах Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) будут транслировать информацию о проводимой проверке технического состояния системы оповещения. Точки с ОКСИОН находятся на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска.