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В Новосибирске завоют сирены — в МЧС рассказали, что произойдет

Спасатели объяснили, почему не стоит переживать

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Вместе с сиренами в городе временно произойдет телерадиоперехват

Вместе с сиренами в городе временно произойдет телерадиоперехват

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В Новосибирске утром в среду, 3 марта, завоют сирены, сообщает главное управление МЧС России по Новосибирской области.

— В интервале с 10:40 до 10:43 по местному времени в регионе будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — объяснили в ведомстве.

Одновременно с сигналами сирен и уличных громкоговорителей на экранах Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) будут транслировать информацию о проводимой проверке технического состояния системы оповещения. Точки с ОКСИОН находятся на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска.

В МЧС также добавили, что позже в этот же день произойдет короткий телерадиоперехват по оповещению населения — по гостелеканалам и девяти радиостанциям запустят информацию о технической проверке.

В последний раз сирены проверяли в октябре минувшего года.

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оповещениесирены
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