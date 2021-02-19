На автостанции Новосибирск-Главный протекла крыша — владельцы уже заявили, что рассчитывают построить новый павильон

На автостанции Новосибирск-Главный протекает крыша
На этой неделе на автостанции на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный протекла крыша.
— Картина удручающая, пассажиры сидят в воде, сверху капает дождь из талой воды, — рассказал читатель НГС Родион Капитонов.
В администрации новосибирского автовокзала ответили, что в данный момент проблемы с протекающей крышей устраняются.
— Подрядчик, который выполнял строительство этой автостанции, допустил брак, из-за которого была допущена такая ситуация. Остановить работу автостанции мы не могли. Но на следующий день начали устранять недостатки — такого больше не будет. Также рассматривается возможность строительства нового павильона. Сейчас проходим всевозможные процедуры по согласованию, чтобы увеличить площадь автостанции и построить новый павильон на этом месте, — прокомментировал председатель совета директоров ООО «Автовокзал-Главный» Андрей Гудовский.
Также Андрей Гудовский добавил, что о сроках установки нового павильона говорить пока сложно — всё будет зависеть от того, как пройдет согласование.
Автостанция на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный открылась в июле 2017 года.
А в июле прошлого года на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный заработала автостанция — это совместный проект бывшего директора новосибирского автовокзала Сергея Ермакова с руководством железнодорожного вокзала. Посмотрите фоторепортаж здесь.