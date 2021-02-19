На автостанции Новосибирск-Главный протекла крыша — владельцы уже заявили, что рассчитывают построить новый павильон

На этой неделе на автостанции на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный протекла крыша.

— Картина удручающая, пассажиры сидят в воде, сверху капает дождь из талой воды, — рассказал читатель НГС Родион Капитонов.

В администрации новосибирского автовокзала ответили, что в данный момент проблемы с протекающей крышей устраняются.

— Подрядчик, который выполнял строительство этой автостанции, допустил брак, из-за которого была допущена такая ситуация. Остановить работу автостанции мы не могли. Но на следующий день начали устранять недостатки — такого больше не будет. Также рассматривается возможность строительства нового павильона. Сейчас проходим всевозможные процедуры по согласованию, чтобы увеличить площадь автостанции и построить новый павильон на этом месте, — прокомментировал председатель совета директоров ООО «Автовокзал-Главный» Андрей Гудовский.