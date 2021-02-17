Мэр Новосибирска отчитывается о своей работе перед депутатами (онлайн-трансляция)

— Дети начальной школы полностью обеспечены горячим питанием. Не у всех регионов так получается, но Новосибирск подготовился лучше многих, — рассказал мэр. — У нас работает система контроля качества питания.
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Строительная отрасль завершила год весьма уверено. Наблюдается некоторое снижение объемов на выполнение работ, услуг в строительстве. Число жителей города сократилась, из-за того, что миграционные потоки снизились почти в 8 раз. Также снизилась рождаемость.
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Мэр напомнил, что в прошлом году решения принимались в режиме повышенной готовности. Пришлось останавливать деятельность предприятий и отраслей. Приходилось менять планы, простых решений не было. К середине года центр занятости зафиксировал всплеск безработицы, она составила почти 5%. Сейчас мэрия внимательно следит за ситуацией: тенденция беспокоит. Сказались последствия пандемии. Серьезно пострадал малый и средний бизнес. То, чем мы гордились, именно этот бизнес оказался наиболее чувствительным в условиях пандемии. Сфера общепита не восстановилась, падение оборота составило около 30%.
Принятые меры были необходимы, своевременны. Число летних кафе увеличилось на 11,5%. Увеличился оборот розничной торговли. Промышленное производство выросло на 9,5%. Продолжился рост инвестиций в основной капитал.
Пострадал рынок пассажирских перевозок, не только между субъектами.
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С 2014 года в Новосибирске построили 50 детских садов и 16 школ.
— Этого недостаточно. Нужно строить не менее
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В Новосибирске в 2020 году построено 14 объектов образования. Из них 11 детских садов и 3 школы.
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Система образования оказалась в очень непростой ситуации, по мнению мэра.
— Родителям пришлось плотно включиться в образовательный процесс. В современном мире они заняты обеспечением семьи. Но надо помогать ребенку в образовании. Прекрасный результат мы получили по результатам итоговых экзаменов, — рассказал мэр.
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Предоставление жилья.
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Городская социальная служба приняла 130 тысяч звонков с просьбой о помощи.
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Цифры по социальной сфере.
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Мэр благодарит социальных работников, которые помогали людям в пандемию.
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В феврале на станцию «Спортивная» начнут подавать тепло.
— Это новый объект после
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Немного цифр.
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Мэр рассказывает о школе подготовки хоккеистов в «Космосе».
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