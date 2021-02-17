Мэр Новосибирска отчитывается о своей работе перед депутатами (онлайн-трансляция)

Мэр напомнил, что в прошлом году решения принимались в режиме повышенной готовности. Пришлось останавливать деятельность предприятий и отраслей. Приходилось менять планы, простых решений не было. К середине года центр занятости зафиксировал всплеск безработицы, она составила почти 5%. Сейчас мэрия внимательно следит за ситуацией: тенденция беспокоит. Сказались последствия пандемии. Серьезно пострадал малый и средний бизнес. То, чем мы гордились, именно этот бизнес оказался наиболее чувствительным в условиях пандемии. Сфера общепита не восстановилась, падение оборота составило около 30%.

Принятые меры были необходимы, своевременны. Число летних кафе увеличилось на 11,5%. Увеличился оборот розничной торговли. Промышленное производство выросло на 9,5%. Продолжился рост инвестиций в основной капитал.

Пострадал рынок пассажирских перевозок, не только между субъектами.