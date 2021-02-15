В новосибирской школе родителям и детям предложили сдать продукты для солдат

В новосибирской школе № 18 родителям и детям предложили принести продукты для солдат-срочников.

Одна из читательниц сообщила в редакцию, что в учебном учреждении «собирают продукты с учеников и их родителей для армии». Как рассказала директор школы № 18 Наталья Чурина, еду для солдат действительно собирают, но только у желающих.