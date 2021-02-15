В новосибирской школе родителям и детям предложили сдать продукты для солдат

В новосибирской школе для солдат собирают сгущенку и носки
В новосибирской школе
Одна из читательниц сообщила в редакцию, что в учебном учреждении «собирают продукты с учеников и их родителей для армии». Как рассказала директор школы
— Конкретно школа этим не занимается, просто идет акция, и было предложено для военнослужащих собрать от района посылку. Но это сугубо по желанию, это не обязательно. В качестве подарка к
Как рассказали в отделе общественных связей и информации администрации Дзержинского района, акция называется «Посылка солдату» и проходит
— Принимаются продукты длительного срока хранения: сгущенка, шоколад, печенье, конфеты, чай, кофе, а также маски, антисептик, носки.
В 2019 году для военных Сибири организовали праздничное меню к Новому году — туда вошли «русские пельмени», селедка под шубой, фаршированная рыба, борщ, а также разные фрукты, печенье и конфеты.
Прошлой зимой родители новосибирских подростков возмутились тем, что в школах детям раздали подарочные упаковки «блокадного хлеба» с указанием конкретной торговой марки. Родители посчитали, что это реклама «на костях великой трагедии». Выяснилось, что это была акция, приуроченная к