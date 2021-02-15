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В новосибирской школе родителям и детям предложили сдать продукты для солдат

Оказалось, что школа участвует в акции к 23 Февраля

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Солдатам хотят отправить в подарок такие продукты, как сгущенка, шоколад, кофе&nbsp;

Солдатам хотят отправить в подарок такие продукты, как сгущенка, шоколад, кофе 

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В новосибирской школе для солдат собирают сгущенку и носки

В новосибирской школе № 18 родителям и детям предложили принести продукты для солдат-срочников.

Одна из читательниц сообщила в редакцию, что в учебном учреждении «собирают продукты с учеников и их родителей для армии». Как рассказала директор школы № 18 Наталья Чурина, еду для солдат действительно собирают, но только у желающих.

— Конкретно школа этим не занимается, просто идет акция, и было предложено для военнослужащих собрать от района посылку. Но это сугубо по желанию, это не обязательно. В качестве подарка к 23 Февраля за то, что они исполняют гражданский долг и защищают нашу родину. Эта акция идет не первый год, — пояснила Наталья Чурина.

Как рассказали в отделе общественных связей и информации администрации Дзержинского района, акция называется «Посылка солдату» и проходит с 8 по 18 февраля при поддержке Совета женщин района.

— Принимаются продукты длительного срока хранения: сгущенка, шоколад, печенье, конфеты, чай, кофе, а также маски, антисептик, носки. 19 февраля будут сформированы посылки — их передадут представителям воинских частей, — рассказали в администрации. Там же добавили, что в акции могут поучаствовать все желающие.

В 2019 году для военных Сибири организовали праздничное меню к Новому году — туда вошли «русские пельмени», селедка под шубой, фаршированная рыба, борщ, а также разные фрукты, печенье и конфеты.

Прошлой зимой родители новосибирских подростков возмутились тем, что в школах детям раздали подарочные упаковки «блокадного хлеба» с указанием конкретной торговой марки. Родители посчитали, что это реклама «на костях великой трагедии». Выяснилось, что это была акция, приуроченная к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

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23 Февраляармиявойнапатриотическое воспитание
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