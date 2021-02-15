«Бесят пешеходы-вороны и водятлы-тормоза». Чем раздражают новосибирцы на дорогах, в магазинах и быту

Туда же — наличка при расчетах на кассе. Власти даже рекомендовали не пользоваться наличными деньгами, поскольку с их помощью может передаваться вирус. Но в каждой очереди найдутся дядьки и тетки, которые достанут свой лопатник и начинают отслюнявливать свои несчастные купюры. А потом продавщица говорит: «А 15 рублей будет?» И он лезет в карман, колупается, выковыривает оттуда мелочь вперемешку с мусором. И потом продавщица еще отчитывает ему сдачу. А время идет, очередь стоит. Господи, да заведи ты себе уже банковскую карточку, сейчас это у всех есть, — и рассчитывайся в одно касание. Нет, я понимаю, есть совсем пожилые люди, которым трудно перенять новые технологии, это да. Но молодые и среднего возраста — реально бесят.

Далее голосовые сообщения в WhatsApp. Когда ты надиктовываешь мне свою несчастную голосовуху, то чем думаешь? Конечно, тебе так проще, не надо пальчиками работать, а мне вот неохота слушать всю эту размазню. Мне проще глазами пробежаться по сообщению и сразу всё понять, а не терять кучу времени на прослушивание. Плюс слушать в присутствии других людей иногда неудобно, приходится искать, где уединиться. Туда же — вся эта хрень с прикольными видюхами, некоторые ребята считают своим долгом поделиться со всеми этим убогим юмором.