«Бесят пешеходы-вороны и водятлы-тормоза». Чем раздражают новосибирцы на дорогах, в магазинах и быту

Чем раздражают новосибирцы на дорогах и в магазинах
В идеальном мире никто никого не раздражает, все счастливы, дружелюбны и улыбаются друг другу. Но у нас — реальная суровая жизнь, и вокруг слишком много тех, кто бесит нас своими повадками. Причем это не личная вкусовщина, а объективный взгляд на поведение людей, которые недостаточно внимательны, пренебрегают здравым смыслом и наплевательски относятся к другим. Чем же так раздражают новосибирцы — объясняет Дмитрий Косенко. Далее от первого лица.
Начнем с темы, связанной с пандемией. Граждане опять расслабились и позволяют себе ходить по магазинам и прочим местам без масок, напяливают их только на кассе. Между прочим, режим ношения масок еще никто не отменял, так чего же вы выделываетесь? Ну надень ты эту маску ненадолго, не растаешь. Не дыши на меня своим потенциально заразным воздухом, не подходи близко, не ставь мое здоровье под угрозу.
Туда же — наличка при расчетах на кассе. Власти даже рекомендовали не пользоваться наличными деньгами, поскольку с их помощью может передаваться вирус. Но в каждой очереди найдутся дядьки и тетки, которые достанут свой лопатник и начинают отслюнявливать свои несчастные купюры. А потом продавщица говорит: «А 15 рублей будет?» И он лезет в карман, колупается, выковыривает оттуда мелочь вперемешку с мусором. И потом продавщица еще отчитывает ему сдачу. А время идет, очередь стоит. Господи, да заведи ты себе уже банковскую карточку, сейчас это у всех есть, — и рассчитывайся в одно касание. Нет, я понимаю, есть совсем пожилые люди, которым трудно перенять новые технологии, это да. Но молодые и среднего возраста — реально бесят.
Далее голосовые сообщения в WhatsApp. Когда ты надиктовываешь мне свою несчастную голосовуху, то чем думаешь? Конечно, тебе так проще, не надо пальчиками работать, а мне вот неохота слушать всю эту размазню. Мне проще глазами пробежаться по сообщению и сразу всё понять, а не терять кучу времени на прослушивание. Плюс слушать в присутствии других людей иногда неудобно, приходится искать, где уединиться. Туда же — вся эта хрень с прикольными видюхами, некоторые ребята считают своим долгом поделиться со всеми этим убогим юмором.
Бесят и пешеходы-вороны. Те, кто перебегает дорогу в неположенных местах, выскакивает неожиданно, шарится по проезжей части, не смотрит вообще по сторонам. Есть и такие, кто тупо идет через дорогу на свой красный свет, да еще и не смотрит на приближающиеся автомобили, игнорируя даже звуковые сигналы. Да вы вообще бессмертные, что ли? Туда же — оголтелые велосипедисты, которые стремительно выскакивают на переход, хотя по закону должны слезать со своих драндулетов (спешиваться).
Бесят и водятлы-тормоза. Во-первых, это клоуны, которые едут и болтают по телефону за рулем, хотя подобное поведение запрещено законом. Таких видно издалека — движется медленно, поворотники не включает, вот его начинает уводить с полосы вправо или влево. Во-вторых, колхозники, которые останавливаются перед светофором, хотя еще горит зеленый сигнал, и которые стоят, тупят на месте, когда красный сигнал уже сменился на зеленый. В-третьих — прочие неумехи, которые тащатся в левом ряду при свободном правом, совершают внезапные маневры, не смотрят в зеркала заднего вида. Сдайте права и идите уже в троллейбус.
А вас что бесит? Пишите в комментариях.