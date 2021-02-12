«Непонятно, на что жаловаться»: прокуратура не нашла нарушений на новосибирской велодорожке со столбами по центру

Прокуратура посчитала приемлемой велодорожку со столбами в Новосибирске
Прокуратура не нашла нарушений при проверке неудобной велодорожки на Владимировской в Новосибирске.
Эта велодорожка была обещана городу мэром Анатолием Локтем в мае 2020 года. Но когда она появилась в сентябре, местные жители не оценили нововведение — свои недовольства они высказали нам в редакцию, а также в соцсетях. Людям не понравилось, что она была неудобной для проезда, проходила через парковки и кочки, а также на пути у велосипедистов возникали столбы. В то время НГС проехал по всей новой велодорожке, чтобы посмотреть, чем недовольны новосибирцы — подробности смотрите здесь.
Ответ прокуратуры о проверке опубликовал
— Факт наличия на велосипедной дорожке опор электроосвещения в ходе проверки подтвердился, вместе с тем действующее законодательство не содержит запрета устанавливать указанные опоры на тротуарах и на велосипедных дорожках, — говорится в ответе ведомства.
Как рассказал НГС Ростислав Антонов, он не планирует обжаловать ответ прокуратуры.
— Можно ли обжаловать ветер или дождь? Не знаю. Мне кажется, что этот ответ лежит за рамками разума, а потому пока даже не знаю, как на него реагировать. Ясно, что законодатель не мог предусмотреть того, что чиновники из экономии пространства могут размещать опоры линий электропередач на велодорожках. А потому не очень понятно, на что жаловаться: на то, что этого нет в нормативах, или что при приеме на работу в мэрию нет обязательного теста на интеллект? Будем над этим размышлять, — сообщил депутат.
В прокуратуре НГС подтвердили результаты проверки и уточнили, что к проверке привлекались органы ГИБДД и районная прокуратура.
Ремонт улицы Владимировской и других проектов БКАД начался в прошлом году в середине апреля. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.