«Непонятно, на что жаловаться»: прокуратура не нашла нарушений на новосибирской велодорожке со столбами по центру

Ответ прокуратуры о проверке опубликовал 12 февраля у себя в соцсетях депутат Ростислав Антонов. В документе указано, что разметка на велодорожке соответствует нормативным требованиям. Кроме того, нет нарушения и в наличии столбов на дорожке.

— Факт наличия на велосипедной дорожке опор электроосвещения в ходе проверки подтвердился, вместе с тем действующее законодательство не содержит запрета устанавливать указанные опоры на тротуарах и на велосипедных дорожках, — говорится в ответе ведомства.