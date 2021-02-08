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Около часовни на Красном проспекте заметили бойцов Росгвардии — что они там делали

Возле часовни также заметили бойцов в шлемах

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Машина Росгвардии стояла на крыльце перед часовней&nbsp;

Машина Росгвардии стояла на крыльце перед часовней 

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Около часовни Святого Николая заметили бойцов Росгвардии

Утром 8 февраля перед часовней Святого Николая на Красном проспекте, 17а заметили машину Росгвардии и бойцов в шлемах.

— Часовня на Красном проспекте. Бойцы загнали машину к входу, — написал в редакцию НГС читатель.

Как объяснили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирску, сотрудники приехали к часовне, чтобы охранять ее, пока там выключен свет.

— Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии осуществлял охрану объекта в связи с отключением электроэнергии до восстановления функций охранной сигнализации. Часовня находится под охраной Росгвардии, — сообщили в пресс-службе.

По данным муниципального портала Новосибирска, в часовне не было света с 09:30 до 14:00 — отключения назвали плановыми.

Осенью бойцы Росгвардии встали на защиту собора Александра Невского — туда пытался пройти мужчина с ножом. Сотрудники Росгвардии задержали новосибирца и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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