Около часовни на Красном проспекте заметили бойцов Росгвардии — что они там делали

Около часовни Святого Николая заметили бойцов Росгвардии
Утром 8 февраля перед часовней Святого Николая на Красном
— Часовня на Красном проспекте. Бойцы загнали машину к входу, — написал в редакцию НГС читатель.
Как объяснили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирску, сотрудники приехали к часовне, чтобы охранять ее, пока там выключен свет.
— Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии осуществлял охрану объекта в связи с отключением электроэнергии до восстановления функций охранной сигнализации. Часовня находится под охраной Росгвардии, — сообщили в пресс-службе.
По данным муниципального портала Новосибирска, в часовне не было света с 09:30 до 14:00 — отключения назвали плановыми.
Осенью бойцы Росгвардии встали на защиту собора Александра Невского — туда пытался пройти мужчина с ножом. Сотрудники Росгвардии задержали новосибирца и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.