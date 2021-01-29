29 января пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 10/10
usd 76.19
eur 92.13
Тема дняКак менялась жизнь при трех губернаторах

Все новости

Все новости

KIA Rio толкнул пешехода на тротуаре — ГИБДД ищет водителя, который попал на конфликтное видео

В итоге машине пришлось ехать задним ходом

3 133
57Обсудить

Поделиться

Конфликт попал на видео

Конфликт попал на видео

Поделиться

В Новосибирске KIA Rio толкнул пешехода на тротуаре

В Новосибирске на тротуаре на проспекте Маркса произошел конфликт между пешеходом и водителем KIA Rio. Теперь мужчину из красной KIA ищет полиция.

Автомобилист решил проехать по тротуару у дома № 55. Пешеход потребовал, чтобы тот развернулся. В итоге машина несколько раз толкнула мужчину, который сказал, что вызовет полицию. Конфликт попал на видео.

В итоге красная KIA Rio поехала задним ходом. Девушка, которая снимала видео, зачитала вслух номер автомобиля.

— 304 СРУ. Ну понятно, — сказала снимающая, зачитывая госномер машины.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автоинспекторы уже заинтересовались выложенным роликом.

— По данному факту устанавливается личность водителя. После этого будут приняты меры административного воздействия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В декабре прошлого года водитель автомобиля «Лада-Самара» сбил 17-летнюю девушку на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске — он вылетел на тротуар.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПнаезд на пешехода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (57)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...