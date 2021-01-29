KIA Rio толкнул пешехода на тротуаре — ГИБДД ищет водителя, который попал на конфликтное видео

В Новосибирске KIA Rio толкнул пешехода на тротуаре
В Новосибирске на тротуаре на проспекте Маркса произошел конфликт между пешеходом и водителем KIA Rio. Теперь мужчину из красной KIA ищет полиция.
Автомобилист решил проехать по тротуару у дома
В итоге красная KIA Rio поехала задним ходом. Девушка, которая снимала видео, зачитала вслух номер автомобиля.
— 304 СРУ. Ну понятно, — сказала снимающая, зачитывая госномер машины.
Автоинспекторы уже заинтересовались выложенным роликом.
— По данному факту устанавливается личность водителя. После этого будут приняты меры административного воздействия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В декабре прошлого года водитель автомобиля «Лада-Самара» сбил 17-летнюю девушку на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске — он вылетел на тротуар.