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«Умерла в родных стенах»: скончалась бывший главный новосибирский офтальмолог. Ей было 94 года

Родственники говорят, что Изабелла Фалк до самой смерти сохраняла ясность ума

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Изабелла Исааковна была позитивным человеком

Изабелла Исааковна была позитивным человеком

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В Новосибирске умерла бывшая глава офтальмологии ГКБ № 1

25 января в Новосибирске скончалась бывшая глава офтальмологического отделения ГКБ № 1 и бывший главный офтальмолог НСО Изабелла Исааковна Фалк.

Изабелла Фалк родилась 7 ноября 1926 года. На сайте jewage.org говорится о том, что она окончила новосибирский мединститут, а затем уехала вместе со своим мужем в Прокопьевск. Из-за болезни супруга пришлось вернуться в Новосибирск. В 1968 году Изабелла Исааковна стала заведующей офтальмологическим отделением в горбольнице, защитила диссертацию, после чего ее назначили главным окулистом города. В ГКБ № 1 она проработала 48 лет. В 1999 году врач ушла на пенсию. Информацию подтвердила ее двоюродная внучка Анна.

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— Она была пожилая, 94 года. До последних минут сохраняла ясность ума, в 80 лет освоила ноутбук и планшет, была очень позитивным человеком. В конце прошлого года Изабелле Исааковне стало тяжело ходить, за ней ухаживали. В январе буквально за несколько дней состояние ухудшилось, ее отвезли в горбольницу. На месте офтальмологического отделения, где она работала, сейчас находится гнойное, и ее туда определили. Такое стечение обстоятельств, что Изабелла Исааковна фактически в родных стенах, где работала, умерла, — рассказала НГС Анна.

Родственница добавила, что Изабелла Фалк скончалась от сердечной недостаточности. Прощание с ней состоится 28 января в 14:00 по адресу Кропоткина, 112.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Изабеллы Исааковны.

В прошлом декабре в Новосибирске умерла врач больницы при МВД, у которой диагностировали ковид. Ей было 70 лет.

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