«Умерла в родных стенах»: скончалась бывший главный новосибирский офтальмолог. Ей было 94 года

В Новосибирске умерла бывшая глава офтальмологии ГКБ
Изабелла Фалк родилась
— Она была пожилая, 94 года. До последних минут сохраняла ясность ума, в 80 лет освоила ноутбук и планшет, была очень позитивным человеком. В конце прошлого года Изабелле Исааковне стало тяжело ходить, за ней ухаживали. В январе буквально за несколько дней состояние ухудшилось, ее отвезли в горбольницу. На месте офтальмологического отделения, где она работала, сейчас находится гнойное, и ее туда определили. Такое стечение обстоятельств, что Изабелла Исааковна фактически в родных стенах, где работала, умерла, — рассказала НГС Анна.
Родственница добавила, что Изабелла Фалк скончалась от сердечной недостаточности. Прощание с ней состоится
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Изабеллы Исааковны.
В прошлом декабре в Новосибирске умерла врач больницы при МВД, у которой диагностировали ковид. Ей было 70 лет.