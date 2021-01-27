«Умерла в родных стенах»: скончалась бывший главный новосибирский офтальмолог. Ей было 94 года

25 января в Новосибирске скончалась бывшая глава офтальмологического отделения ГКБ № 1 и бывший главный офтальмолог НСО Изабелла Исааковна Фалк.



Изабелла Фалк родилась 7 ноября 1926 года. На сайте jewage.org говорится о том, что она окончила новосибирский мединститут, а затем уехала вместе со своим мужем в Прокопьевск. Из-за болезни супруга пришлось вернуться в Новосибирск. В 1968 году Изабелла Исааковна стала заведующей офтальмологическим отделением в горбольнице, защитила диссертацию, после чего ее назначили главным окулистом города. В ГКБ № 1 она проработала 48 лет. В 1999 году врач ушла на пенсию. Информацию подтвердила ее двоюродная внучка Анна.