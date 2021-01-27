Louis Vuitton по-сибирски: московский фотограф превратила театр «Глобус» в пуховик — как бы он выглядел на человеке

Новосибирский театр «Глобус» превратили в пуховик
Московский фотограф и блогер Лана Сатор создала коллажи с моделями, «одетыми» в необычные здания российских городов. Среди зданий-пуховиков оказался новосибирский театр «Глобус». Девушка вдохновилась творчеством модного дома Louis Vuitton и решила сделать свою версию модной коллекции.
— Креативный директор мужской линии LV Вирджил Абло создал пуховики с объемными архитектурными достопримечательностями Парижа для новой мужской коллекции. Но что, если бы он вдохновлялся не Парижем, а городами России? — написала Лана Сатор в своем инстаграме.
Например, один пуховик-здание в коллекции Louis Vuitton сделан в форме Собора Парижской Богоматери.
У себя в аккаунте Лана опубликовал 9 коллажей, которые она создала сама, и для примера привела пуховик из коллекции, сделанный в форме группы небоскребов. Этот пуховик также можно посмотреть в следующем видео:
— Я выбирала здания из ассортимента необычной формы. Мне по кайфу советский модернизм 70–80-х годов, — пояснила Лана.
Девушка призналась, что была в Новосибирске четыре раза и плохо оценила городскую архитектуру:
— Хаос в застройке центральной части города совсем не радует. Видно, что деньги вводятся, но нет какого-то регулятора культуры строительства. Вперемешку этажность и стиль, нет четких линий, культурное наследие спрятано за ларьками и малоэтажным бизнесом, пристройка везде. Напоминает Москву периода Лужкова, если бы он затянулся и совсем никак не контролировался.
Также фотограф добавила, что в новосибирской архитектуре «всё вразнобой и как-то без вкуса, без чувства любви к городу».
— Зато мне очень понравился Краснообск, вот в него готова возвращаться. И Академгородок — кайф, — добавила она.
«Одеждой» для моделей послужили здания из еще восьми городов России.
Год назад новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывали коллажи, в которых показывали, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. В нашей подборке мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.