Louis Vuitton по-сибирски: московский фотограф превратила театр «Глобус» в пуховик — как бы он выглядел на человеке

Год назад новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывали коллажи, в которых показывали, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. В нашей подборке мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.

