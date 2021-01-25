СГК назвала топ-5 новосибирских компаний с самыми большими долгами за тепло — больше всего требуют с «Дискуса»

Сибирская генерирующая компания составила рейтинг новосибирских организаций, которые задолжали за тепло.
По информации СГК, по состоянию на
Согласно картотеке арбитражных дел, СГК подала два новых иска к компании ООО «ДИСКУС плюс»
В СГК объяснили, что вынуждены были обратиться в судебные органы, так как после судов должник всё же оплачивает тепло:
— Но кроме основного долга он обязан перечислять еще и пени. В итоге в 2020 году ГК «Дискус» направила в СГК 150,9 миллиона рублей в счет основного долга и 21,95 миллиона рублей в счет оплаты пени.
Также в компании пояснили, что за 2020 год суд уже обязал группу компаний «Дискус» выплатить теплоснабжающей организации долг и неустойки на общую сумму 138,6 миллиона рублей (основной долг составил 116,6 миллиона, остальное — пеня).
В компании «Дискус» попросили письменный запрос в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
В целом, по информации СГК, платежная дисциплина в городе за год ухудшилась:
— По состоянию на
В ООО «ЭСК» на звонки НГС не ответили, электронной почты в открытых источниках у компании нет. Корреспондент НГС направила письменные запросы в остальные компании-должники.
В ноябре в Новосибирске составили рейтинг управляющих организаций, которые задолжали за коммунальные ресурсы. По состоянию на ноябрь долги УК и ТСЖ Новосибирска перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) за отопление и горячую воду превысили 208 миллионов рублей.