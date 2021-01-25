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СГК назвала топ-5 новосибирских компаний с самыми большими долгами за тепло — больше всего требуют с «Дискуса»

Организация должна энергетикам более 340 миллионов рублей

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По состоянию на 1 января общая задолженность всех потребителей Новосибирска перед СГК составила почти 2 миллиарда

По состоянию на 1 января общая задолженность всех потребителей Новосибирска перед СГК составила почти 2 миллиарда

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Сибирская генерирующая компания составила рейтинг новосибирских организаций, которые задолжали за тепло.

По информации СГК, по состоянию на 20 января ООО «ДИСКУС плюс» задолжала больше 340 миллионов и выбилась в лидеры в списке топ-5 должников в Новосибирске. Также СГК задолжали ОАО «НПО Сибсельмаш» (более 40 миллионов рублей), ООО «ЭСК» (более 13 миллионов), ООО «НК СтройМастер» (почти 7 миллионов), ООО «Энергосети Сибири» (более 5 миллионов).

Согласно картотеке арбитражных дел, СГК подала два новых иска к компании ООО «ДИСКУС плюс» 13 января 2021 года. В одном из них компания требует взыскать 33 миллиона 18 тысяч долга и 53 тысячи пени. В другом — 659 тысяч и пеню в одну тысячу рублей. Оба дела суд принял к рассмотрению 14 января.

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В СГК объяснили, что вынуждены были обратиться в судебные органы, так как после судов должник всё же оплачивает тепло:

— Но кроме основного долга он обязан перечислять еще и пени. В итоге в 2020 году ГК «Дискус» направила в СГК 150,9 миллиона рублей в счет основного долга и 21,95 миллиона рублей в счет оплаты пени.

Также в компании пояснили, что за 2020 год суд уже обязал группу компаний «Дискус» выплатить теплоснабжающей организации долг и неустойки на общую сумму 138,6 миллиона рублей (основной долг составил 116,6 миллиона, остальное — пеня).

В компании «Дискус» попросили письменный запрос в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

В целом, по информации СГК, платежная дисциплина в городе за год ухудшилась:

— По состоянию на 1 января общая просроченная задолженность всех потребителей Новосибирска перед СГК составила 1 миллиард 816,3 миллиона рублей — это на 11% больше, чем год назад (1 миллиард 631,1 миллиона рублей). Просроченные долги основной группы потребителей СГК — населения — составляют 1 миллиард 140,8 миллиона рублей (с приростом 4%), а юридические лица задолжали 675,6 миллиона рублей, здесь прирост просрочки более значительный — 26%.

В ООО «ЭСК» на звонки НГС не ответили, электронной почты в открытых источниках у компании нет. Корреспондент НГС направила письменные запросы в остальные компании-должники.

В ноябре в Новосибирске составили рейтинг управляющих организаций, которые задолжали за коммунальные ресурсы. По состоянию на ноябрь долги УК и ТСЖ Новосибирска перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) за отопление и горячую воду превысили 208 миллионов рублей.

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СГКарбитражный суддолги
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