СГК назвала топ-5 новосибирских компаний с самыми большими долгами за тепло — больше всего требуют с «Дискуса»

Сибирская генерирующая компания составила рейтинг новосибирских организаций, которые задолжали за тепло.



По информации СГК, по состоянию на 20 января ООО «ДИСКУС плюс» задолжала больше 340 миллионов и выбилась в лидеры в списке топ-5 должников в Новосибирске. Также СГК задолжали ОАО «НПО Сибсельмаш» (более 40 миллионов рублей), ООО «ЭСК» (более 13 миллионов), ООО «НК СтройМастер» (почти 7 миллионов), ООО «Энергосети Сибири» (более 5 миллионов).