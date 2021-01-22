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Тема дняПроект нового парка в Новосибирске. Где он будет?

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Дорожники разрушили лыжню под строительство парковки для «Лыжни России» — работы попали на видео

По словам главы администрации, рабочие неправильно поняли задание

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Трактор успел расчистить очень большую площадь

Трактор успел расчистить очень большую площадь

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В Академгородке дорожники разрушили лыжню под парковку

В Академгородке при подготовке к «Лыжне России» под парковку перекопали лыжную трассу. В редакцию пожаловались несколько читателей, а также прислали видео работ.

— Лыжники готовят эту трассу за свои личные деньги, — рассказал читатель НГС.

В итоге от трассы почти ничего не осталось.

В администрации Советского района в курсе сложившейся ситуации.

— Там были определенные нюансы с некоторым непониманием дорожников по подготовке парковочной зоны для «Лыжни России». Сегодня уже всё восстановили, — рассказал корреспонденту НГС глава Советского района Дмитрий Оленников.

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На карте отмечено место, где проводились работы

На карте отмечено место, где проводились работы

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«Лыжня России» в этом году в Новосибирской области пройдет 14 февраля.

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лыжня«Лыжня России — 2021»
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