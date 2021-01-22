Дорожники разрушили лыжню под строительство парковки для «Лыжни России» — работы попали на видео

В Академгородке дорожники разрушили лыжню под парковку
В Академгородке при подготовке к «Лыжне России» под парковку перекопали лыжную трассу. В редакцию пожаловались несколько читателей, а также прислали видео работ.
— Лыжники готовят эту трассу за свои личные деньги, — рассказал читатель НГС.
В итоге от трассы почти ничего не осталось.
В администрации Советского района в курсе сложившейся ситуации.
— Там были определенные нюансы с некоторым непониманием дорожников по подготовке парковочной зоны для «Лыжни России». Сегодня уже всё восстановили, — рассказал корреспонденту НГС глава Советского района Дмитрий Оленников.
«Лыжня России» в этом году в Новосибирской области пройдет