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За 2020 год мэрия отобрала 96 земельных участков из-за нарушений договора аренды

В 2021 году власти проведут оценки земель в Кировском и Советском районах

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За три года выявили более <nobr class="_">1600 нарушений</nobr>, расторгли <nobr class="_">200 договоров</nobr> аренды. Большая часть нарушений касалась нецелевого использования земли, <nobr class="_">треть —</nobr> самозахватов

За три года выявили более 1600 нарушений, расторгли 200 договоров аренды. Большая часть нарушений касалась нецелевого использования земли, треть — самозахватов

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За прошедший год мэрия Новосибирска расторгла 96 договоров аренды земельных участков — арендаторы нарушали свои обязательства, это стало известно во время инвентаризации.

— Мы начинали с Центрального округа, в 2019 году провели инвентаризацию земель Ленинского района, в 2020-м — Дзержинского и Калининского. В этом году планируем провести инвентаризацию земель в Кировском и Советском районах. И закончим проверку в 2022 году в Октябрьском и Первомайском районах, — уточнил мэр Анатолий Локоть.

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Общая площадь 96 земельных участков, по которым расторгли договоры, составила 169 гектаров. Один из самых больших участков находится на улице Выборной — его арендует ООО СРЦ «Сибирское Кольцо». Второй используется для строительства сигово-осетрового рыбопитомника, его арендатор — ООО «Новосибирский рыбозавод».

— По каждому из участков, которые мэрия вернула в 2020 году, рассматриваются перспективы дальнейшего использования. Решения должны будут соответствовать новой редакции генерального плана города. По оценке специалистов, существенная часть земельных участков не будет пригодна для строительства после актуализации градостроительной документации. Например, участки на красных линиях и другие, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Инвентаризацию решили провести в рамках муниципальной программы для повышения эффективности использования городских земель, которая стартовала в 2018 году. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, ее проводят с использованием данных аэрофотосъемки и современных картографических сервисов.

Как рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, программой занимается Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Она рассчитана на пять лет. Общий объем финансирования — 63,8 миллиона рублей.

В 2021-м мэрия планирует провести оценку земель Кировского и Советского районов.

Накануне Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которые подделали бумаги и незаконно стали собственниками земельного участка.

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