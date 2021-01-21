За 2020 год мэрия отобрала 96 земельных участков из-за нарушений договора аренды

Как рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, программой занимается Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Она рассчитана на пять лет. Общий объем финансирования — 63,8 миллиона рублей.

В 2021-м мэрия планирует провести оценку земель Кировского и Советского районов.

Накануне Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которые подделали бумаги и незаконно стали собственниками земельного участка.