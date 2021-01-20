В НГУ разгорелся скандал из-за холодильников в общежитии — студенты заявили, что их личную технику грозят выкинуть

В Новосибирске студенты общежития № 5 Новосибирского государственного университета заявили, что администрация приказала им срочно избавиться от личных холодильников. По их словам, им пригрозили, что в противном случае технику вывезут с помощью грузчиков.



«Была угроза выкинуть наше имущество»

— Потребовали избавиться от холодильников в разгар экзаменов, — рассказала корреспонденту НГС одна из студенток.

Она и еще несколько других студентов прислали в редакцию скриншот уже удаленного поста в группе общежития, в котором говорилось о вывозе холодильников.