В НГУ разгорелся скандал из-за холодильников в общежитии — студенты заявили, что их личную технику грозят выкинуть

В НГУ разгорелся скандал из-за требования вывезти холодильники
В Новосибирске студенты общежития
«Была угроза выкинуть наше имущество»
— Потребовали избавиться от холодильников в разгар экзаменов, — рассказала корреспонденту НГС одна из студенток.
Она и еще несколько других студентов прислали в редакцию скриншот уже удаленного поста в группе общежития, в котором говорилось о вывозе холодильников.
— 21 января с помощью компании «Грузим с умом» все личные холодильники будут вывезены из общежития, — говорилось в объявлении.
После волны возмущения в соцсетях, пост был удален.
— С октября и до середины января никто не интересовался наличием личных холодильников в комнатах, даже при проверках студсовета. В самый разгар сессии (без предупреждений) комендант общежития прошлась по комнатам и высказала явное недовольство наличием личных холодильников в наших комнатах. В личном общении она дала срок, чтобы убрать их в подсобное помещение общежития. До
Он добавил, что объяснить, каким именно приказом регулируется этот вопрос, никто не смог.
— Люди стали спрашивать по поводу неправомерности распоряжения чужим имуществом, а также неправомерного запрета на хранение личной техники. Конкретного ответа никто не дал, все ссылаются на требование начальника студобщежития Сергея Гусева. Указать пункт договора/правил проживания, запрещающий нам хранить холодильники, никто не может. Посты регулярно подтираются, чтобы не порочить лицо нашего руководства громкими противоправными заявлениями. Ситуация дошла до того, что сейчас нас обяжут получать письменное разрешение на использование любой бытовой техники.
«Это пожарная безопасность»
Начальник управления студенческими общежитиями НГУ Сергей Гусев посоветовал корреспонденту НГС ознакомиться с внутренними документами университета.
— У меня нет такой обязанности давать вам комментарий, — ответил корреспонденту НГС Сергей Гусев.
Заведующая общежитием
— Это моя вина, конечно. Нужно было, конечно, написать просто правила внутреннего распорядка
По ее словам, университет закупил новые холодильники, но их доставка задержалась:
— Это пожарная безопасность. Решили избавить всех от личных холодильников и поставить общие новые. Уже поставили в блоки новые холодильники. Я предоставила чистые, сухие бытовки под личные холодильники. Это место хранения согласовано.
Но теперь студентов попросили вывезти их из подсобки.
«Просили убрать с октября»
В профсоюзе студентов НГУ корреспонденту НГС рассказали, что в курсе ситуации. По их данным, новые холодильники университет уже закупил — один на четверых человек, и этого вполне достаточно для проживания.
— Насколько мне известно, до сих пор не было ни одного случая принудительного вывоза личного холодильника администрацией студгородка. Угрозы были, но дальше них дело не заходило, — добавили в профсоюзе.
Корреспондент НГС также отправила официальный запрос в НГУ с просьбой объяснить ситуацию. В университете заявили, что никакую грузовую компанию не нанимали:
— В общежития НГУ
В прошлом году в июне стало известно, что для Новосибирского государственного университета построят новое общежитие. Работы оцениваются в