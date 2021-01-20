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В НГУ разгорелся скандал из-за холодильников в общежитии — студенты заявили, что их личную технику грозят выкинуть

В учреждении объясняют это решение закупкой от университета

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По данным профсоюза НГУ, новые холодильники университет уже закупил — один на четверых человек

По данным профсоюза НГУ, новые холодильники университет уже закупил — один на четверых человек

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В НГУ разгорелся скандал из-за требования вывезти холодильники

В Новосибирске студенты общежития № 5 Новосибирского государственного университета заявили, что администрация приказала им срочно избавиться от личных холодильников. По их словам, им пригрозили, что в противном случае технику вывезут с помощью грузчиков.

«Была угроза выкинуть наше имущество»

— Потребовали избавиться от холодильников в разгар экзаменов, — рассказала корреспонденту НГС одна из студенток.

Она и еще несколько других студентов прислали в редакцию скриншот уже удаленного поста в группе общежития, в котором говорилось о вывозе холодильников.

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— 21 января с помощью компании «Грузим с умом» все личные холодильники будут вывезены из общежития, — говорилось в объявлении.

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После волны возмущения в соцсетях, пост был удален.

— С октября и до середины января никто не интересовался наличием личных холодильников в комнатах, даже при проверках студсовета. В самый разгар сессии (без предупреждений) комендант общежития прошлась по комнатам и высказала явное недовольство наличием личных холодильников в наших комнатах. В личном общении она дала срок, чтобы убрать их в подсобное помещение общежития. До 31 января мы должны были их куда-то деть. Далее сроки сжимались почти каждый день, а в паблике выходили посты по поводу наших нарушений и угроза (иначе не назвать) выкинуть наше имущество (холодильники), если до 20 января все холодильники не покинут подсобное помещение, — рассказал другой студент.

Он добавил, что объяснить, каким именно приказом регулируется этот вопрос, никто не смог.

— Люди стали спрашивать по поводу неправомерности распоряжения чужим имуществом, а также неправомерного запрета на хранение личной техники. Конкретного ответа никто не дал, все ссылаются на требование начальника студобщежития Сергея Гусева. Указать пункт договора/правил проживания, запрещающий нам хранить холодильники, никто не может. Посты регулярно подтираются, чтобы не порочить лицо нашего руководства громкими противоправными заявлениями. Ситуация дошла до того, что сейчас нас обяжут получать письменное разрешение на использование любой бытовой техники.

«Это пожарная безопасность»

Начальник управления студенческими общежитиями НГУ Сергей Гусев посоветовал корреспонденту НГС ознакомиться с внутренними документами университета.

— У меня нет такой обязанности давать вам комментарий, — ответил корреспонденту НГС Сергей Гусев.

Заведующая общежитием № 5 Елена Ярошенко призналась, что погорячилась, опубликовав пост с сообщением о принудительном вывозе.

— Это моя вина, конечно. Нужно было, конечно, написать просто правила внутреннего распорядка п. 3.3.9 и п. 3.3.24. Согласно правилам проживания, без согласия заведующего общежитием студенты не имеют права пользоваться электроприборами. И у нас все блоки оснащены холодильниками НГУ, — рассказала заведующая.

По ее словам, университет закупил новые холодильники, но их доставка задержалась:

— Это пожарная безопасность. Решили избавить всех от личных холодильников и поставить общие новые. Уже поставили в блоки новые холодильники. Я предоставила чистые, сухие бытовки под личные холодильники. Это место хранения согласовано.

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Но теперь студентов попросили вывезти их из подсобки.

«Просили убрать с октября»

В профсоюзе студентов НГУ корреспонденту НГС рассказали, что в курсе ситуации. По их данным, новые холодильники университет уже закупил — один на четверых человек, и этого вполне достаточно для проживания.

— Насколько мне известно, до сих пор не было ни одного случая принудительного вывоза личного холодильника администрацией студгородка. Угрозы были, но дальше них дело не заходило, — добавили в профсоюзе.

Корреспондент НГС также отправила официальный запрос в НГУ с просьбой объяснить ситуацию. В университете заявили, что никакую грузовую компанию не нанимали:

— В общежития НГУ № 5 и 6 в 2020 году в жилых блоках установлены университетом и поставлены на обслуживание новые холодильники. Необходимости держать в комнате личный холодильник, нередко не отвечающий требованиям электробезопасности и пожароопасности, нет. Возможность избавиться от личных холодильников студентам предоставлялась с 1 октября 2020 года (и подавляющее большинство студентов ей воспользовались). По договоренности администрации студгородка с профсоюзом студентов НГУ владельцам оставшихся холодильников предоставлено дополнительное время для самостоятельного решения о передаче/транспортировке куда-либо своего имущества. Никакую грузовую компанию для централизованного вывоза холодильников НГУ не вызывал.

В прошлом году в июне стало известно, что для Новосибирского государственного университета построят новое общежитие. Работы оцениваются в 2 млрд рублей. В августе университет изменил правила заселения студентов из-за коронавируса.

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общежитиеправила заселения
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