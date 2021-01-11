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На детских соревнованиях в Австрии включили гимн СССР в честь победителя из России — курьезное видео

Турнир в горнолыжной школе выиграл родственник известного новосибирского застройщика

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Детям устроили полноценное награждение — с пьедесталом, флагами и гимном

Детям устроили полноценное награждение — с пьедесталом, флагами и гимном

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На детских соревнованиях в Австрии включили гимн СССР в честь российского победителя

В Австрии в одной из горнолыжных школ прошли детские соревнования — победителю из России организаторы по ошибке включили гимн СССР. Курьезный случай попал на видео.

— Приятно слышать гимн России и видеть флаг России в честь победителя. Австрийцы, правда, ошиблись и поставили гимн Советского Союза, но это уже неважно. Музыка одна и та же. Ничего страшного не произошло. Вообще удивительно, что у детей в горнолыжной школе гимны включают на соревнованиях, — рассказал родственник победителя, новосибирский девелопер Владимир Мартыненков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Пять лет назад организаторы чемпионата мира по борьбе в Лас-Вегасе перепутали гимн России во время награждения победителя — новосибирского борца Романа Власова. В честь Власова заиграл старый гимн России на музыку Михаила Глинки.

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гимнсоревнования
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