На детских соревнованиях в Австрии включили гимн СССР в честь победителя из России — курьезное видео

На детских соревнованиях в Австрии включили гимн СССР в честь российского победителя
В Австрии в одной из горнолыжных школ прошли детские соревнования — победителю из России организаторы по ошибке включили гимн СССР. Курьезный случай попал на видео.
— Приятно слышать гимн России и видеть флаг России в честь победителя. Австрийцы, правда, ошиблись и поставили гимн Советского Союза, но это уже неважно. Музыка одна и та же. Ничего страшного не произошло. Вообще удивительно, что у детей в горнолыжной школе гимны включают на соревнованиях, — рассказал родственник победителя, новосибирский девелопер Владимир Мартыненков.
Пять лет назад организаторы чемпионата мира по борьбе в Лас-Вегасе перепутали гимн России во время награждения победителя — новосибирского борца Романа Власова. В честь Власова заиграл старый гимн России на музыку Михаила Глинки.