Местами ниже -40 градусов: в Новосибирске и области сохранится аномально холодная погода

В Новосибирске и области сохранится аномально холодная погода
В ближайшие дни в Новосибирске и области задержится морозная погода с очень низкими температурами воздуха. Региональное МЧС разослало новосибирцам предупреждение о сильных холодах.
— По данным Гидрометцентра, 5 и 6 января в Новосибирске и по области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов, местами сильные морозы -40 градусов и ниже. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — значится в сообщении ведомства.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на вторник, 5 января, температура воздуха в Новосибирске составит
Однако, судя по прогнозам на последующие дни, морозы скоро начнут отступать — мы изучили прогноз погоды на начавшуюся неделю и рассказываем, когда в Новосибирске потеплеет и сколько будет градусов.