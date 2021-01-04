Местами ниже -40 градусов: в Новосибирске и области сохранится аномально холодная погода

В ближайшие дни в Новосибирске и области задержится морозная погода с очень низкими температурами воздуха. Региональное МЧС разослало новосибирцам предупреждение о сильных холодах.



— По данным Гидрометцентра, 5 и 6 января в Новосибирске и по области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов, местами сильные морозы -40 градусов и ниже. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — значится в сообщении ведомства.