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Местами ниже -40 градусов: в Новосибирске и области сохранится аномально холодная погода

МЧС разослало новосибирцам предупреждение о морозах

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Морозная погода пока задерживается в регионе

Морозная погода пока задерживается в регионе

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В Новосибирске и области сохранится аномально холодная погода

В ближайшие дни в Новосибирске и области задержится морозная погода с очень низкими температурами воздуха. Региональное МЧС разослало новосибирцам предупреждение о сильных холодах.

— По данным Гидрометцентра, 5 и 6 января в Новосибирске и по области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов, местами сильные морозы -40 градусов и ниже. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — значится в сообщении ведомства.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на вторник, 5 января, температура воздуха в Новосибирске составит -30... -32 градуса, местами -37, а днем -25... -27 градусов. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Ночью по области -30... -35 градусов, местами -40, днем -23... -28 градусов, местами -33. В дневное время ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь и туманы, а на дорогах местами гололедица.

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Однако, судя по прогнозам на последующие дни, морозы скоро начнут отступать — мы изучили прогноз погоды на начавшуюся неделю и рассказываем, когда в Новосибирске потеплеет и сколько будет градусов.

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морозыпогодапрогноз погоды
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