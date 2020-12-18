«После семи лет дети уже сами могут зарабатывать»: как новосибирцы отреагировали на предновогоднюю путинскую выплату в 5 тысяч

— Интересно, как они так определяют границу ребенка, которому 5000 не помешает и кому уже поздно. Да дети как минимум до 10 лет верят в Деда Мороза и ждут подарки! — вторит ему Саманта Фокс.

— Лучше чем ничего. Только возраст можно было продлить до 10 лет хотя бы. Каждому ребенку игрушку от деда Мороза и дедушки президента! — соглашается Mrs. PAFOS.

— А почему до 7 лет? Школьнику гораздо больше денег идет. Та же одежда или обувь дороже. В 10 лет ребенок — уже не ребенок что ли? — пишет Гостья17.

— Мои уже в 7-х, 6-х классах, остались без Нового года. Пусть Путина благодарят в кавычках, — грустно резюмирует sven-svensson.

Джон 217 на это иронично замечает:

— Всё правильно, после семи лет дети уже самостоятельно могут зарабатывать себе на жизнь.

