«После семи лет дети уже сами могут зарабатывать»: как новосибирцы отреагировали на предновогоднюю путинскую выплату в 5 тысяч

Как новосибирцы отреагировали на президентскую выплату детям в 5 тысяч
На большой пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин пообещал к Новому году выплатить 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. Мы решили узнать, что думают об этом новосибирцы, и внимательно прочитали все комментарии к новости на нашем сайте. Некоторые читатели НГС вполне довольны, а другие, напротив, возмущены — их-то детям уже больше семи лет! Сумма выплаты тоже устроила далеко не всех. Мы собрали самые интересные мнения горожан.
— А ребенок восьми или девяти лет не питается, не одевается. Не лечится. Не учится. Полумера. Дед Мороз, — негодует пользователь под ником Гость777.
— Интересно, как они так определяют границу ребенка, которому 5000 не помешает и кому уже поздно. Да дети как минимум до 10 лет верят в Деда Мороза и ждут подарки! — вторит ему Саманта Фокс.
— Лучше чем ничего. Только возраст можно было продлить до 10 лет хотя бы. Каждому ребенку игрушку от деда Мороза и дедушки президента! — соглашается Mrs. PAFOS.
— А почему до 7 лет? Школьнику гораздо больше денег идет. Та же одежда или обувь дороже. В 10 лет ребенок — уже не ребенок что ли? — пишет Гостья17.
— Мои уже в 7-х, 6-х классах, остались без Нового года. Пусть Путина благодарят в кавычках, — грустно резюмирует sven-svensson.
Джон 217 на это иронично замечает:
— Всё правильно, после семи лет дети уже самостоятельно могут зарабатывать себе на жизнь.
— Щедрый подарок к Новому году от президента — детям до 7 лет по 5 тысяч рублей, — пишет Елена. — А старше 7 лет — это не дети? Крупным военным чиновникам — премия по
Уже даже сами дети не понимают, почему всё так:
— Ребенок спрашивает: а в 9 лет мы уже не дети? — делится Алёна.
— Я всегда говорю своему 10-летнему внуку: «Ты взрослый». Вот и президент ограничил возраст детства. Пусть подавится. Я со своей «огромной» пенсии выделю внуку пять тысяч. Нам, пенсионерам, всё равно показан карантин, — пишет Просто бабушка.
Есть и те, кто добродушно хвалит идею выплат.
— Неплохой подарок на Новый год. А взрослым детям можно тоже? — просто интересуется читатель Ромка.
А предприимчивый комментатор под ником Голубь резонно заметил:
— Богатый год на выплаты детям. Пора уже и себе ребенка завести, пошел жену уговаривать.
Не забыли новосибирцы и о стандартно сложной и долгой процедуре подтверждения права на получение разного рода выплат:
— Свежо питание, да ... с трудом. Опять «Госуслуги» откажут в очередной раз, сославшись на отсутствие общей прописки. Российский маразм в полном его проявлении, — сетует пользователь +3−5.
Не обошли стороной новосибирцы и размер выплаты:
— Детям перед школой уже и айфон надо, и планшет. Потому для них 5000 уже мало будет, и им эта сумма не понравится, — считает Антонио54????.
К нему присоединяется и Matrix_Agent:
— Несколько странные за последние несколько лет тенденции — давать какие-то небольшие деньги «на детей». А ведь предупреждали нас в детстве — бойся дяденек, которые обещают конфетку или там котенка показать.
А пользователь с ником Леонид Ильич вступается за интересы старшего поколения:
— А пенсионерам почему никаких прибавок к Новому году? Или они уже не могут надеться на будущее? Путин, ты же сам уже пенсионер, почему наш возраст не поддерживаешь?
А мы разобрались, как получить путинские пять тысяч рублей и подготовили подробную инструкцию для родителей.