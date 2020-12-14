В мэрии рассказали, зачем в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

В мэрии Новосибирска объяснили, почему ночью на улице Советской, 22а рабочие обрезали деревья, — местных жителей разбудил звук бензопилы 7 декабря около 01:00.

— Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение «ДЭУ № 1 » от 16 ноября 2020 года на снос 20 деревьев и обрезку 48 деревьев на ул. Советской от Вокзальной магистрали до ул. Писарева в связи с тем, что эти деревья представляют угрозу жизни и здоровью людей, — говорится в официальном ответе на запрос корреспондента НГС.