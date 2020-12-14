В мэрии рассказали, зачем в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

В мэрии Новосибирска объяснили, почему ночью на улице Советской, 22а рабочие обрезали деревья, — местных жителей разбудил звук бензопилы
— Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение «ДЭУ
Когда именно и как пилить деревья, должен определять собственник участка.
— Период, когда можно проводить работы по обрезке зеленых насаждений, — в состоянии физиологического покоя дерева, а именно от конца октября до конца апреля, снос деревьев можно проводить в любое время года. Проведение работ в декабре (зимнее время года) происходит в связи с выделением денежных средств в данный период и имеет ряд преимуществ: кроны деревьев не скрыты густой листвой, соответственно, хорошо видны все проблемные или сухие ветки. Значительно уменьшается риск занесения вредных микроорганизмов в срезе. Омоложение деревьев больше 10 лет рекомендовано проводить в холодное время года, — добавили в мэрии.
Также в ведомстве объяснили, почему работы проводились именно ночью:
— Проведение работ в ночное время суток подрядчик объяснил высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов в дневное время, а также с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с падением ветвей и стволов деревьев.
В июне в мэрии Новосибирска рассказали, что будет со сквером у Университета водного транспорта, — в это же время на участке начали пилить деревья, а позже появилась информация о возможной застройке участка.