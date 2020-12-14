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В мэрии рассказали, зачем в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

Подрядчик решил сделать это после полуночи, чтобы не мешать водителям и пешеходам

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По словам читательницы НГС, деревья пилили всю ночь и рабочие мешали местным жителям спать

По словам читательницы НГС, деревья пилили всю ночь и рабочие мешали местным жителям спать

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему ночью на улице Советской, 22а рабочие обрезали деревья, — местных жителей разбудил звук бензопилы 7 декабря около 01:00.

— Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение «ДЭУ № 1» от 16 ноября 2020 года на снос 20 деревьев и обрезку 48 деревьев на ул. Советской от Вокзальной магистрали до ул. Писарева в связи с тем, что эти деревья представляют угрозу жизни и здоровью людей, — говорится в официальном ответе на запрос корреспондента НГС.

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Когда именно и как пилить деревья, должен определять собственник участка.

— Период, когда можно проводить работы по обрезке зеленых насаждений, — в состоянии физиологического покоя дерева, а именно от конца октября до конца апреля, снос деревьев можно проводить в любое время года. Проведение работ в декабре (зимнее время года) происходит в связи с выделением денежных средств в данный период и имеет ряд преимуществ: кроны деревьев не скрыты густой листвой, соответственно, хорошо видны все проблемные или сухие ветки. Значительно уменьшается риск занесения вредных микроорганизмов в срезе. Омоложение деревьев больше 10 лет рекомендовано проводить в холодное время года, — добавили в мэрии.

Также в ведомстве объяснили, почему работы проводились именно ночью:

— Проведение работ в ночное время суток подрядчик объяснил высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов в дневное время, а также с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с падением ветвей и стволов деревьев.

В июне в мэрии Новосибирска рассказали, что будет со сквером у Университета водного транспорта, — в это же время на участке начали пилить деревья, а позже появилась информация о возможной застройке участка.

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