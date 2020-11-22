Красотка-барбер из Новосибирска решила бесплатно стричь врачей во время пандемии коронавируса

Ведущий барбер сети барбершопов сети TOPGUN Наталья Чалова решила бесплатно стричь врачей во время пандемии коронавируса.



Девушка рассказала корреспонденту НГС, что очень хочет как-то помогать врачам в такое непростое время, поэтому решилась запустить такую акцию:

— Я очень внимательно слежу за новостями о коронавирусе, и у меня много родственников-врачей, я принимаю все это очень близко к сердцу и сильно переживаю за них. Родственники часто рассказывают о своей работе, как к ним относятся, как их встречают пациенты, порой им приходится выслушивать грубости, многое терпеть. И я подумала, что я могу сделать в такой ситуации? Решила, что могу делать врачам бесплатные стрижки, чтобы хоть как-то порадовать их. Конечно, нужно, чтобы при себе у него был сертификат врача. Пока я решила запустить акцию до конца декабря, но если это будет востребовано, то думаю продлить.