Красотка-барбер из Новосибирска решила бесплатно стричь врачей во время пандемии коронавируса

Барбер из Новосибирска бесплатно стрижет врачей из-за коронавируса
Ведущий барбер сети барбершопов сети TOPGUN Наталья Чалова решила бесплатно стричь врачей во время пандемии коронавируса.
Девушка рассказала корреспонденту НГС, что очень хочет как-то помогать врачам в такое непростое время, поэтому решилась запустить такую акцию:
— Я очень внимательно слежу за новостями о коронавирусе, и у меня много родственников-врачей, я принимаю все это очень близко к сердцу и сильно переживаю за них. Родственники часто рассказывают о своей работе, как к ним относятся, как их встречают пациенты, порой им приходится выслушивать грубости, многое терпеть. И я подумала, что я могу сделать в такой ситуации? Решила, что могу делать врачам бесплатные стрижки, чтобы хоть как-то порадовать их. Конечно, нужно, чтобы при себе у него был сертификат врача. Пока я решила запустить акцию до конца декабря, но если это будет востребовано, то думаю продлить.
Наталья решила, что может стричь в день одного пришедшего к ней врача бесплатно. Девушка временно работает не в барбершопе сети, поэтому об акции рассказала на своей странице в Инстаграме и попросила всех подписчиков распространять информацию среди знакомых врачей.
— Раньше я работала в салоне на Романова, но он закрылся, так что сейчас я временно арендую кресло в другом, а через месяц смогу вновь вернуться в салон нашей сети. Я пока одна, кто придумал и проводит такую акцию, но я рассказала о ней основателю нашей сети, и он ее одобрил. Сегодня ко мне на стрижку по акции пришел первый врач, анестезиолог-реаниматолог, я его подстригла, мы тепло пообщались. Очень позитивный, улыбчивый, жизнерадостный и общительный человек. Был приятно удивлен такой акцией, благодарил. И мое желание продолжать акцию стало еще сильнее!