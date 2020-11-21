«Больно и обидно»: жительница «профессорского дома» НГТУ — о новом общежитии университета

В Новосибирске есть два вуза, к которым я неравнодушна. Названия отличаются на одну букву: НГУ и НГТУ. В НГУ я училась и работаю, а в НЭТИ-НГТУ просто родилась и выросла. Здесь работала много лет проректором по строительству моя бабушка, Тамара Сергеевна Кузнецова, учились родители, папа продолжает преподавать по сей день.



Я с радостью наблюдаю, как растет и развивается студгородок, появляются новые спортивные и культурные объекты, облагораживается территория. Это часть моей жизни, даже если отбросить ностальгию по песочнице и сугробам под елками около второго корпуса.



Но, увы, то, что происходит сейчас, вызывает, мягко говоря, смешанные чувства. Началось строительство нового общежития. Казалось бы, радостное событие. До той поры, когда речь заходит о месте будущего здания. Это «пятачок» между общежитиями № 2 и 7, бассейном НГТУ и жилым домом по проспекту Карла Маркса, 35.

Общежитие будет новое, большое, современное. Но — и это «но» перечеркивает все возможные преимущества. Проект представляет собой две «свечки», 15 и 12 этажей, которые стоят вплотную, кое-где на расстоянии 20 метров от соседних зданий. Перекрывается дневное освещение для общежитий, жилого дома, панорамного остекления спортзала. Подозреваю, что основатели и строители НЭТИ-НГТУ, первый ректор Георгий Павлович Лыщинский, и не могли такого вообразить.