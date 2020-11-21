«Больно и обидно»: жительница «профессорского дома» НГТУ — о новом общежитии университета

Жительницу «профессорского дома» НГТУ расстроило новое общежитие вуза
Новостей про застройщиков, которые тут и там пытаются построить дом вопреки всему и всем, так много, что они уже ничего, кроме раздражения, не вызывают. Компании идут на разные уловки — вплоть до строительства домов под видом НИИ. Но даже необходимые для развития науки в городе объекты иногда оказываются некстати. Жительница одного из домов на проспекте Карла Маркса в Новосибирске Полина Лаврусевич оказалась будущей соседкой сразу двух высотных корпусов общежития. Почему построить общежитие таким, как его задумали, — неудачный вариант, она рассказывает в своей колонке для НГС. Далее от первого лица.
В Новосибирске есть два вуза, к которым я неравнодушна. Названия отличаются на одну букву: НГУ и НГТУ. В НГУ я училась и работаю, а в НЭТИ-НГТУ просто родилась и выросла. Здесь работала много лет проректором по строительству моя бабушка, Тамара Сергеевна Кузнецова, учились родители, папа продолжает преподавать по сей день.
Я с радостью наблюдаю, как растет и развивается студгородок, появляются новые спортивные и культурные объекты, облагораживается территория. Это часть моей жизни, даже если отбросить ностальгию по песочнице и сугробам под елками около второго корпуса.
Но, увы, то, что происходит сейчас, вызывает, мягко говоря, смешанные чувства. Началось строительство нового общежития. Казалось бы, радостное событие. До той поры, когда речь заходит о месте будущего здания. Это «пятачок» между общежитиями № 2 и 7, бассейном НГТУ и жилым домом по проспекту Карла Маркса, 35.
Общежитие будет новое, большое, современное. Но — и это «но» перечеркивает все возможные преимущества. Проект представляет собой две «свечки», 15 и 12 этажей, которые стоят вплотную, кое-где на расстоянии 20 метров от соседних зданий. Перекрывается дневное освещение для общежитий, жилого дома, панорамного остекления спортзала. Подозреваю, что основатели и строители НЭТИ-НГТУ, первый ректор Георгий Павлович Лыщинский, и не могли такого вообразить.
Одно из ярких детских воспоминаний — это макет студгородка у бабушки в рабочем кабинете. Картонные домики, деревья-веточки. Для маленького ребенка это игрушечный город, а взрослый человек видел за этим целостный взгляд на развитие территории и планирование на десятки лет вперед. То, как поменяется облик проспекта Маркса с этими высотками из пластика и стекла, это уже вишенка на торте.
Проект нового общежития подготовлен архитектурным бюро «Диас» (Томск). И опять же «но»: это не индивидуальный проект, рассчитанный под потребности НГТУ, одного из крупнейших, уникальных вузов города. Это типовой проект, по которому уже построено общежитие для Томского государственного университета, «Маяк». Только руководство ТГУ нашло свободное место для строительства, а в случае с НГТУ его буквально «воткнут», где получается. В том числе и на территорию единственного внутри кампуса мини-парка, в котором можно было бы сделать зону отдыха для студентов.
Дома, в непосредственной близости от которых начато строительство, уже достаточно старые, 1950-х годов постройки. Экспертизы дома на Маркса, 35 проведено не было. Есть опасность, что он просто треснет пополам. Это не преувеличение. Это дом, в котором изначально жил профессорско-преподавательский состав, основатели НЭТИ. Сейчас это обычный многоквартирный дом, многие жители не имеют отношения к НГТУ, но остались и старожилы — дети и внуки первых преподавателей.
Больше всего мне сейчас хочется надеть обратно свои розовые очки, узнать, что это досадное недоразумение, чья-то ошибка, которая будет исправлена. Но миллиардный бюджет и спешка, с которой начаты работы, заставляют трезво смотреть на вещи.
Мне больно и обидно, поэтому я не могу молчать.
Согласны с автором?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции