Фамилию установили по железной ложке: поисковики ищут родных новосибирца, погибшего в Великой Отечественной войне

— Тогда, видимо, было не время — щуп «летел» в ее недра, вода не давала ничего нащупать, но удалось найти погибшего рядом с ней, а потом еще, еще и еще. Но эта «язва» среди болота не давала покоя. Из раза в раз мы возвращались к ней и находили рядом погибших. И вот, решили привезти помпу и проверить ее, — написали в группе отряда.

Команде удалось выяснить, что под землей лежат ещё как минимум двое. Впереди ждала огромная работа: сначала разобрать бревна, ветки и листву, которые падали на воронку все эти годы, затем — черпать воду и копать. Раскопали погибших. Все вещи и сами останки прекрасно сохранились — их законсервировала синяя глина. Бойцы были одеты в зимнее.