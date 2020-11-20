Фамилию установили по железной ложке: поисковики ищут родных новосибирца, погибшего в Великой Отечественной войне

Команда поискового отряда «Восток» нашла в Тверской области останки военнослужащего РККА из Новосибирской области. Об этом группа поисковиков сообщила на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте». Команда попросила помощи в поисках родственников погибшего и рассказала, как обнаружила неожиданную находку.
По словам участников отряда, на выходных они планировали обследовать Бельский район, места для поиска были им известны и намечены заранее. В очередной раз поисковики решили проверить бомбовую воронку, которую не удавалось обследовать с сентября из-за большого количества воды.
— Тогда, видимо, было не время — щуп «летел» в ее недра, вода не давала ничего нащупать, но удалось найти погибшего рядом с ней, а потом еще, еще и еще. Но эта «язва» среди болота не давала покоя. Из раза в раз мы возвращались к ней и находили рядом погибших. И вот, решили привезти помпу и проверить ее, — написали в группе отряда.
Команде удалось выяснить, что под землей лежат ещё как минимум двое. Впереди ждала огромная работа: сначала разобрать бревна, ветки и листву, которые падали на воронку все эти годы, затем — черпать воду и копать. Раскопали погибших. Все вещи и сами останки прекрасно сохранились — их законсервировала синяя глина. Бойцы были одеты в зимнее.
Одного из погибших солдат удалось распознать благодаря железной ложке, на которой была выцарапана надпись.
— Ложка оказалась расписной, только вот никакого понимания по ее владельцу не появилось. На ней была выбита буква «Р», с другой стороны, другим стилем, надпись (орфография сохранена): «На памит от пад» и следом еще одна надпись, которая, как бы забита царапинами сверху и не понятно, что написано точно, — пояснили в отряде.
По словам поискового отряда, рядом с останками этого бойца удалось найти еще много вещей:
— Звездочка с шапки. Ремешки. Пуговки. Шинельные крючочки. Карандаш. Комплект для чистки винтовки «Мосина», отверточка для нее же. Четыре детонатора для гранаты РГД-33. Кошелек с парой монеток внутри — 1940 и 1941 годов. Закрытая стеклянная колба с таблетками для обеззараживания воды внутри. Странный узенький кожаный ремешок, неровно, от руки вырезанный, видимо, из какого-то большого технического ремня-допника. Опасная бритва завернутая в тряпочку, причем, что интересно, без внешних «щечек», только основная рабочая поверхность.
Уже позднее на обрезанной ложке удалось установить фамилию «Кузьменко», а еще через какое-то время отряду удается восстановить более подробную информацию и о самом погибшем бойце. Кузьменко Алексей Иванович, 1923 года рождения, уроженец деревни Пензино Барабинского района Новосибирской области.
Если вы являетесь родственником погибшего солдата или знаете, кто его родственники — пожалуйста, сообщите об этом в нашу редакцию.
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