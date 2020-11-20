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Фамилию установили по железной ложке: поисковики ищут родных новосибирца, погибшего в Великой Отечественной войне

Поисковый отряд просит помощи в поиске родственников найденного солдата

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Распознать останки погибшего солдата удалось благодаря железной ложке

Распознать останки погибшего солдата удалось благодаря железной ложке

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Команда поискового отряда «Восток» нашла в Тверской области останки военнослужащего РККА из Новосибирской области. Об этом группа поисковиков сообщила на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте». Команда попросила помощи в поисках родственников погибшего и рассказала, как обнаружила неожиданную находку.

По словам участников отряда, на выходных они планировали обследовать Бельский район, места для поиска были им известны и намечены заранее. В очередной раз поисковики решили проверить бомбовую воронку, которую не удавалось обследовать с сентября из-за большого количества воды.

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— Тогда, видимо, было не время — щуп «летел» в ее недра, вода не давала ничего нащупать, но удалось найти погибшего рядом с ней, а потом еще, еще и еще. Но эта «язва» среди болота не давала покоя. Из раза в раз мы возвращались к ней и находили рядом погибших. И вот, решили привезти помпу и проверить ее, — написали в группе отряда.

Команде удалось выяснить, что под землей лежат ещё как минимум двое. Впереди ждала огромная работа: сначала разобрать бревна, ветки и листву, которые падали на воронку все эти годы, затем — черпать воду и копать. Раскопали погибших. Все вещи и сами останки прекрасно сохранились — их законсервировала синяя глина. Бойцы были одеты в зимнее.

Так выглядела воронка до проводимых в ней раскопок

Так выглядела воронка до проводимых в ней раскопок

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Одного из погибших солдат удалось распознать благодаря железной ложке, на которой была выцарапана надпись.

— Ложка оказалась расписной, только вот никакого понимания по ее владельцу не появилось. На ней была выбита буква «Р», с другой стороны, другим стилем, надпись (орфография сохранена): «На памит от пад» и следом еще одна надпись, которая, как бы забита царапинами сверху и не понятно, что написано точно, — пояснили в отряде.

Позднее в этой надписи расшифруют фамилию погибшего бойца — «Кузьменко»

Позднее в этой надписи расшифруют фамилию погибшего бойца — «Кузьменко»

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По словам поискового отряда, рядом с останками этого бойца удалось найти еще много вещей:

— Звездочка с шапки. Ремешки. Пуговки. Шинельные крючочки. Карандаш. Комплект для чистки винтовки «Мосина», отверточка для нее же. Четыре детонатора для гранаты РГД-33. Кошелек с парой монеток внутри — 1940 и 1941 годов. Закрытая стеклянная колба с таблетками для обеззараживания воды внутри. Странный узенький кожаный ремешок, неровно, от руки вырезанный, видимо, из какого-то большого технического ремня-допника. Опасная бритва завернутая в тряпочку, причем, что интересно, без внешних «щечек», только основная рабочая поверхность.

Все эти вещи поисковый отряд нашел в траншее

Все эти вещи поисковый отряд нашел в траншее

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Уже позднее на обрезанной ложке удалось установить фамилию «Кузьменко», а еще через какое-то время отряду удается восстановить более подробную информацию и о самом погибшем бойце. Кузьменко Алексей Иванович, 1923 года рождения, уроженец деревни Пензино Барабинского района Новосибирской области.

Согласно документам, боец Алексей Иванович Кузьменко погиб 6 марта 1943 года

Согласно документам, боец Алексей Иванович Кузьменко погиб 6 марта 1943 года

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Если вы являетесь родственником погибшего солдата или знаете, кто его родственники — пожалуйста, сообщите об этом в нашу редакцию.

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Герои, про которых Сеть городских порталов рассказывает в инстаграм-аккаунте «Первый фронтовой», рисковали жизнью на войне каждую секунду. Мы нашли этому подтверждение еще в 12 воспоминаниях ветеранов. Читайте о бойцах, которые выжили после 8 ранений, выстояли в битве на Курской дуге и расчищали минные поля для танков.

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Великая Отечественная войнанашли останки солдатановосибирский солдат
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