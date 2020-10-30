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Новосибирск накрыло снегом — 25 фото с зимних улиц города (смотрим, пока не растаяло)

Нужно много времени, чтобы отчистить все дороги

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Сегодня можно было делать красивые снимки с побелевшей рябиной

Сегодня можно было делать красивые снимки с побелевшей рябиной

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Сильный снегопад прошел в Новосибирске

В ночь на 30 октября в Новосибирске занесло дороги, тротуары, автомобили и крыши домов. Сейчас коммунальные службы заняты тем, что расчищают последствия ночного снегопада. Посмотрите на кадрах от нашего фотографа Александра Ощепкова, как преобразился город к утру. Завтра на улицах вы такого уже не увидите — на выходные синоптики обещают днем плюсовую температуру.

Люди приступили к очистке улиц с самого утра, а ночью в городе работала техника

Люди приступили к очистке улиц с самого утра, а ночью в городе работала техника

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За ночь город сильно изменился

За ночь город сильно изменился

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Даже пешеходам сложно пробираться по занесенным улицам

Даже пешеходам сложно пробираться по занесенным улицам

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Автомобилистам, которые не убрали авто в гараж, приходится тратить много времени на то, чтобы почистить машину

Автомобилистам, которые не убрали авто в гараж, приходится тратить много времени на то, чтобы почистить машину

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Иногда горожанам нужно самостоятельно протаптывать себе дорожки

Иногда горожанам нужно самостоятельно протаптывать себе дорожки

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Интересно, сколько будут лежать эти сугробы?&nbsp;

Интересно, сколько будут лежать эти сугробы? 

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Где-то снег убрали очень быстро

Где-то снег убрали очень быстро

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Такого снегопада не было с прошлых выходных

Такого снегопада не было с прошлых выходных

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Горожанам придется привыкать к новым препятствиям на пути

Горожанам придется привыкать к новым препятствиям на пути

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Некоторые деревья выглядят так, будто бы их покрыло инеем<br>

Некоторые деревья выглядят так, будто бы их покрыло инеем

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Елки напоминают о том, что скоро праздник

Елки напоминают о том, что скоро праздник

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Для дроздов и свиристелей в этом году есть много еды

Для дроздов и свиристелей в этом году есть много еды

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Памятники сегодня тоже в зимнем убранстве

Памятники сегодня тоже в зимнем убранстве

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В такую погоду хочется сидеть дома, но нужно куда-то идти

В такую погоду хочется сидеть дома, но нужно куда-то идти

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В ближайшие дни в Новосибирске ожидают плюсовые температуры днем

В ближайшие дни в Новосибирске ожидают плюсовые температуры днем

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На некоторых деревьях листья еще не успели пожелтеть

На некоторых деревьях листья еще не успели пожелтеть

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Погода заставляет взглянуть на город иначе

Погода заставляет взглянуть на город иначе

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Возле входа в мэрию работают несколько человек

Возле входа в мэрию работают несколько человек

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Также рядом с городской администрацией работает спецтехника

Также рядом с городской администрацией работает спецтехника

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На дорогах уже начала появляться «каша» из снега и грязи

На дорогах уже начала появляться «каша» из снега и грязи

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Городские тротуары рядом с оживленными магистралями очищают с помощью специальных устройств

Городские тротуары рядом с оживленными магистралями очищают с помощью специальных устройств

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Теперь в парке на площади Ленина совсем другая атмосфера

Теперь в парке на площади Ленина совсем другая атмосфера

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В такую погоду нужно быть особенно внимательным, чтобы не промочить ноги и не испортить обувь

В такую погоду нужно быть особенно внимательным, чтобы не промочить ноги и не испортить обувь

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А кто-то ходит на прогулку по набережной, несмотря на сильный снег

А кто-то ходит на прогулку по набережной, несмотря на сильный снег

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В прошлый раз город засыпало снегом на минувших выходных. Сначала он выпал в Академгородке, а потом добрался и до центральной части города. Как это было, можно посмотреть здесь.

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