Новосибирск накрыло снегом — 25 фото с зимних улиц города (смотрим, пока не растаяло)

Сильный снегопад прошел в Новосибирске
В ночь на 30 октября в Новосибирске занесло дороги, тротуары, автомобили и крыши домов. Сейчас коммунальные службы заняты тем, что расчищают последствия ночного снегопада. Посмотрите на кадрах от нашего фотографа Александра Ощепкова, как преобразился город к утру. Завтра на улицах вы такого уже не увидите — на выходные синоптики обещают днем плюсовую температуру.
В прошлый раз город засыпало снегом на минувших выходных. Сначала он выпал в Академгородке, а потом добрался и до центральной части города. Как это было, можно посмотреть здесь.