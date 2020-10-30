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Читатели НГС весь день лепили снеговиков — смотрим, что у них получилось (14 фотографий)

Снеговиков сделали разных форм и размеров

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Некоторые снеговики стараются соблюдать масочный режим

Некоторые снеговики стараются соблюдать масочный режим

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В Новосибирске начали лепить первых снеговиков

Сегодня, 30 октября, в Новосибирске с самого утра идет снег — горожане со своими детьми успели слепить первых снеговиков. В ход шли любые подручные материалы, а размеры снежных фигур варьировались от самых компактных до внушительных. Читатели НГС поделились с редакцией своим творчеством — показываем, какие снеговики у них получились.

Смотрите, какие радостные лица у снеговика и мальчика

Смотрите, какие радостные лица у снеговика и мальчика

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Вот так выглядит снеговик в 2020 году

Вот так выглядит снеговик в 2020 году

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Какое животное вам напоминает эта снежная фигура?

Какое животное вам напоминает эта снежная фигура?

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Посмотрите, какой крошечный снеговичок по имени Антошка

Посмотрите, какой крошечный снеговичок по имени Антошка

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Кто-то уже успел слепить двух снеговиков

Кто-то уже успел слепить двух снеговиков

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А вот еще один снеговик 2020 года

А вот еще один снеговик 2020 года

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Внук Натальи по имени Демьян решил усовершенствовать снеговика и, чтобы не катать шары, просто набил снегом ведра

Внук Натальи по имени Демьян решил усовершенствовать снеговика и, чтобы не катать шары, просто набил снегом ведра

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У снеговика пуговки деревянные

У снеговика пуговки деревянные

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А вот этот снежный мишка получился выше ребенка

А вот этот снежный мишка получился выше ребенка

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Дети в детском саду&nbsp;<nobr class="_">№ 330</nobr> слепили целую армию снеговиков

Дети в детском саду № 330 слепили целую армию снеговиков

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У снеговика ручки —&nbsp;гвозди, а шапка —&nbsp;колпачок от спрея «Рефтамид»

У снеговика ручки — гвозди, а шапка — колпачок от спрея «Рефтамид»

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Вот такого снеговика слепили ребята детского сада «Гнёздышко» под Новосибирском

Вот такого снеговика слепили ребята детского сада «Гнёздышко» под Новосибирском

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Улыбка у этого снеговика сделана из лепестков роз

Улыбка у этого снеговика сделана из лепестков роз

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А вот так выглядит снеговик взрослого человека, его заметили на 2-й Станционной

А вот так выглядит снеговик взрослого человека, его заметили на 2-й Станционной

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Правда, судя по прогнозу погоды, все эти снеговики растают к выходным. Днем в городе будут плюсовые температуры до +5 градусов. Кстати, первый снег выпал в Новосибирске еще 29 сентября. Мы тогда поймали его на фото. Предлагаем сравнить.

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