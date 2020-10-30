Читатели НГС весь день лепили снеговиков — смотрим, что у них получилось (14 фотографий)

В Новосибирске начали лепить первых снеговиков
Сегодня, 30 октября, в Новосибирске с самого утра идет снег — горожане со своими детьми успели слепить первых снеговиков. В ход шли любые подручные материалы, а размеры снежных фигур варьировались от самых компактных до внушительных. Читатели НГС поделились с редакцией своим творчеством — показываем, какие снеговики у них получились.
Правда, судя по прогнозу погоды, все эти снеговики растают к выходным. Днем в городе будут плюсовые температуры до +5 градусов. Кстати, первый снег выпал в Новосибирске еще 29 сентября. Мы тогда поймали его на фото. Предлагаем сравнить.