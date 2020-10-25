«Поступить иначе я не мог»: история солдата, которому грозит пожизненное за расстрел 10 сослуживцев

25 октября 2019 года. ЗАТО Горный, Забайкальский край. Подразделение немедленного реагирования возвращается в воинскую часть. По пути рядовой Рамиль Шамсутдинов спрашивает рядового Анатолия Куропова:
— А у нас патроны боевые?
Тогда ещё никто из караула не знал, с какой целью Шамсутдинов задал этот вопрос.
Вечер этого дня войдет в историю России как один из кровавых эпизодов в армии. Срочник Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Жертвами расстрела стали десять человек: восемь погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.
Поступок срочник объяснил тем, что не выдержал дедовщину. История всколыхнула Россию и заново подняла тему происходящего в армии, а сам Рамиль неожиданно получил поддержку в обществе. На следующей неделе суд присяжных начнет рассматривать его дело. Сегодня стрелку грозит пожизненное заключение, но он говорит, что не мог поступить иначе.
Наши коллеги из 72.RU восстановили события, которые случились год назад в читинской части.
Воинская часть 54160
В/Ч 54160 раньше в новостях не фигурировала: прежде всего потому, что она секретная — ее службу связывают с ядерными силами. В
Забайкальский край среди военных имеет дурную славу из-за беспредела, творящегося в частях. Регион находится слишком далеко от центра, поэтому контроля за ним меньше. В марте
Тогда Минобороны опровергло, что над срочниками могли издеваться офицеры. Пресс-служба Восточного военного округа рапортовала, что если бы в частях к солдатам применялось насилие, они бы могли спокойно пожаловаться, ведь «в каждом подразделении в обязательном порядке размещена информация с номерами телефонов горячих линий штаба округа и правоохранительных органов, а медицинскими специалистами ежедневно проводятся телесные осмотры личного состава». В Минобороны уверены, что возможность позвонить и пожаловаться — это действенный способ остановить насилие.
Хроника расстрела
25 октября 2019 года, 18:20. Подразделение немедленного реагирования
- командир дежурной смены, начальник расчета капитан
Евсеев В. А.;
- начальник ПНР, командир взвода старший лейтенант
Пьянков Д. В.;
- помощник начальника ПНР сержант контрактной службы
Ковалёв Р. А.;
- помощник начальника ПНР по ТСО рядовой
Богомолов Е. Р.;
- оператор ТСО 1-й смены рядовой
Шпак В. С.;
- оператор ТСО 2-й смены
Никишин А. В.;
- командир группы реагирования ефрейтор
Андреев А. А.;
- номер расчета ЛЗ1 1-й смены рядовой
Куропов А. С.;
- номер расчета ЛЗ1 2-й смены рядовой
Эрлих А. С.;
- номер расчета ЛЗ1 3-й смены рядовой
Покотило А. Д.;
- номер расчета ЛЗ2 1-й смены рядовой
Графов Е. А.;
- номер расчета ЛЗ2 2-й смены рядовой
Шамсутдинов Р. С.;
- номер расчета Л32 3-й смены рядовой
Алеев И. И.;
- водитель БТР сержант
Коновалов Д. С.
Караул приезжает в часть, солдаты приступают к разоружению на столах у казармы. Поступает команда «Разряжай», Рамиль Шамсутдинов снимает автомат с плеча, поворачиваясь спиной к стоящим около него рядовому Графову, капитану Евсееву, ефрейтору Ковалёву и старшему лейтенанту Пьянкову.
Он берет один из четырех магазинов, вставляет в автомат. Встает в удобную позицию и поворачивается лицом к офицерам. Раздаются выстрелы. Далее Шамсутдинов начинает стрелять по другим солдатам, находящимся рядом с ним.
Выживший после расстрела Александр Эрлих этим летом согласился поговорить о моменте расстрела с другом своего сослуживца Алексея Андреева, который записал этот разговор.
— Я стоял рядом с ефрейтором Андреевым. Шамсутдинов стоял через стол от меня рядом с Евгением Графовым. Я услышал выстрелы и подумал, что начались учения. Гильзы полетели мне в плечо. Я сразу ничего не понял. Увидел, как были убиты капитан Евсеев, старший лейтенант Пьянков и ефрейтор Ковалёв.
От испуга все солдаты упали на землю. Пока Шамсутдинов стрелял по сослуживцам, Эрлих выбежал из караульного городка и спрятался за пушку.
— Вижу — лежит Никишин и смотрит на меня испуганными глазами. Тут выходит Шамсутдинов, и мы с ним встречаемся взглядами.
Ефрейтор Андреев встал и побежал от караульного городка. Шамсутдинов перевел автомат и убил его очередью. Эрлих воспользовался моментом и побежал в сторону КПП. Шамсутдинов сделал несколько выстрелов в него, но промахнулся.
Владиславу Шпаку повезло меньше. Он получил ранение в руку.
— Побежал к казарме и получил ещё два ранения — одна пуля пришлась в бок, а другая — по касательной в голову. Я упал на землю и был в сознании. Видел, как Шамсутдинов добивал офицеров, — рассказывал он во время следствия.
К этому моменту на земле уже лежали десять человек: Евсеев, Пьянков, Ковалёв, Богомолов, Шпак, Никишин, Андреев, Куропов, Покотило и Графов. По каждому из них Шамсутдинов произвел по
Он видел, что капитал Евсеев подает признаки жизни, и добил его несколькими выстрелами в спину и шею. У противоположной стороны стола лежал Пьянков. Старший лейтенант был ранен в область груди и шеи, но шевелил руками. Шамсутдинов добил его выстрелами в спину.
В других солдат контрольные выстрелы он не делал. Никто из них уже не двигался, кроме Андреева, но Шамсутдинов был уверен, что тот умрет от полученных ранений. Об этом Рамиль рассказал уже во время допроса.
Во время суматохи с места расстрела удалось сбежать не только Эрлиху, но и Коновалову с Алеевым. Они встретились у КПП и сообщили о произошедшем дежурному. Тот немедленно вызвал группу антитеррора.
В итоге Андреев скончался от полученных ран в больнице. Шпак выжил, ему в Чите оказали помощь, а позже отправили на лечение в Москву. Чудом удалось выжить Графову, который получил тяжелое ранение в голову. Он вышел из комы спустя
Из материалов дела известно, что Рамиль Шамсутдинов не остался на месте, а двинулся в сторону штаба части. Он сделал три выстрела по окнам помещения дежурного по части и пошел в сторону столовой, пытаясь покинуть территорию части. Только через
— У обычного человека в стрессовый момент трясутся руки, — рассказывает один из сотрудников спецслужб, работавший на месте трагедии. — Но Шамсутдинов был спокоен как удав. У него руки не тряслись.
Задержанного доставили в медпункт части.
Уже во время следствия Рамиль Шамсутдинов признался, что мысль об убийстве своих обидчиков у него возникла еще в сентябре, на стрельбах. Здесь он столкнулся с «классическим» для армии наказанием: замешкался, за что офицеры и контрактники «надавали ему по каске». Тогда Шамсутдинов и захотел, чтобы они «заткнулись».
— На наводящие вопросы сообщил, что мысли об убийстве с того периода не исчезли, они стали укрепляться. Настроение было плохое. Не мог вообще ничего есть, похудел на
Кого расстрелял Шамсутдинов
В материалах дела указано, что Шамсутдинов стрелял преимущественно в область груди и головы. На каждого солдата потратил около
Среди погибших три военнослужащих из Алтайского края:
— Служба проходила нормально, как он говорил. Ни на что не жаловался. Почти каждые выходные звонил в нормальном расположении духа. Рассказывал, чем занимался и чему учили, — рассказал 72.RU Дмитрий Никишин.
Никишин пошел в армию после Алтайского государственного колледжа, который в
20-летний Егор Богомолов был призван из села Хабарное Оренбургской области. Служить ему оставалось меньше месяца.
— Егор очень хотел пойти отдать долг Родине, — рассказала 72.RU его мама Мария Богомолова. — С хорошим настроем ушёл служить. После службы планировал продолжить карьеру военного, хотел у себя в родном крае быть пограничником. Нареканий по службе не было. Каждое воскресенье мы созванивались, у Егора всегда было хорошее настроение: шутил, иногда рассказывал смешные истории из своей армейской жизни. Интересовался всегда, как мы живём без него, что у нас происходит. Егор всегда просил послушать, как кот Рыжик мурлычет. Один раз по телефону я слушала, как сослуживцы Егора играли на гитаре, песни пели.
Родные узнали о случившемся из новостей и от журналистов. Мама Егора так вспоминает тот вечер:
— О трагедии я узнала из новостей, но не знала, в какой части это произошло. Когда стал известен номер части, позвонила туда, мне сказали, что на данный момент проводятся следственные действия и сообщить пока ничего не могут. И минут через 10 перезвонил командир части, сообщил о гибели моего сына, — рассказывает женщина.
Кто такой Шамсутдинов?
Родной поселок Шамсутдинова — Вагай — стоит в
После школы Рамиль решил пойти в армию, но отец уговорил сначала поступить в рыбопромысловый техникум Тобольска. Так и вышло. Жил Рамиль в общежитии, был одним из заметных активистов в техникуме, замкнутостью никогда не отличался, активно участвовал во внеучебной деятельности. К армии готовился с юных лет. Занимался спортом и участвовал в военно-патриотических кружках.
«С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище»
Рамиль Шамсутдинов, 2013 год
Отец Рамиля рассказал, что во время службы сын не жаловался ему ни на что. Говорил, что служба нравится, и даже планировал подписать контракт. Об этом он рассказал отцу за неделю до трагедии. Даже попросил его выслать ему документы. А еще
Сослуживцы Шамсутдинова рассказали об эпизоде, когда старший лейтенант Пьянков не давал ему спать, пока тот не выучит обязанности дневального.
— Пьянков спросил Шамсутдинова, выучил ли он свои обязанности. На что тот сказал, что выучил одну часть, а обязанности оператора — нет. После этих слов Пьянков отправил его учить обязанности оператора, а я пошел спать, — рассказывал после трагедии Александр Эрлих.
Старший лейтенант Данил Пьянков первым попал под подозрение в неуставных отношениях. Об этом сразу после трагедии рассказал один из его бывших сослуживцев Дмитрий Д., когда узнал, что Пьянков погиб во время расстрела. Он отзывался о нем как о человеке, который мог вымещать злость на солдатах, унижать их и заставлять покупать ему еду.
После задержания у Шамсутдинова нашли шишку на голове и ссадину на плече — результат задержания, а также ссадину на правой ноге. Эта деталь выльется в отдельное уголовное дело. Следователи установили, что ссадину нанес старослужащий Руслан Мухатов.
Кто устраивал дедовщину?
Руслан Мухатов призывался из Оренбурга в ноябре
— Мухатов, будучи недовольным физической подготовкой Крюкова, Чирко и Шамсутдинова, применил к ним насилие, нанеся каждому удар кулаком рукой, одетой в боксерскую перчатку, по рукам, скрещенным по его указанию на уровне лба, — следует из материалов дела.
За несколько дней до расстрела Мухатов встретил Шамсутдинова у казармы. Старослужащий сделал замечание солдату за курение в неположенное время.
— Я выходил из казармы покурить. Мухатов находился на крыльце выхода из казармы. Он подошел ко мне прямо на крыльцо и спросил: «Куда пошел?» Я ответил, что курить пошел. Он сначала ударил меня один раз. Я спросил: «За что?» Он сказал мне «не канает» — то есть нельзя курить. После этого я ушел обратно в казарму, — рассказывал
У Рамиля после удара остались две ссадины на передней поверхности голени. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза от
В марте 2020 года состоялся суд над Русланом Мухатовым, его признали виновным в дедовщине в отношении солдат младшего призыва. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в
Кто поддержал стрелка?
Расстрел Шамсутдиновым сослуживцев вызвал резкую поддержку его действий. В Сети появилось сразу несколько групп, которые собирали деньги для отца срочника и всячески оказывали моральную поддержку самому Рамилю. Некоторые пользователи даже писали ему стихи, восхваляющие «самопожертвование в борьбе с дедовщиной».
Когда Шамсутдинов находился в Москве в институте Сербского, женщины приносили ему передачки. Сочувствующих срочнику можно было встретить по всей России.
В канун Нового года солдат передал письмо, в котором поблагодарил людей за поддержку и выразил сожаление, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг».
— Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете. Я не скрывался от армии, хотел защищать Родину, после службы хотел связать свою жизнь с армией. Не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь, — пишет Шамсутдинов.
Зачем он это сделал?
Следственный комитет по Восточному военному округу
Документы заключения в Сеть слил кто-то из пострадавшей стороны. Защита срочника считает, что опубликовавшие их нарушили закон, но подписку о неразглашении подписывали только они, а не потерпевшие. В заключении говорится, что Рамиль Шамсутдинов признан вменяемым.
— Прекрасно понимал и осознавал, что делает, для чего, никаких колебаний у него не было. Он полностью отдавал отчет своим действиям. Какого-либо аффекта не испытывал, поставил перед собой задачу, «всё спланировал и просто выполнил». Объяснил убийство тем, что для него настала тишина, спокойствие, — говорится со ссылкой на протокол допроса от
Эксперты отмечают «личностную незрелость солдата, ограниченность жизненного опыта, высокую самооценку, жесткую систему жизненных установок и принципов, представлений о справедливости, категоричность, уверенность в правильности своей позиции, негибкость, ригидность, стремление соответствовать маскулинным стандартам поведения, повышенная чувствительность к замечаниям и ущемлению самолюбия». Указано, что Шамсутдинов остро воспринимал критику в свой адрес.
Его защитники считают, что психиатрическая экспертиза недостоверна и содержит множество ошибок. Салим Шамсутдинов также заявил, что сын рассказал ему о том, что эксперты при общении с ним заявили: «Лучше бы ты застрелился».
Рассмотрение дела Шамсутдинова назначено на 29 октября. Его судьбу будет решать суд присяжных по ходатайству стороны защиты. Рамиль Шамсутдинов признал вину, ему грозит пожизненный срок.