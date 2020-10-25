«Поступить иначе я не мог»: история солдата, которому грозит пожизненное за расстрел 10 сослуживцев

Отец Рамиля рассказал, что во время службы сын не жаловался ему ни на что. Говорил, что служба нравится, и даже планировал подписать контракт. Об этом он рассказал отцу за неделю до трагедии. Даже попросил его выслать ему документы. А еще 3000 рублей — на покупку телефона. Старый якобы сломался. Уже позже адвокат Руслан Нагиев заявил, что тогда у Шамсутдинова вымогали деньги. По его словам, этим занимался старослужащий, уходящий на дембель. Следователи после трагедии установили этот факт, но дело возбуждать не стали — якобы обидчик взял деньги в долг, а не отбирал их. Адвокат обжаловал решение следователей. В возбуждении дела всё же было отказано.



Сослуживцы Шамсутдинова рассказали об эпизоде, когда старший лейтенант Пьянков не давал ему спать, пока тот не выучит обязанности дневального.



— Пьянков спросил Шамсутдинова, выучил ли он свои обязанности. На что тот сказал, что выучил одну часть, а обязанности оператора — нет. После этих слов Пьянков отправил его учить обязанности оператора, а я пошел спать, — рассказывал после трагедии Александр Эрлих.



Старший лейтенант Данил Пьянков первым попал под подозрение в неуставных отношениях. Об этом сразу после трагедии рассказал один из его бывших сослуживцев Дмитрий Д., когда узнал, что Пьянков погиб во время расстрела. Он отзывался о нем как о человеке, который мог вымещать злость на солдатах, унижать их и заставлять покупать ему еду.



После задержания у Шамсутдинова нашли шишку на голове и ссадину на плече — результат задержания, а также ссадину на правой ноге. Эта деталь выльется в отдельное уголовное дело. Следователи установили, что ссадину нанес старослужащий Руслан Мухатов.

Кто устраивал дедовщину?

Руслан Мухатов призывался из Оренбурга в ноябре 2018 года и в день трагедии готовился к дембелю. За полтора месяца до всех событий ответственный по роте дал Мухатову указание провести занятия по физической подготовке. Позже из материалов дела станет известно, что Мухатов заставлял солдат младшего призыва подтягиваться на перекладине, отжиматься, а также из положения приседа подпрыгивать с хлопком рук над головой. Тем, кто не справлялся, грозило наказание.



— Мухатов, будучи недовольным физической подготовкой Крюкова, Чирко и Шамсутдинова, применил к ним насилие, нанеся каждому удар кулаком рукой, одетой в боксерскую перчатку, по рукам, скрещенным по его указанию на уровне лба, — следует из материалов дела.



За несколько дней до расстрела Мухатов встретил Шамсутдинова у казармы. Старослужащий сделал замечание солдату за курение в неположенное время.



— Я выходил из казармы покурить. Мухатов находился на крыльце выхода из казармы. Он подошел ко мне прямо на крыльцо и спросил: «Куда пошел?» Я ответил, что курить пошел. Он сначала ударил меня один раз. Я спросил: «За что?» Он сказал мне «не канает» — то есть нельзя курить. После этого я ушел обратно в казарму, — рассказывал 27 октября 2019 года на допросе Шамсутдинов.



У Рамиля после удара остались две ссадины на передней поверхности голени. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза от 22 ноября 2019 года .



В марте 2020 года состоялся суд над Русланом Мухатовым, его признали виновным в дедовщине в отношении солдат младшего призыва. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в 30 тысяч рублей. Руслан Мухатов хоть и является доказанным обидчиком Рамиля Шамсутдинова, но 25 октября , в день массового расстрела, он не заступал с ним в караул. Вероятно, это спасло ему жизнь. Сторона защиты считает, что прошедший суд — подтверждение того, что в воинской части 54160 творилась дедовщина, и поступок их подзащитного основан не на пустом месте.

Кто поддержал стрелка?



Расстрел Шамсутдиновым сослуживцев вызвал резкую поддержку его действий. В Сети появилось сразу несколько групп, которые собирали деньги для отца срочника и всячески оказывали моральную поддержку самому Рамилю. Некоторые пользователи даже писали ему стихи, восхваляющие «самопожертвование в борьбе с дедовщиной».

