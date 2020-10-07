Как изменилось число коек для новосибирских пациентов с коронавирусом — мы сравнили с летом

За последние дни в Новосибирской области ухудшилась динамика по заболеваемости коронавирусом. 1 октября стало известно, что в Новосибирске снова открывают ковидные госпитали - в тот день с коронавирусными больными стала работать больница №25. Сегодня стало известно, что таких пациентов будут лечить в областном кардиодиспансере и больница скорой помощи № 2.

Мы выяснили, сколько коек для ковидных больных в медучреждениях было до заявления о повторном открытии специализированных госпиталей.

Сколько коек подготовлено в регионе

