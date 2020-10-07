Как изменилось число коек для новосибирских пациентов с коронавирусом — мы сравнили с летом

Сколько коек для пациентов с коронавирусом осталось в НСО
За последние дни в Новосибирской области ухудшилась динамика по заболеваемости коронавирусом. 1 октября стало известно, что в Новосибирске снова открывают ковидные госпитали - в тот день с коронавирусными больными стала работать больница №25. Сегодня стало известно, что таких пациентов будут лечить в областном кардиодиспансере и больница скорой помощи № 2.
Мы выяснили, сколько коек для ковидных больных в медучреждениях было до заявления о повторном открытии специализированных госпиталей.
Сколько коек подготовлено в регионе
— Общий коечный фонд для госпитализации пациентов с подозрением и подтверждённым COVID-19 в Новосибирской области на 30 сентября 2020 года составляет 2 670 коек. По данным на 30 сентября 2020 года, всего с подозрением и подтвержённым COVID-19 в регионе госпитализировано 2265 человек, — сообщили в Минздраве.
В конце июля мы писали, что в коечный фонд региона составляет 4 538 коек.
Какие учреждения больше не принимают ковидных пациентов
В Минздраве назвали больницы, которые теперь не принимают людей с коронавирусом, н специализировались на этом прежде: Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн, Центральная клиническая больница, Детская городская клиническая больница № 6», Искитимская центральная городская больница, Доволенская центральная районная больница.
Куда свозят пациентов из области
По информации источника НГС, пациентов из районов области, в которых закрыли инфекционные отделения, начали привозить в разные учреждения города, в частности, в больницу № 3.
В Минздраве Новосибирской области сообщили, что в эту больницу привозят в основном жителей Новосибирска с подозрением на ковид или с подтверждённым диагнозом, а также пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. Пациентов из районов области везут в инфекционные стационары Новосибирска в зависимости от тяжести состояния и наличия свободного коечного фонда.
Правда ли, что больница № 11 снова переполнена
По информации источника НГС из больницы № 11, это учреждение снова переполнено — пациенты лежат в коридорах.
— «Городская клиническая больница №11» продолжает работать как инфекционный стационар на 642 койки, — заметили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что, по состоянию на 1 октября 2020 года, в больницу № 11 госпитализировано 685 человек — то есть на тот момент пациентов было больше, чем коек.
О том, как сейчас обстоят дела в 11-й больнице, нам рассказал её бывший пациент: там было очень много пациентов и на уколы собирались огромные очереди. Новосибирец считает, что его перевели из этой больницы в другую из-за того, что она переполнена.
Если вы столкнулись с переполненной больницей или вас положили в коридор, сообщите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).