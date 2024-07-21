Когда-то продавали сотрудникам: крупный застройщик развернул в новом ЖК магазин с товарами от собственной фермы

По соседству с магазином должен открыться ресторан Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске крупный застройщик решил расширить сферу своей деятельности: в своем жилом комплексе «Галактика» совладельцы строительной группы «Союз» развернули магазин фермерских продуктов из Алтайского края. Совладельцам компании принадлежит производство и хозяйство, в котором выращиваются куры, овцы и другие животные. Их мясо, соответственно, и продается в этом магазине, который зарегистрирован на одного из членов семьи, владеющей строительной группой.

Точка под названием «Алтайское особое» заработала на этой неделе на первом этаже ЖК. Здесь можно купить замороженные полуфабрикаты, мясо (говядина, баранина, птица), молоко и кисломолочные продукты, колбасы и мясные деликатесы.

Холодильник с продуктами в магазине Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Магазин открыт зарегистрированным в прошлом году ООО «Арт Рест». Как рассказала руководитель и единственный учредитель этой компании Ольга Отмашкина, практически все продукты в магазине из хозяйства в Алтайском крае в селе Малахово. Только запущенная недавно линейка продуктов для пикников производится в Новосибирске (брискет, колбаски для жарки и т. д.) на отдельной площадке.













Хозяйство принадлежит совладельцам барнаульской строительной группы «Союз», которая уже построила в Новосибирске целый ряд объектов, в том числе и «Галактику». По словам Ольги Отмашкиной, первоначально собственное сельхозпроизводство в «Союзе» было создано для «повышения лояльности сотрудников», которые и были долгое время единственными покупателями его продукции.

Постепенно слава начала распространяться по знакомым и друзьям. И строители решили превратить свое «подсобное хозяйство» в малый бизнес. Сейчас этот проект развивается уже самостоятельно. Хотя связей с «прародителем» не теряет. Например, первый сыр, который начали выпускать на запущенной недавно сыроварне, тоже называется «Союз».

Холодильник с товарами для пикника Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Первый магазин под названием «Алтайское особое» заработал в Барнауле в начале 2022 года, он находится на улице имени Христенко неподалеку от торгового центра Dommer на Павловском тракте. Новосибирская торговая точка — вторая.



По словам Ольги Отмашкиной, магазином дело не ограничится. В соседнем помещении уже идет ремонт, там до конца года должен открыться небольшой ресторан с детской комнатой, в котором кухня будет опираться тоже преимущественно на собственные продукты.

Двор ЖК «Галактика» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Группа «Союз» ведет свою историю с 1942 года, в современном своем виде «Союз» существует с 1997 года, на новосибирском рынке работает с 2015 года. Помимо «Галактики» компанией были возведены здесь жилые комплексы «Акварельный», «Новый горизонт», «Квартет» и т. д. «Союз» — это сути семейный бизнес. Руководителем и основным владельцем группы является Владимир Отмашкин, новосибирским подразделением руководит его сын Сергей (муж Ольги Отмашкиной).

Финансовый директор группы Елена Греб — совладелец целого ряда компаний группы является также соучредителем или 100% владельцем компаний, занимающихся производством сельхозпродукции. Ей, например, принадлежит 100% в АПК «Союз» (разные виды сельхозпроизводства) в ООО «Алтайское особое», которое производит колбасы и другие продукты, продающиеся в магазине.

Корректно оценить масштабы бизнеса «Союза» непросто — вся деятельность группы ведется через целый набор юридических лиц. Однако, по данным «Контур.Фокус» совокупная выручка компаний, в которых Владимир Отмашкин был владельцем или совладельцем, в 2023 году составила 1,7 млрд рублей.

В «Галактике» уже работает несколько магазинов разной направленности Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Алтайский бизнес активно развивается в Новосибирске. Вторую позицию здесь занимает до сих пор сеть «Мария Ра», утратившая лидерство по количеству торговых точек. Владельцам «Марии Ра» принадлежит в Новосибирске и Центральный рынок, на базе которого создан крупнейший в России по количеству корнеров фуд-молл.

Присутствуют в городе и фермерские товары с Алтая. Так у «Логовской сыроварни» открыто здесь уже девять торговых точек. Всего же в базе 2ГИС в Новосибирске по запросу «фермерские продукты» находится больше 100 адресов. Среди них, например, 17 магазинов сети «Калина Малина» из Кузбасса. Фермерские продукты есть и в ассортименте сети «Фермер-Центр.Рф» (один из магазинов которой также находится в ЖК «Галактика»).

Совмещение одновременно строительства, сельского хозяйства и торговли довольно необычно. Даже когда компания «Дискус» в 2017 году стала сама открывать магазины в построенном ею микрорайоне «Плющихинский», это было сделано отчасти вынуждено, потому что торговых точек там просто не хватало.