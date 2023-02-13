Московская сеть фастфуда начала рекламировать «новосибирские» котлеты — выясняем, что это такое

В новосибирских заведениях котлеты если и имеют какие-то названия, то чаще всего это котлеты по-киевски и пожарские. Оба рецепта хорошо известны и распространены на всей территории бывшего СССР.

Тем не менее рецепт блюда с таким названием действительно существует. Сами же «новосибирские котлеты» внешне (и с точки зрения технологии приготовления) практически не отличаются от пожарских. Разница лишь в том, что в «новосибирских» используется смешанный фарш (свинина и говядина), а пожарские делаются из курицы.