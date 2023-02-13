Московская сеть фастфуда начала рекламировать «новосибирские» котлеты — выясняем, что это такое

На улицах Москвы появилась реклама новых блюд столичной сети «Му-Му». В качестве одного из них указаны «новосибирские котлеты с курицей». Как выяснилось, такое блюдо действительно существует и его даже помнят жители Новосибирска. Правда курицы там нет.
«Му-Му» — сеть кафе самообслуживания, которая входит в столичный ресторанный дом Андрея Делоса. По данным 2ГИС, сейчас в Москве работает 36 заведений, за пределами столицы точек у сети нет.
Рекламная кампания под лозунгом «Попробуй вкусы Сибири» началась недавно. Кроме «новосибирских котлет» предлагается попробовать котлеты по-печорски. Цена в 99 рублей не выглядит высокой даже для новосибирских столовых уровня «Вилки-Ложки». Но само по себе название блюда наверняка поставит в тупик многих жителей Новосибирска.
В новосибирских заведениях котлеты если и имеют какие-то названия, то чаще всего это котлеты по-киевски и пожарские. Оба рецепта хорошо известны и распространены на всей территории бывшего СССР.
Тем не менее рецепт блюда с таким названием действительно существует. Сами же «новосибирские котлеты» внешне (и с точки зрения технологии приготовления) практически не отличаются от пожарских. Разница лишь в том, что в «новосибирских» используется смешанный фарш (свинина и говядина), а пожарские делаются из курицы.
Корреспондент НГС задал вопрос о «новосибирских котлетах» в своем телеграм-канале и смог найти двух человек, которые вспомнили котлеты с таким названием.
— В ЦК (ресторан, кафе и кулинария на Ленина, 1. — Прим. ред.) готовили в 80-х и продавали полуфабрикат в их же кулинарии, в которую вход с Ленина был. В принципе неплохо было по детским воспоминаниям. Если свежие были, — прокомментировал Сергей Ламехов.
А Вадим Прусаков вспоминает, что такие котлеты можно было купить в «Универсаме» на Ленина.
В самой сети «Му-Му» на запрос НГС к моменту публикации материала не ответили.
Название «новосибирские котлеты» для большинства жителей города всё же требует объяснений. Есть целый ряд более известных блюд, которые действительно ассоциируются со столицей Сибири и сегодня.