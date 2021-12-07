Как выбрать хурму, которая не вяжет: 4 простых правила

Вкусных и сочных фруктов (да и овощей, чего уж там) зимой на витринах магазинов становится всё меньше. Потому что не сезон. Но есть такие, для которых зима — самое время. Пересчитать их можно на пальцах одной руки. Начнем фруктовую перекличку с хурмы и разберемся, как выбрать ту, которая не вяжет, и как ее хранить.



Естественно, многим хочется, чтобы хурма не вязала. И это свойство зависит не столько от зрелости фруктов (хотя и от нее тоже), а от их сорта (только представьте, что есть люди, которые специально выбирают вяжущие сорта — страшное дело). Всё дело в танинах. Они есть во всей хурме, просто в разном количестве. И вот на что нужно обратить внимание, если хотите найти хурму с минимумом вяжущих спецэффектов.

