Как выбрать хурму, которая не вяжет: 4 простых правила

Вкусных и сочных фруктов (да и овощей, чего уж там) зимой на витринах магазинов становится всё меньше. Потому что не сезон. Но есть такие, для которых зима — самое время. Пересчитать их можно на пальцах одной руки. Начнем фруктовую перекличку с хурмы и разберемся, как выбрать ту, которая не вяжет, и как ее хранить.
Естественно, многим хочется, чтобы хурма не вязала. И это свойство зависит не столько от зрелости фруктов (хотя и от нее тоже), а от их сорта (только представьте, что есть люди, которые специально выбирают вяжущие сорта — страшное дело). Всё дело в танинах. Они есть во всей хурме, просто в разном количестве. И вот на что нужно обратить внимание, если хотите найти хурму с минимумом вяжущих спецэффектов.
Невяжущие сорта хурмы
Такая хурма обычно круглая или слегка приплюснутая. К этой группе относится, к примеру, популярный в России «королек» — традиционный сорт «хиакуме». При созревании хурма таких сортов обычно остается плотной и хрустящей.
Хурма с переменной терпкостью
Это шоколадная хурма сорта «занджи-мару». Вязать она перестает, только когда окончательно созреет и станет коричневой. При этом кожица остается довольно плотной. Смотреть, например, на сорт «шарон» (у которого по умолчанию светло-оранжевая окраска) и ждать, когда он потемнеет, смысла нет.
Вяжущие сорта
Самый известный сорт вяжущей группы — японский сорт «хачия». У таких фруктов чаще всего коническая форма. Эти сорта теряют вяжущий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими. В магазинах практически не найти созревшую хурму вяжущего сорта. Элементарно из-за того, что ее невозможно транспортировать.
По данным Роскачества, чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, стоит придерживаться таких правил:
- Присмотритесь к круглым или приплюснутым фруктам
Самыми сладкими считаются представители семейства корольковых (например, сорт «хиакуме»). Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания.
- Оцените цвет
Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. Если перед вами хурма светло-оранжевого окраса, то, скорее всего, она невызревшая. Если видите на кожице хурмы тонкие сухие полосочки, расположенные кругообразно, — это примета зрелости плода. При этом поверхность хурмы должна быть блестящей и гладкой. Трещины — признак гниения.
- Потрогайте хурму
Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках — переспевшие, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при надавливании вы чувствуете, как слегка сдавливаете хурму.
- Посмотрите на листья
Найти вызревшие плоды помогут околоплодные листочки хурмы. Они должны быть высохшими. Если приподнять листочки, то вы увидите под ними коричневый оттенок.
Если вы выбрали хурму по всем правилам, а она все равно вяжет, можно отправить ее в холодильник (а то и в морозилку на день-полтора) — дозревать. Она станет мягче, слаще, а вязкость пропадет.
— Хранить хурму лучше при температуре около
Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Соответственно, если положить в пакет с хурмой подобный спелый фрукт, процесс созревания ускорится.
СЮЖЕТ
Как на глаз научиться определять нужные сорта из всего многообразия хурмы, стоит ли покупать ее, если она превратилась в желе, и чего полезного в ней может быть — смотрите в нашей самой подробной инструкции в картинках.