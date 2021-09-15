Врачи назвали 6 овощей и фруктов, которые нужно есть осенью

Экзотические фрукты потихоньку уступают место на прилавках сезонным продуктам. И на некоторые из них стоит обратить особенное внимание. Ведь они не просто вкусные (хотя здесь стоит признать, что некоторым они могут показаться совсем невкусными), а еще и полезные. Какие из них помогут поддержать иммунитет в ближайшие несколько месяцев, рассказали диетологи.



Тыква

Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы — витамин К. Он нужен для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. А благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

