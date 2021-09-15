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Врачи назвали 6 овощей и фруктов, которые нужно есть осенью

Они помогут вам надолго сохранить здоровье и поддержать иммунитет

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Осенью получаются очень красивые фотографии еды, но это не главное преимущество осеннего меню

Осенью получаются очень красивые фотографии еды, но это не главное преимущество осеннего меню

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Экзотические фрукты потихоньку уступают место на прилавках сезонным продуктам. И на некоторые из них стоит обратить особенное внимание. Ведь они не просто вкусные (хотя здесь стоит признать, что некоторым они могут показаться совсем невкусными), а еще и полезные. Какие из них помогут поддержать иммунитет в ближайшие несколько месяцев, рассказали диетологи.

Тыква


Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы — витамин К. Он нужен для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. А благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Шесть полезных эффектов тыквы

Шесть полезных эффектов тыквы

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Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. А еще в тыкве есть аминокислота L-аргинин, благодаря которой тыква занимает почетное место в списке продуктов, которые разжигают страсть, альфа- и бета-каротин, которые отвечают за зрение, здоровое развитие клеток и поддерживают иммунную систему.

Гранат


В состав граната входят сразу полтора десятка аминокислот (при этом примерно половину из них, кроме граната, можно найти только в мясе), калий, железо, танин, марганец, калий, натрий, клетчатка и другие полезные вещества. Также гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна этого фрукта рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.

Чем могут быть полезны гранаты

Чем могут быть полезны гранаты

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— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — добавляет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит витамина С). Гранаты будут помогать усваиваться железу в пище. Они полезны для женщин, особенно в осенне-зимний период, когда организм испытывает недостаток витаминов. Подойдут людям, которые хотят похудеть. В этом плане они безопасны, так как не слишком сладкие и переесть их достаточно сложно.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Кроме того, гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.

Репа


Сытная и низкокалорийная репа на 50% состоит из клетчатки, так что если хотите нормализовать пищеварение, лучше продукта не найти. Кроме того, в репе содержатся витамины А, С, Е, РР, К и группы В. По части минералов — кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод. Так что репа отлично подойдет тем, кто планирует улучшить состояние крови, уменьшить риск инфекций, улучшить обмен веществ, сохранить здоровье костей, снизить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезные свойства репы

Полезные свойства репы

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— Репа содержит легкоусвояемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Кроме того, репа — уникальный источник глюкорафанина, растительного аналога сульфорафана, который обладает противораковыми свойствами. Кроме как в репе, этот элемент можно найти разве что в капусте. А еще репа присутствует в скандинавской диете, которая входит в топ-5 диет, которые помогут сбросить лишний вес.

Груши


Хотя витамина С в грушах сравнительно мало (всего 5,6% от суточной нормы в 100 граммах), зато много других полезных веществ. Груши богаты кремнием, железом, кобальтом и медью. Почему они важны? Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость. Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.

Полезные свойства груши

Полезные свойства груши

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— Груши богаты клетчаткой, в них сохраняется больше витаминов, чем в тех же апельсинах, — добавляет Тамара Крамченинова. — Кроме того, они усиливают защитные функции организма, помогая бороться с кашлем и гриппом, облегчают состояние уже простуженного человека. Также груши можно назвать природным лекарством при нарушении обмена веществ, головокружениях и усталости.

Цветная капуста


По сравнению с белокочанной капустой, в цветной в три раза больше витамина С. Также она содержит большое количество веществ, обладающих противовоспалительными, антиканцерогенными свойствами, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга и даже предотвращает набор лишнего веса — за счет тартроновой кислоты она способствует сжиганию жира и улучшает работу печени.

Цветная капуста и ее полезные свойства

Цветная капуста и ее полезные свойства

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— Несмотря на то что цветную капусту принято употреблять после термической обработки (обваренную, обжаренную в кляре и т. д.), она вполне подходит для употребления в сыром виде, — говорит Ирина Бородина. — В таком состоянии в цветной капусте сохраняется большее количество витаминов и полезных веществ. Например, таких витаминов, как A, группы B, PP, после термообработки становится значительно меньше — они просто разлагаются.

Также цветная капуста снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды. А для женщин полезна еще и фитоэстрогенами, которые помогают восстанавливать нарушенные обменные процессы, благодаря чему позже наступает климакс.

Клюква


Клюква — это целый витаминный комплекс, а пользу принесет как свежая ягода, так и сушеная. По содержанию витаминов и минералов клюква — самая полезная из дикорастущих ягод. Благодаря высокому содержанию витамина С, клюква — отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защитные функции организма. Сироп, сок и морс из этой ягоды с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Они обладают жаропонижающим, противовоспалительным и общеукрепляющим действием.

Полезные свойства клюквы

Полезные свойства клюквы

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Также специалисты рекомендуют включать в рацион клюкву для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. Напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, великолепно заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.

СЮЖЕТ

Интересно про еду

Клюква помогает снизить количество вредных бактерий, снижает риск инфекций мочевыводящих путей и улучшает состояние десен. Правда, людям с заболеваниями почек лучше проконсультироваться с врачом по поводу количества ягод, которое им можно есть: клюква может спровоцировать образование камней.

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