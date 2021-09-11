11 сентября суббота
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 72.76
eur 86.15
Тема дняЦентр Новосибирска перекрыт весь день. Карта
Все новости
Все новости

Где в России растут самые большие помидоры: агроблогер раскрыла секрет, как получить томат весом в 2,3 кило

Огородница из Минусинска собирает 100 ведер урожая со 180 кустов

984
8Обсудить

Поделиться

Наталья выигранные машины считает наградой за многолетний труд

Наталья выигранные машины считает наградой за многолетний труд

Поделиться

Город Минусинск можно смело назвать помидорной столицей России. Начиная с 2004 года здесь ежегодно проходит конкурс «Минусинский помидор» на самый большой томат. Благодаря своему главному призу — автомобилю — он гремит на всю страну. Агроблогер Наталья Щербинина побеждает в нем уже второй раз. Причем в этом году она установила рекорд — ее гигант весом почти 2,3 килограмма стал самым большим в истории конкурса. А чуть позже его признали и самым большим в России. Корреспонденты NGS24.RU побывали в теплицах селекционера и узнали главные секреты богатого урожая одной из лучших огородниц России.

В 440 километрах от Красноярска, на окраине Минусинска, в воротах своего дома нас встретила энергичная агроблогер Наталья Щербинина. Травинка к травинке, цветок к цветку, плиточка к плиточке — у нее порядок во всём. Объясняет: вырастить самый большой помидор в стране случайно невозможно. За этим стоят тяжкий труд и почти 40 лет опыта работы с томатами всевозможных сортов.

Во дворе у нее стоит новенькая «Лада-Гранта» — уже второй выигранный Натальей автомобиль. Первый она получила в 2010 году за победу в этом же конкурсе. Машина в семье уже есть, поэтому ее решено продать.

— Среди тех, кто радуется со мной, есть и злопыхатели. Я их так называю. Многие пишут: отдали бы машину в детский дом или подарили бы кому-то. На что хочу ответить: ну это же труд! Это мой каждодневный, ежечасный труд! — настаивает пенсионерка.

За самый большой томат в крае семья получила автомобиль

За самый большой томат в крае семья получила автомобиль

Поделиться

Как вырастили чемпиона

Наталья ведет прямиком в теплицу — здесь 54 сорта помидоров, и только на одном кусте вырос гигант.

— Вот на этом месте рос наш чемпион. Для него мы сделали специальную хлопчатобумажную люлечку, чтобы никуда не упал — вес был очень большой, плодоножку нужно было зафиксировать. Потенциал был большой, мы видели, что у него хорошая зарождающая масса, и поэтому мы решили на него сделать ставку, — рассказывает Наталья.

Чтобы крупный помидор удержался на ветке, ему соорудили «колыбельку»

Чтобы крупный помидор удержался на ветке, ему соорудили «колыбельку»

Поделиться

Сорт победителя говорит сам за себя — «минусинский крупный».

— Обыватели говорят: «Конечно, вы один помидор на кусте оставили, вот он и вырос большой». Нет, у нас по протоколу конкурса нужно, чтобы на кусте, помимо самого чемпиона, было еще 5 помидоров. С одной стороны, это удача. Но самое главное — все агротехнические приемы. Я помидорами занимаюсь уже 39 лет. Я знаю, когда его подвязать, когда ему нужен полив, когда нужна подкормка.

В теплице в этом году 54 сорта

В теплице в этом году 54 сорта

Поделиться

В теплице у Натальи всё четко: сорта подписаны, урожай вовремя собран, температурный режим соблюден. Среди самых ценных — сорт «розовый тюльпан». Он действительно имеет форму бутона. Наталья уверяет: каждый уважающий себя селекционер мечтает о такой экзотике, за ним охотятся не только в России, но и по всему миру. Каждый год — эксперименты с новыми сортами. Только в этом году 80 новинок. Еще 100 — хорошо показавшие себя в прошлом году сорта. В этом сезоне со 180 кустов помидоров собрали около 100 ведер.

В чем секрет?


В одной теплице Наталья собрала семена из США, Болгарии, Польши, Румынии, Хорватии. Огородница подчеркивает: вырастить крупные помидоры может каждый, главное — соблюдать три основные правила.

— Самое главное для помидора — сделать три основные подкормки. Высадили, прошло 15 дней — делаем первую азотную подкормку. Это поможет подтолкнуть вегетативную массу, помидор наберет силу, появятся цветочные кисточки. Как только видим несколько цветочных кистей, делаем вторую подкормку — фосфорно-калийную. И третью, основную, когда помидор уже начинает набирать массу — добавляем калий и кальций. Для того чтобы плод был крупный, сахарный и вкусный.

Для хорошего урожая теплицу лучше не закрывать

Для хорошего урожая теплицу лучше не закрывать

Поделиться

Ключевая ошибка, по мнению Натальи, — закрывать теплицы. Этого не стоит делать даже на ночь. Помидоры боятся только заморозков. В остальное время им необходимо проветривание и циркуляция воздуха.

Высаживать помидоры в грунт можно, когда земля прогреется до 12 градусов

Высаживать помидоры в грунт можно, когда земля прогреется до 12 градусов

Поделиться

Еще один совет: чем больше помидор находится на материнском кусте, тем насыщеннее вкус.

— Почему наши помидоры очень вкусные? Потому что они с мамочкой живут. (Улыбается.) Это называется природная спелость. Если сорвать зеленым и оставить дозревать в ящике, это уже техническая спелость. Вкус другой!

Как можно позднее срывайте помидор с куста

Как можно позднее срывайте помидор с куста

Поделиться

— Начинать высаживать помидоры нужно, когда почва прогреется до 12 градусов. Следить за погодой в теплице тоже важно. Если температура в парнике поднимется выше 32 градусов, кисти соцветий высохнут — хорошего урожая не ждите.

«Звездные войны» за урожай


Всю работу в огороде выполняют вдвоем с мужем. По профессии оба педагоги, но из школы ушли в 90-х. Много денег там не заработаешь, уверяет Наталья. С тех пор ведут семейный бизнес — магазин головных уборов в Минусинске. А после рабочего дня начинается «вторая смена» — помидорная. Никаких помощников, всё сами — у двоих сыновей свои огороды. Пенсии в 12 500 хватает разве что на семена новых сортов в начале сезона.

Во дворе дома чудесные ароматы

Во дворе дома чудесные ароматы

Поделиться

Выращивать помидоры в огороде начали еще родители Натальи после переезда в Минусинск с Байкала. Они начинали с местных сортов. Теперь агроблогер из Минусинска обменивается семенами с коллекционерами со всего мира и продает их всем мечтающим вырастить на своей земле крупный томат.

На фото можно разглядеть сорта помидоров, которые предпочитает Наталья

На фото можно разглядеть сорта помидоров, которые предпочитает Наталья

Поделиться

— Никакого специального агротехнического образования у меня нет. Всё, что мне нужно, я ищу в интернете. Сейчас это поле такое, что любой вопрос я могу задать и получить на него ответ. Поэтому выращивать помидоры может любой человек, если соблюдать все условия.

В специальном помещении томаты дозревают

В специальном помещении томаты дозревают

Поделиться

Хитро прищуривается и провожает нас в сокровищницу — помещение, где хранятся спелые томаты. Красные, желтые, фиолетовые — чего там только нет. А названия сортов еще экзотичнее, чем цвета. Селекционеры из США явно неравнодушны к фильмам Джорджа Лукаса.

— Вот идет линейка «Звездных войн»: «мятежный звездный истребитель», «бифштекс марши». А здесь «пурпурное яблоко», «кровавая луна», «желтая питанга», — наизусть перечисляет Наталья.

Помидоры из серии «Звездных войн»

Помидоры из серии «Звездных войн»

Поделиться

— Я куплю семена за любые деньги, если мне этот сорт будет интересен. Если мы не обмениваемся, а покупаем, то 10–15 тысяч мы можем истратить на семена. Мы приобретаем удобрения, инвентарь, перегной. На это еще тысяч 20 надо. Окупается это в конце лета. Мы бы и не занимались этим, если бы мы на этом не зарабатывали. Это адский, колоссальный труд — перерезать все помидоры, достать семянушки, высушить, проквасить, на следующий день промыть, просушить, расфасовать. Мы вообще не отдыхаем. Нам предстоят ночи без сна, — разводит руками Наталья.

Берите на заметку: из минусинских сортов Наталья считает самым вкусным «подсинское чудо». Из экзотики хвалит «сибирского тигра».

Томаты с фиолетовым отливом очень полезны

Томаты с фиолетовым отливом очень полезны

Поделиться

— Мы готовим варенье из помидоров, чипсы из помидоров, вяленые помидоры, всевозможные пасты, соусы, аджики, горлодёры, лечо. Мы засаливаем — солим в бочке, солим в ведрах, солим в банке. Огурцы в помидорах, перец в помидорах. Что-нибудь да выдумаем!

После сбора урожая начнется обработка томатов. Часть раздадут друзьям и родственникам, часть продадут, остальное — используют на семена. Они пользуются спросом у аграриев не только России, но и мира.

Огород Натальи Щербининой — идеален со всех сторон

Огород Натальи Щербининой — идеален со всех сторон

Поделиться

Рассказывает, что секрет ее успеха в планировании. Каждый вечер Наталья расписывает задачи на следующий день и действует по своему плану. В первой половине дня — самые сложные дела, после обеда — рутина.

«Не трогайте маму, она уже у нас сумасшедшая!»

Выкладывать фото урожая в интернет начала в 2011-м, пришлось окончить курсы компьютерной грамотности. В январе со своим блогом о помидорах заняла третье место во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2020» в номинации «Я — интернет-звезда». Так о 59-летней Наталье Щербининой узнала вся страна. А с победой в конкурсе в этом году на нее обрушилась новая волна славы.

Отобранные на семена томаты

Отобранные на семена томаты

Поделиться

Наталья признаётся: желание бросить всё возникает у них с мужем каждый год. Но проходит зима, а с ней отдых. На сайтах по продаже семян появляются новинки, и всё начинается заново.

— Муж говорит: «Опять начинается, не трогайте маму, она уже у нас сумасшедшая!» (Смеется.) И я не знаю, когда это остановится. Но пока мы этим живем и горим.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минусинскпомидорырекордурожайвыращивание помидоров
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...