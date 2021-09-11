Город Минусинск можно смело назвать помидорной столицей России. Начиная с 2004 года здесь ежегодно проходит конкурс «Минусинский помидор» на самый большой томат. Благодаря своему главному призу — автомобилю — он гремит на всю страну. Агроблогер Наталья Щербинина побеждает в нем уже второй раз. Причем в этом году она установила рекорд — ее гигант весом почти 2,3 килограмма стал самым большим в истории конкурса. А чуть позже его признали и самым большим в России. Корреспонденты NGS24.RU побывали в теплицах селекционера и узнали главные секреты богатого урожая одной из лучших огородниц России.
В 440 километрах от Красноярска, на окраине Минусинска, в воротах своего дома нас встретила энергичная агроблогер Наталья Щербинина. Травинка к травинке, цветок к цветку, плиточка к плиточке — у нее порядок во всём. Объясняет: вырастить самый большой помидор в стране случайно невозможно. За этим стоят тяжкий труд и почти 40 лет опыта работы с томатами всевозможных сортов.
Во дворе у нее стоит новенькая «Лада-Гранта» — уже второй выигранный Натальей автомобиль. Первый она получила в 2010 году за победу в этом же конкурсе. Машина в семье уже есть, поэтому ее решено продать.
— Среди тех, кто радуется со мной, есть и злопыхатели. Я их так называю. Многие пишут: отдали бы машину в детский дом или подарили бы кому-то. На что хочу ответить: ну это же труд! Это мой каждодневный, ежечасный труд! — настаивает пенсионерка.
Как вырастили чемпиона
Наталья ведет прямиком в теплицу — здесь 54 сорта помидоров, и только на одном кусте вырос гигант.
— Вот на этом месте рос наш чемпион. Для него мы сделали специальную хлопчатобумажную люлечку, чтобы никуда не упал — вес был очень большой, плодоножку нужно было зафиксировать. Потенциал был большой, мы видели, что у него хорошая зарождающая масса, и поэтому мы решили на него сделать ставку, — рассказывает Наталья.
Сорт победителя говорит сам за себя — «минусинский крупный».
— Обыватели говорят: «Конечно, вы один помидор на кусте оставили, вот он и вырос большой». Нет, у нас по протоколу конкурса нужно, чтобы на кусте, помимо самого чемпиона, было еще 5 помидоров. С одной стороны, это удача. Но самое главное — все агротехнические приемы. Я помидорами занимаюсь уже 39 лет. Я знаю, когда его подвязать, когда ему нужен полив, когда нужна подкормка.
В теплице у Натальи всё четко: сорта подписаны, урожай вовремя собран, температурный режим соблюден. Среди самых ценных — сорт «розовый тюльпан». Он действительно имеет форму бутона. Наталья уверяет: каждый уважающий себя селекционер мечтает о такой экзотике, за ним охотятся не только в России, но и по всему миру. Каждый год — эксперименты с новыми сортами. Только в этом году 80 новинок. Еще 100 — хорошо показавшие себя в прошлом году сорта. В этом сезоне со 180 кустов помидоров собрали около 100 ведер.
В чем секрет?
В одной теплице Наталья собрала семена из США, Болгарии, Польши, Румынии, Хорватии. Огородница подчеркивает: вырастить крупные помидоры может каждый, главное — соблюдать три основные правила.
— Самое главное для помидора — сделать три основные подкормки. Высадили, прошло 15 дней — делаем первую азотную подкормку. Это поможет подтолкнуть вегетативную массу, помидор наберет силу, появятся цветочные кисточки. Как только видим несколько цветочных кистей, делаем вторую подкормку — фосфорно-калийную. И третью, основную, когда помидор уже начинает набирать массу — добавляем калий и кальций. Для того чтобы плод был крупный, сахарный и вкусный.
Ключевая ошибка, по мнению Натальи, — закрывать теплицы. Этого не стоит делать даже на ночь. Помидоры боятся только заморозков. В остальное время им необходимо проветривание и циркуляция воздуха.
Еще один совет: чем больше помидор находится на материнском кусте, тем насыщеннее вкус.
— Почему наши помидоры очень вкусные? Потому что они с мамочкой живут. (Улыбается.) Это называется природная спелость. Если сорвать зеленым и оставить дозревать в ящике, это уже техническая спелость. Вкус другой!
— Начинать высаживать помидоры нужно, когда почва прогреется до 12 градусов. Следить за погодой в теплице тоже важно. Если температура в парнике поднимется выше 32 градусов, кисти соцветий высохнут — хорошего урожая не ждите.
«Звездные войны» за урожай
Всю работу в огороде выполняют вдвоем с мужем. По профессии оба педагоги, но из школы ушли в
Выращивать помидоры в огороде начали еще родители Натальи после переезда в Минусинск с Байкала. Они начинали с местных сортов. Теперь агроблогер из Минусинска обменивается семенами с коллекционерами со всего мира и продает их всем мечтающим вырастить на своей земле крупный томат.
— Никакого специального агротехнического образования у меня нет. Всё, что мне нужно, я ищу в интернете. Сейчас это поле такое, что любой вопрос я могу задать и получить на него ответ. Поэтому выращивать помидоры может любой человек, если соблюдать все условия.
Хитро прищуривается и провожает нас в сокровищницу — помещение, где хранятся спелые томаты. Красные, желтые, фиолетовые — чего там только нет. А названия сортов еще экзотичнее, чем цвета. Селекционеры из США явно неравнодушны к фильмам Джорджа Лукаса.
— Вот идет линейка «Звездных войн»: «мятежный звездный истребитель», «бифштекс марши». А здесь «пурпурное яблоко», «кровавая луна», «желтая питанга», — наизусть перечисляет Наталья.
— Я куплю семена за любые деньги, если мне этот сорт будет интересен. Если мы не обмениваемся, а покупаем, то 10–15 тысяч мы можем истратить на семена. Мы приобретаем удобрения, инвентарь, перегной. На это еще тысяч 20 надо. Окупается это в конце лета. Мы бы и не занимались этим, если бы мы на этом не зарабатывали. Это адский, колоссальный труд — перерезать все помидоры, достать семянушки, высушить, проквасить, на следующий день промыть, просушить, расфасовать. Мы вообще не отдыхаем. Нам предстоят ночи без сна, — разводит руками Наталья.
Берите на заметку: из минусинских сортов Наталья считает самым вкусным «подсинское чудо». Из экзотики хвалит «сибирского тигра».
— Мы готовим варенье из помидоров, чипсы из помидоров, вяленые помидоры, всевозможные пасты, соусы, аджики, горлодёры, лечо. Мы засаливаем — солим в бочке, солим в ведрах, солим в банке. Огурцы в помидорах, перец в помидорах. Что-нибудь да выдумаем!
После сбора урожая начнется обработка томатов. Часть раздадут друзьям и родственникам, часть продадут, остальное — используют на семена. Они пользуются спросом у аграриев не только России, но и мира.
Рассказывает, что секрет ее успеха в планировании. Каждый вечер Наталья расписывает задачи на следующий день и действует по своему плану. В первой половине дня — самые сложные дела, после обеда — рутина.
«Не трогайте маму, она уже у нас сумасшедшая!»
Выкладывать фото урожая в интернет начала в
Наталья признаётся: желание бросить всё возникает у них с мужем каждый год. Но проходит зима, а с ней отдых. На сайтах по продаже семян появляются новинки, и всё начинается заново.
— Муж говорит: «Опять начинается, не трогайте маму, она уже у нас сумасшедшая!» (Смеется.) И я не знаю, когда это остановится. Но пока мы этим живем и горим.