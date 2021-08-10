10 августа вторник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 73.51
eur 86.44

Все новости

Все новости

Ешьте их целиком: разбираемся, сколько пользы в косточках овощей и фруктов

А заодно расскажем, какие из них точно не стоит глотать

833
7Обсудить

Поделиться

Если что, аппендицит из-за арбузных косточек — это выдумка

Если что, аппендицит из-за арбузных косточек — это выдумка

Поделиться

Не стоит переживать, если вы проглотили какую-то фруктовую или овощную косточку или семечко. Это может быть не просто безопасно, но и полезно. С другой стороны, есть такие продукты, чьи косточки лучше не есть. Не потому, что это странно и неудобно (в случае, например, с вишней), а из-за того, что не приведет ни к чему хорошему.

Гранат


Долгие споры о том, можно ли есть гранат с косточками или лучше этого не делать, специалисты решают единогласно: ешьте сколько влезет. Это повлияет преимущественно только на вкусовые качества, и вы точно не отравитесь.

— За 12 часов, пока они будут находиться в организме человека, они не дадут никакого эффекта. Там достаточно прочная оболочка, — говорит шеф-повар Михаил Ковалев. — Можно разгрызть. Если долго разжевывать косточку граната, она приобретает вкус хорошего выдержанного бургундского пино нуар.

Косточки содержат фитогормоны и незаменимы при заболеваниях щитовидной железы, нарушениях гормонального фона, проблемах с женским циклом, при климаксе и ПМС. Эффективны косточки при лечении и профилактике простудных заболеваний, анемии и бронхите. Косточки граната помогают естественным путем понизить артериальное давление. В них содержится эллаготанин, предотвращающий рак молочной железы и рост раковых клеток.

Польза гранатовых косточек

Польза гранатовых косточек

Поделиться

Несмотря на всю пользу, много граната за один прием съедать не рекомендуют. Витамины и аминокислоты в большом количестве становятся токсичными и вредными для организма, при переедании может возникнуть судорога в икрах, сыпь на теле, головокружение. Достаточно 100–150 граммов (это меньше половины среднего граната). Более того, некоторым он даже противопоказан — например, если у вас в анамнезе есть аллергия, повышенная кислотность, язва желудка или кишечника.

Есть мнение, что косточки граната не перевариваются организмом и могут спровоцировать воспаление аппендикса. Этот вопрос до конца не изучен, поэтому злоупотреблять косточками не стоит. Не рекомендуется есть их при хронических заболеваниях желудка и ЖКТ и не давать детям до трех лет.

Тыква


— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен, тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. А еще в тыкве есть аминокислота L-аргинин, благодаря которой тыква занимает почетное место в списке продуктов, которые разжигают страсть.

Полезные свойства тыквенных семечек

Полезные свойства тыквенных семечек

Поделиться

Много полезных веществ сохраняется и в тыквенных семечках. Например, доказано, что всего 30 граммов тыквенных семечек восполняют до 70% суточной потребности в цинке. Семечки богаты витаминами А и Е, помогающими сохранить молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Благодаря достаточному количеству клетчатки они нормализуют метаболизм, способствуют притуплению чувства голода и похудению. Плохое настроение? Можете также смело набирать тарелку тыквенных семечек и есть.

— В них содержится магний, который помогает улучшить настроение и сон. Кроме того, они богаты марганцем, медью и железом, — перечисляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Марганец участвует в выработке коллагена, способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь отвечают за производство энергии.

Цитрусовые


Витамина С в косточках цитрусовых, конечно, немного. Зато в лимонах и лаймах, например, есть салициловая кислота — основной ингредиент аспирина. Их полезно разгрызать при головной боли (вместо таблеток). У апельсинов и мандаринов — другая специализация. Их косточки могут помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и раком. А всё благодаря витамину B17, обнаруженному в них. Важное правило: не запивать их водой, а разжевывать, чтобы получить необходимую пользу и полностью раскрыть потенциал.

Горькие косточки цитрусовых не говорят о том, что их нельзя есть

Горькие косточки цитрусовых не говорят о том, что их нельзя есть

Поделиться

Правда, чтобы получить максимум эффекта, придется съесть много косточек цитрусовых, а делать этого не рекомендуют врачи. Как минимум это чревато запорами и проблемами с кишечником.

Арбуз


Популярно мнение, что проглоченные арбузные косточки могут привести к аппендициту. Но это маловероятно — хотя бы из-за того, что они элементарно больше самого аппендикса и попросту не смогут в него попасть. Из-за этого ученые даже не устраивают исследований, в которых пытаются найти связь между аппендицитом и арбузными косточками. Зато ученые нашли полезные свойства арбузных семечек.

Что полезного в арбузных семечках

Что полезного в арбузных семечках

Поделиться

Арбузные семечки предупреждают развитие раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, понижают давление и сдерживают старение. Высокое содержание в них аргинина помогает расти мышцам, пектин выводит вредные вещества, а растительные волокна нормализуют работу ЖКТ. Семечки арбуза считаются противомикробным и противогрибковым средством, улучшают зрение, снижают уровень сахара в крови, а содержащиеся в них магний и витамины положительно отражаются на психическом состоянии.

В то же время арбузные семечки могут оказаться роковым продуктом для людей, организм которых не вырабатывает цитруллин — аминокислоту, которая превращает аминогруппы и аммиак в мочевину. Поскольку в семенах достаточно цитруллина, в организме больных цитруллинемией вещество превратится в аргинин, который при распаде даст аммиак. Он, конечно, выйдет из организма естественным путем, но раздражение при этом будет еще то.

Дыня


В отличие от арбузных, дынные семечки могут попасть в аппендикс, но эти случаи настолько редки, что не могут отразить реальной картины того, как и почему люди заболевают аппендицитом. В статьях крупных клиник, где оперируют большое количество людей, семена дыни почти никогда не упоминаются в качестве причины аппендицита.

Зато дынные семечки тоже разрешают и даже рекомендуют есть просто так, но очень аккуратно — максимум два грамма в день. Иначе появятся проблемы с селезенкой. А небольшое количество семян активизирует метаболизм, поможет бороться с заболеваниями ЖКТ, устранит воспаления и приведет в норму уровень холестерина.

Дынные семечки часто используют в народной медицине

Дынные семечки часто используют в народной медицине

Поделиться

Часто семена дыни используют в народной медицине — в виде водной эмульсии. Их тщательно измельчают, добавляя теплую кипяченую воду. Образовавшуюся смесь процеживают через фильтр, а полученный концентрат можно принимать по 1/2 чашки каждый раз до еды при кашле и мочекаменной болезни.

Женщинам семена дыни полезны благодаря фолиевой кислоте (нормализуют эмоциональный фон, избавляют от депрессии и раздражительности), а мужчинам — из-за цинка, который усиливает потенцию. Правда, больше двух граммов зерен эксперты есть не советуют. И уж тем более не стоит семечками лечиться.

Виноград


Виноград известен с древнейших времен, и примерно с той же поры его употребляют не только в еду, но и в народной медицине, чаще всего — в виде масла виноградных косточек и отваров. Последние считаются сильным мочегонным средством, такую воду даже назначали при камнях в почках и подагре. Также исследования показали, что экстракт уменьшает (пусть и незначительно) артериальное давление, а отдельные вещества предупреждают развитие гипертонии, предохраняют поражение миокарда от ишемии. Если верить древней медицине, то можно даже просто жевать виноградные косточки, если у вас расстройство желудка.

Косточки винограда, конечно, горьковатые, но они принесут вам немного пользы

Косточки винограда, конечно, горьковатые, но они принесут вам немного пользы

Поделиться

Приготовленное из виноградных косточек масло помогает бороться с воспалениями и заживлять раны. Всё благодаря биологически активным веществам в его составе. Сейчас виноградное масло редко где-либо используют. Время от времени разные компании еще пытаются реанимировать его, но это не больше чем маркетинг.

— Был маркетинговый ход у одной испанской фирмы, которая занимается производством оливкового масла, — вспоминает шеф-повар Михаил Ковалев. — Лет 10 назад настаивали рафинированное оливковое масло на виноградной косточке и говорили, что это полезно и вкусно. Но это всё маркетинг. Очень хорошее масло, настоящее, можно встретить в Краснодаре, из семян подсолнуха. Нерафинированное, не подвергшееся термической обработке, оно круче оливкового и стоит дороже.

Что точно есть в виноградных косточках, так это жирные масла, дубильные вещества, лецитин, ванилин и уксусная кислота, витамин Е и пикгенолы, вещества с антиоксидантной активностью. Так что если вы вдруг съели виноград вместе с косточками (кстати, они почти целиком всасываются в кишечнике), то ничего с вами не случится. Но лучше эти косточки жевать.

Какие семечки и косточки лучше не есть

В здравом уме нам не часто придет в голову разгрызать вишневую косточку (она же горькая!), но она может попасть в готовое блюдо — компот или варенье. Сама по себе вишня, безусловно, полезна. Здесь вам и пищевые волокна, и органические кислоты: аскорбиновая, яблочная, салициловая, лимонная. Но в косточках содержится амигдалин. Под воздействием желудочного сока он распадается на глюкозу и синильную кислоту. Последняя отвечает за токсичность ядер, из-за чего вы рискуете получить серьезное отравление. То же самое можно сказать о персиках, сливах, абрикосах, яблоках и черешне.

— Любые семечковые содержат синильную кислоту, вредную для здоровья организма, — заявляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Вишня, слива, яблоко, груша, черемуха. Но ту же черемуху никто не боялся, она при высушивании теряла свои вредные свойства. Черемуху собирали, сушили и делали муку, а потом использовали для производства выпечки — рулетов, пирожков.

Михаил Ковалев уточняет, что при производстве в черемуховую муку добавляют и пшеничную, так что о каком-либо риске говорить вообще противоестественно. Другой вопрос, если вы решите сделать компот или варенье из вишни с косточкой или из яблок и груш с семенной коробкой. Их надо удалять. Но если все-таки забыли убрать косточки и семечки, такой продукт надо употребить как можно скорее, чтобы в нем оказалось меньше вещества.

— Компот из этих плодов не рекомендуют хранить долго, потому что они переходят в раствор, — утверждает Михаил Ковалев. — Максимальный срок хранения, рекомендованный СанПиНом, — 12 месяцев. Внешне вы даже не отличите, что что-то не так, а результат от употребления будет неприятным.

Любителям ягодных настоек стоит быть особенно внимательными — в таких напитках синильная кислота выделяется в еще большем количестве, чем в компоте. Так что лучшее применение косточек, семечек и ядер вишни, яблока и груши — для ароматизации, отдушки мыла и других продуктов в парфюмерной промышленности.

Однако есть поверье (и многие ему неукоснительно следуют на свой страх и риск), что косточки вишни, как раз из-за амигдалина, на 100% застрахуют человека от риска развития рака. Однако исследования показали, что это миф чистой воды. В некоторых странах даже официально запретили использовать амигдалинсодержащие препараты из-за их высокой токсичности для человека.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

апельсиныарбузвиноградгрушидыняедалимонмандариновощитыквафруктыяблокигранатцитрусовыевишня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...