Ешьте их целиком: разбираемся, сколько пользы в косточках овощей и фруктов

Не стоит переживать, если вы проглотили какую-то фруктовую или овощную косточку или семечко. Это может быть не просто безопасно, но и полезно. С другой стороны, есть такие продукты, чьи косточки лучше не есть. Не потому, что это странно и неудобно (в случае, например, с вишней), а из-за того, что не приведет ни к чему хорошему.
Гранат
Долгие споры о том, можно ли есть гранат с косточками или лучше этого не делать, специалисты решают единогласно: ешьте сколько влезет. Это повлияет преимущественно только на вкусовые качества, и вы точно не отравитесь.
— За 12 часов, пока они будут находиться в организме человека, они не дадут никакого эффекта. Там достаточно прочная оболочка, — говорит шеф-повар Михаил Ковалев. — Можно разгрызть. Если долго разжевывать косточку граната, она приобретает вкус хорошего выдержанного бургундского пино нуар.
Косточки содержат фитогормоны и незаменимы при заболеваниях щитовидной железы, нарушениях гормонального фона, проблемах с женским циклом, при климаксе и ПМС. Эффективны косточки при лечении и профилактике простудных заболеваний, анемии и бронхите. Косточки граната помогают естественным путем понизить артериальное давление. В них содержится эллаготанин, предотвращающий рак молочной железы и рост раковых клеток.
Несмотря на всю пользу, много граната за один прием съедать не рекомендуют. Витамины и аминокислоты в большом количестве становятся токсичными и вредными для организма, при переедании может возникнуть судорога в икрах, сыпь на теле, головокружение. Достаточно
Есть мнение, что косточки граната не перевариваются организмом и могут спровоцировать воспаление аппендикса. Этот вопрос до конца не изучен, поэтому злоупотреблять косточками не стоит. Не рекомендуется есть их при хронических заболеваниях желудка и ЖКТ и не давать детям до трех лет.
Тыква
— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен, тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. А еще в тыкве есть аминокислота
Много полезных веществ сохраняется и в тыквенных семечках. Например, доказано, что всего
— В них содержится магний, который помогает улучшить настроение и сон. Кроме того, они богаты марганцем, медью и железом, — перечисляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Марганец участвует в выработке коллагена, способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь отвечают за производство энергии.
Цитрусовые
Витамина С в косточках цитрусовых, конечно, немного. Зато в лимонах и лаймах, например, есть салициловая кислота — основной ингредиент аспирина. Их полезно разгрызать при головной боли (вместо таблеток). У апельсинов и мандаринов — другая специализация. Их косточки могут помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и раком. А всё благодаря витамину B17, обнаруженному в них. Важное правило: не запивать их водой, а разжевывать, чтобы получить необходимую пользу и полностью раскрыть потенциал.
Правда, чтобы получить максимум эффекта, придется съесть много косточек цитрусовых, а делать этого не рекомендуют врачи. Как минимум это чревато запорами и проблемами с кишечником.
Арбуз
Популярно мнение, что проглоченные арбузные косточки могут привести к аппендициту. Но это маловероятно — хотя бы из-за того, что они элементарно больше самого аппендикса и попросту не смогут в него попасть. Из-за этого ученые даже не устраивают исследований, в которых пытаются найти связь между аппендицитом и арбузными косточками. Зато ученые нашли полезные свойства арбузных семечек.
Арбузные семечки предупреждают развитие раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, понижают давление и сдерживают старение. Высокое содержание в них аргинина помогает расти мышцам, пектин выводит вредные вещества, а растительные волокна нормализуют работу ЖКТ. Семечки арбуза считаются противомикробным и противогрибковым средством, улучшают зрение, снижают уровень сахара в крови, а содержащиеся в них магний и витамины положительно отражаются на психическом состоянии.
В то же время арбузные семечки могут оказаться роковым продуктом для людей, организм которых не вырабатывает цитруллин — аминокислоту, которая превращает аминогруппы и аммиак в мочевину. Поскольку в семенах достаточно цитруллина, в организме больных цитруллинемией вещество превратится в аргинин, который при распаде даст аммиак. Он, конечно, выйдет из организма естественным путем, но раздражение при этом будет еще то.
Дыня
В отличие от арбузных, дынные семечки могут попасть в аппендикс, но эти случаи настолько редки, что не могут отразить реальной картины того, как и почему люди заболевают аппендицитом. В статьях крупных клиник, где оперируют большое количество людей, семена дыни почти никогда не упоминаются в качестве причины аппендицита.
Зато дынные семечки тоже разрешают и даже рекомендуют есть просто так, но очень аккуратно — максимум два грамма в день. Иначе появятся проблемы с селезенкой. А небольшое количество семян активизирует метаболизм, поможет бороться с заболеваниями ЖКТ, устранит воспаления и приведет в норму уровень холестерина.
Часто семена дыни используют в народной медицине — в виде водной эмульсии. Их тщательно измельчают, добавляя теплую кипяченую воду. Образовавшуюся смесь процеживают через фильтр, а полученный концентрат можно принимать по 1/2 чашки каждый раз до еды при кашле и мочекаменной болезни.
Женщинам семена дыни полезны благодаря фолиевой кислоте (нормализуют эмоциональный фон, избавляют от депрессии и раздражительности), а мужчинам — из-за цинка, который усиливает потенцию. Правда, больше двух граммов зерен эксперты есть не советуют. И уж тем более не стоит семечками лечиться.
Виноград
Виноград известен с древнейших времен, и примерно с той же поры его употребляют не только в еду, но и в народной медицине, чаще всего — в виде масла виноградных косточек и отваров. Последние считаются сильным мочегонным средством, такую воду даже назначали при камнях в почках и подагре. Также исследования показали, что экстракт уменьшает (пусть и незначительно) артериальное давление, а отдельные вещества предупреждают развитие гипертонии, предохраняют поражение миокарда от ишемии. Если верить древней медицине, то можно даже просто жевать виноградные косточки, если у вас расстройство желудка.
Приготовленное из виноградных косточек масло помогает бороться с воспалениями и заживлять раны. Всё благодаря биологически активным веществам в его составе. Сейчас виноградное масло редко где-либо используют. Время от времени разные компании еще пытаются реанимировать его, но это не больше чем маркетинг.
— Был маркетинговый ход у одной испанской фирмы, которая занимается производством оливкового масла, — вспоминает шеф-повар Михаил Ковалев. — Лет 10 назад настаивали рафинированное оливковое масло на виноградной косточке и говорили, что это полезно и вкусно. Но это всё маркетинг. Очень хорошее масло, настоящее, можно встретить в Краснодаре, из семян подсолнуха. Нерафинированное, не подвергшееся термической обработке, оно круче оливкового и стоит дороже.
Что точно есть в виноградных косточках, так это жирные масла, дубильные вещества, лецитин, ванилин и уксусная кислота,
Какие семечки и косточки лучше не есть
В здравом уме нам не часто придет в голову разгрызать вишневую косточку (она же горькая!), но она может попасть в готовое блюдо — компот или варенье. Сама по себе вишня, безусловно, полезна. Здесь вам и пищевые волокна, и органические кислоты: аскорбиновая, яблочная, салициловая, лимонная. Но в косточках содержится амигдалин. Под воздействием желудочного сока он распадается на глюкозу и синильную кислоту. Последняя отвечает за токсичность ядер, из-за чего вы рискуете получить серьезное отравление. То же самое можно сказать о персиках, сливах, абрикосах, яблоках и черешне.
— Любые семечковые содержат синильную кислоту, вредную для здоровья организма, — заявляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Вишня, слива, яблоко, груша, черемуха. Но ту же черемуху никто не боялся, она при высушивании теряла свои вредные свойства. Черемуху собирали, сушили и делали муку, а потом использовали для производства выпечки — рулетов, пирожков.
Михаил Ковалев уточняет, что при производстве в черемуховую муку добавляют и пшеничную, так что о каком-либо риске говорить вообще противоестественно. Другой вопрос, если вы решите сделать компот или варенье из вишни с косточкой или из яблок и груш с семенной коробкой. Их надо удалять. Но если все-таки забыли убрать косточки и семечки, такой продукт надо употребить как можно скорее, чтобы в нем оказалось меньше вещества.
— Компот из этих плодов не рекомендуют хранить долго, потому что они переходят в раствор, — утверждает Михаил Ковалев. — Максимальный срок хранения, рекомендованный СанПиНом, —
Любителям ягодных настоек стоит быть особенно внимательными — в таких напитках синильная кислота выделяется в еще большем количестве, чем в компоте. Так что лучшее применение косточек, семечек и ядер вишни, яблока и груши — для ароматизации, отдушки мыла и других продуктов в парфюмерной промышленности.
Однако есть поверье (и многие ему неукоснительно следуют на свой страх и риск), что косточки вишни, как раз из-за амигдалина, на 100% застрахуют человека от риска развития рака. Однако исследования показали, что это миф чистой воды. В некоторых странах даже официально запретили использовать амигдалинсодержащие препараты из-за их высокой токсичности для человека.