Посмотрите на хребет: 15 видов рыбы, которую лучше не есть

Рыба — это, конечно, хороший продукт с кучей полезных жиров, но бывают такие сорта, от которых лучше держаться подальше. Как рыба набирает токсины, стоит ли опасаться замороженных продуктов, что скрывается в банке с консервами и кому даже уху нельзя, рассказали наши эксперты.
Рыба впитывает токсины или это миф?
В том, что рыба — своеобразная губка, впитывающая в себя всё подряд, а потом отдающая эти «богатства» человеку, который ее съел, нет заговора защитника животных. В PETA («Люди за этичное отношение к животным» — организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных) заявляют, что рыба — это «химически нагруженное мясо, вредное для здоровья», и призывают отказаться от нее совсем. Верить в это не хочется, но доля правды в этих словах есть.
По данным Роспотребнадзора, в 2019 году по физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 3,78% рыбной продукции России. В 2020 году эта цифра выросла до 5,4%. Токсичные элементы (тяжелые металлы и мышьяк) есть во всех видах рыбы и морепродуктов. И чем шире шагает прогресс, тем больше химии. Чаще всего в рыбе находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.
Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи. Это приводит к накоплению в жировой ткани рыб органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути может накопить.
— К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головне боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму. Если выбирать между крупной или мелкой рыбой, то лучше взять мелкую — она не успела накопить в себе экологическую грязь.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть.
Консервированная или обычная?
Один из главных вопросов к рыбным консервам — что вообще кладут в банки? Атлантический лосось легко может оказаться форелью, тунец — скумбрией, а треска — минтаем. Продукт получается дешевле, чем у конкурентов, и покупатели с большей вероятностью выберут именно его.
Второй вопрос — соль. Она усиливает вкус продукта и выступает в роли консерванта. Но, как выяснили эксперты Роскачества, нередко соли в консервах бывает больше нормы. А это приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам. Такие продукты не рекомендуются гипертоникам и людям с нарушением функции почек. Кроме того, некоторым лучше обходить стороной рыбные консервы с добавлением масла. Такие продукты увеличивают калорийность продукта и стимулируют выброс желчи. Соответственно, они противопоказаны людям с дискинезией желчевыводящих путей и избыточным весом.
И совершенно другой вопрос — шпроты. Их делают из рыбы горячего копчения или с добавлением жидкого дыма. Подкопчение не только дает характерный аромат дымка, но и увеличивает количество канцерогенов.
Дикая или культурная?
— Надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. — В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы.
Кроме того, чтобы увеличить вес продукции, некоторые производители добавляют в рыбу фосфаты, которые удерживают влагу. Для человека это может обернуться аллергией, психическими реакциями, а то и потерей памяти.
Морская или речная?
Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.
— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.
Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР. Наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территории Юго-Восточной Азии.
Замороженная или охлажденная?
По словам экспертов, все, кто боится заморозки, делает это напрасно — примерно 90% европейского общепита (на который часто принято ориентироваться) состоит из замороженных продуктов. Но когда рыбу привозят в российские магазины, дефростируют и выкладывают на холодильную витрину, дело принимает совершенно другой поворот.
— Правильно замороженная на месте добычи рыба, мягко говоря, ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — Я не знаю, чем думают люди, но давайте будем адекватно подходить к ситуации. На Фарерских островах в Атлантическом океане кто-то решил выловить лосось, выпотрошить, приготовить, льдом обложить и срочно привезти в продуктовый магазин в условном Екатеринбурге. Вам не кажется это слегка неправдоподобным? Тем не менее такой лосось продается. Если вы посмотрите внимательно на лосось, который продается и который все хватают рыбинами, там написано, что он дефростированный. Привезли замороженный, разморозили и продали. И всё бы хорошо, но только ни рыбе, ни мясу, ни овощам, вообще ничему повторная заморозка не то что невозможна — она запрещена. По одной простой причине. Когда она происходит, повторная заморозка, клетки, которые были повреждены, становятся рассадником патогена, прекрасно в этом состоянии продолжающего жить. Но люди покупают, замораживают это повторно.
Хотите на глаз определить, была ли рыба разморожена? Смотрите на хребет. Если вокруг него не мясо, а кисельная масса, это верный признак повторной заморозки. Шоковая заморозка для того и нужна, чтобы мембраны и стенки клетки не страдали, а при оттаивании оставались целыми.
— А вы же домой приносите эту «охлажденную» рыбу и кидаете в морозилку — вы же ее не шоково заморозили, — говорит Сергей Севрюков. — Поэтому к поврежденным при шоковой заморозке клеткам прибавились новые. В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), этот кисель и появляется. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.
Полезный жир или лишний холестерин?
Рыбу ценят за омега-3 и полезные жиры. Но есть мнение, что в погоне за пользой мы делаем себе только хуже. Якобы от 15% до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет нашу печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии. Но в этом есть только доля правды.
— Не стоит бояться и жиров, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Последние 30 лет считалось, что насыщенные жиры повышают холестерин, поэтому в моду вошли обезжиренные продукты. Но новые исследования во многом это опровергают. Прежде всего, нужно помнить, что жиры играют в организме роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, жиры отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, который находится в дефиците у большого количества людей.
— Но вот чем могут быть чреваты, например, супы из форели, — говорит Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп. Не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.
СЮЖЕТ
Посмотрим на холестерин на примере креветок. В них его действительно много — около 150 мг на 100 граммов продукта (для сравнения: в сметане 20% жирности его содержится 87 мг на 100 граммов, а в сливочном масле — 170). И если съесть накануне биохимических анализов крови полкило креветок, то исследование покажет резкое повышение холестерина. Врачи отмечают, что, если каждый день съедать немного креветок, это может спровоцировать небольшой рост общего холестерина. Но произойдет это за счет повышения концентрации в крови липопротеинов высокой плотности — хорошего холестерина, который переносит строительные вещества в клетку.
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