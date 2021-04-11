Посмотрите на хребет: 15 видов рыбы, которую лучше не есть

Рыба — это, конечно, хороший продукт с кучей полезных жиров, но бывают такие сорта, от которых лучше держаться подальше. Как рыба набирает токсины, стоит ли опасаться замороженных продуктов, что скрывается в банке с консервами и кому даже уху нельзя, рассказали наши эксперты.

Рыба впитывает токсины или это миф?



В том, что рыба — своеобразная губка, впитывающая в себя всё подряд, а потом отдающая эти «богатства» человеку, который ее съел, нет заговора защитника животных. В PETA («Люди за этичное отношение к животным» — организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных) заявляют, что рыба — это «химически нагруженное мясо, вредное для здоровья», и призывают отказаться от нее совсем. Верить в это не хочется, но доля правды в этих словах есть.

