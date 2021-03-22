22 марта понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 74.14
eur 88.43
Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

Все новости

Все новости

Новосибирск оказался среди городов — лидеров по числу ресторанов и кафе, куда можно прийти с собакой

2ГИС начал отмечать на карте такие заведения

523
15Обсудить

Поделиться

Собака в зале уже не удивляет посетителей новосибирских кофеен и баров

Собака в зале уже не удивляет посетителей новосибирских кофеен и баров

Поделиться

Сервис 2ГИС начал отмечать заведения, которые готовы обслуживать посетителей с собаками. Плотность таких кафе и баров в Новосибирске оказалась значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В справочнике 2ГИС появилась информация о ресторанах и кафе, доступных для посетителей с собаками. Чтобы найти такие заведения, надо в окно поиска ввести слова «можно с собакой». Соответствующая отметка появилась и в карточках предприятий общественного питания.

В 2ГИС признают, что специалисты только начали сбор информации о таких кафе и ресторанах. Как только станет известно о новом предприятии, куда можно прийти с домашним питомцем, информация о нём будет добавлена в справочник, уточнила руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

Всего в данный момент в базе 2ГИС есть информация более чем о 1600 заведениях, куда можно прийти с собакой. Городами — лидерами по количеству таких точек стали Москва (274), Санкт-Петербург (231) и Новосибирск (108). Учитывая тот факт, что в Санкт-Петербурге живет в 3,2 раза больше людей, а в Москве — в 7,6 раза (если сравнивать официальные данные переписи без жителей пригородов и приезжих), то получается, что плотность заведений, куда можно прийти с собакой, в Новосибирске гораздо выше.

Сообщить о том, что в кафе обслуживают посетителей с питомцами, могут как сами компании, так и пользователи 2ГИС. Для этого надо зайти в карточку заведения, которое можно посещать с собаками, и оставить уточнение, нажав на кнопку «Нашли ошибку?», пояснили в 2ГИС.

Среди кафе и баров, которые декларируют возможность прийти к ним с собакой, в Новосибирске самые разные заведения: кофейни сети Collective Coffee, бары и закусочные группы Fronds Orchestra (Ruby, Friends, Noodle Police), китайский ресторан Shifu и т. д. Одними из первых о возможности прийти в заведение с собакой еще в 2017 году объявили в сети Kuzina.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бары и рестораныдомашние животные
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...