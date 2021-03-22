Новосибирск оказался среди городов — лидеров по числу ресторанов и кафе, куда можно прийти с собакой

Сервис 2ГИС начал отмечать заведения, которые готовы обслуживать посетителей с собаками. Плотность таких кафе и баров в Новосибирске оказалась значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
В справочнике 2ГИС появилась информация о ресторанах и кафе, доступных для посетителей с собаками. Чтобы найти такие заведения, надо в окно поиска ввести слова «можно с собакой». Соответствующая отметка появилась и в карточках предприятий общественного питания.
В 2ГИС признают, что специалисты только начали сбор информации о таких кафе и ресторанах. Как только станет известно о новом предприятии, куда можно прийти с домашним питомцем, информация о нём будет добавлена в справочник, уточнила руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.
Всего в данный момент в базе 2ГИС есть информация более чем
Сообщить о том, что в кафе обслуживают посетителей с питомцами, могут как сами компании, так и пользователи 2ГИС. Для этого надо зайти в карточку заведения, которое можно посещать с собаками, и оставить уточнение, нажав на кнопку «Нашли ошибку?», пояснили в 2ГИС.
Среди кафе и баров, которые декларируют возможность прийти к ним с собакой, в Новосибирске самые разные заведения: кофейни сети Collective Coffee, бары и закусочные группы Fronds Orchestra (Ruby, Friends, Noodle Police), китайский ресторан Shifu