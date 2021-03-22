Новосибирск оказался среди городов — лидеров по числу ресторанов и кафе, куда можно прийти с собакой

Сервис 2ГИС начал отмечать заведения, которые готовы обслуживать посетителей с собаками. Плотность таких кафе и баров в Новосибирске оказалась значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.



В справочнике 2ГИС появилась информация о ресторанах и кафе, доступных для посетителей с собаками. Чтобы найти такие заведения, надо в окно поиска ввести слова «можно с собакой». Соответствующая отметка появилась и в карточках предприятий общественного питания.

В 2ГИС признают, что специалисты только начали сбор информации о таких кафе и ресторанах. Как только станет известно о новом предприятии, куда можно прийти с домашним питомцем, информация о нём будет добавлена в справочник, уточнила руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

