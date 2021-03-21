Пломба, прощай: врачи развенчали популярные мифы о жвачке

Что только ни жевали люди, пока не появилась нормальная жевательная резинка. Тут вам и смола, и забрус, и даже гудрон — с кем не бывало? Но, может, стоило оставить всё как было и отказаться от жвачки? Мы спросили у диетолога и стоматолога, чем она действительно полезна, кому может только навредить и правда ли, что ее лучше не глотать.

Жвачкой можно вырвать пломбу?



Если вы лишились пломбы, пока жевали жвачку, виноват стоматолог, у которого вы до этого лечились. Скорее всего, он сделал что-то не так. Потому что не придумали еще такой жевательной резинки, которая могла бы серьезно навредить зубам. И неважно, как долго вы будете ее жевать.

