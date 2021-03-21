Пломба, прощай: врачи развенчали популярные мифы о жвачке

Что только ни жевали люди, пока не появилась нормальная жевательная резинка. Тут вам и смола, и забрус, и даже гудрон — с кем не бывало? Но, может, стоило оставить всё как было и отказаться от жвачки? Мы спросили у диетолога и стоматолога, чем она действительно полезна, кому может только навредить и правда ли, что ее лучше не глотать.
Жвачкой можно вырвать пломбу?
Если вы лишились пломбы, пока жевали жвачку, виноват стоматолог, у которого вы до этого лечились. Скорее всего, он сделал что-то не так. Потому что не придумали еще такой жевательной резинки, которая могла бы серьезно навредить зубам. И неважно, как долго вы будете ее жевать.
— Длительность жевания резинки не увеличивает риск потери пломбы, — говорит врач-стоматолог Полина Жовтяк. — Стабильность пломбы обоснована применением специальных современных адгезивных систем (адгезив — вещество, способное соединять материалы путем поверхностного сцепления. — Прим. ред.), обеспечивающих выраженную силу сцепления и устойчивую микромеханическую и химическую фиксацию к твердым тканям зуба. Качественная реставрация при использовании жевательной резинки останется в зубе.
Полина Жовтяк — врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук. Узкопрофильные специализации: «диагностика и лечение кариеса, некариозных поражений зубов», «диагностика и лечение осложненных форм кариеса», «прямая и непрямая эстетическая реставрация всех групп зубов», «консервативное лечение заболеваний пародонта».
Жвачка помогает бороться с кариесом?
Жвачка действительно способна уменьшать скорость формирования зубного налета и риск развития кариеса, но только та, где в качестве сахарозаменителя используется ксилит.
— Ксилит ингибирует Streptococcus mutans — основные бактерии, которые вносят значительный вклад в разрушение зубов, — говорит Полина Жовтяк. — Кроме того, это соединение, в отличие от большинства сахаров, не ферментируется до кислоты, поэтому ксилит назвали углеводосодержащим неферментируемым спиртом, дружественным зубам. Теми же свойствами (но в меньшей степени) обладают подсластители сорбит, ксилитол. Противокариозное действие жевательной резинки связано и с содержанием карбамида и соединений фтора, а также с усилением слюноотделения.
А проглотить жвачку — опасно?
Есть поверье, что если ребенок проглотит жвачку, то во время глотания она прилипнет к пищеводу, слизистой желудка или кишечника, что приведет к разным необратимым последствиям. Но врачи успокаивают: это достаточно распространенная ситуация, ничего страшного от этого не случится. При прохождении жевательной резинки через ЖКТ за счет действия соляной кислоты из желудочного сока, желчи и пищеварительных ферментов жвачка потеряет свои эластичные свойства, станет более мягкой и податливой и спокойно выйдет естественным путем.
— Но в медицинской литературе описаны случаи, когда дети (в силу того, что им нравится всё вкусное, особый вкус жевательной резинки, игровая форма) съедали более десяти жевательных резинок, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — А вот это уже чревато запором, болью в животе, в этом случае потребуется вмешательство врача-педиатра для определения дальнейшей тактики. Поэтому, если у ребенка возникают какие-то проблемы или вы обнаружили пропажу большого количества жевательной резинки, надо поговорить с ребенком и своевременно оценить его состояние.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
В чём польза жвачки?
— Использование жевательной резинки непосредственно после приема пищи способствует очищению полости рта от налета за счет механического воздействия, а также усиленного слюноотделения, — говорит Полина Жовтяк. — Слабощелочная среда слюны нейтрализует кислоты, являющиеся продуктом жизнедеятельности бактерий ротовой полости, и снижает риск развития кариеса.
При этом стоматологи сходятся во мнении, что обычное полоскание полости рта после еды гораздо эффективнее. И, конечно, жвачка не заменит обычную чистку с зубной щеткой и пастой. Благодаря ароматизаторам жевательная резинка на некоторое время освежает дыхание. Но не пытайтесь очистить с ее помощью твердый зубной налет — она с ним не справится, как и с очисткой труднодоступных мест.
— Также жевательная резинка — это «тренажер» для опорно-удерживающего аппарата зубов, жевательной мускулатуры, височно-нижнечелюстного сустава, — добавляет Полина Жовтяк. — В этом случае она работает как насос, создавая условия для активизации кровотока, улучшения трофики тканей. Однако при наличии воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта, особенно в тяжелых декомпенсированных стадиях, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава такая нагрузка может быть чрезмерной и иметь негативное влияние.
Можно жевать жвачку на голодный желудок?
На голодный желудок жевать жвачку врачи не рекомендуют. Она по составу несет с собой вкусовую нагрузку, и организм отреагирует вполне традиционно: вкусовые рецепторы пошлют соответствующую команду головному мозгу, и желудок начнет вырабатывать желудочный сок, станет жить в режиме ожидания еды.
— У желудка складываются напрасные ожидания, что приведет к повышенной гиперсекреции желудочного сока и отчасти спровоцирует воспаление слизистой оболочки желудка, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Поэтому сразу же делаются выводы, кому нежелателен прием жевательной резинки. Конечно, это люди, имеющие заболевания гастродуоденальной зоны — это гастриты, язвенная болезнь, эзофагиты с забросом содержимого желудка и 12-перстной кишки в дистальную часть пищевода. Для них это противопоказания.
Жвачка противопоказана беременным?
Некоторые виды жевательной резинки действительно могут быть опасны для здоровья за счет сахарозаменителя аспартама. Он может стать угрозой здоровью беременных женщин, детей, больных сахарным диабетом и фенилкетонурией — наследственным заболеванием, в котором важно соблюдать низкобелковую диету, в противном случае накопление фенилаланина и его токсических продуктов приведет к тяжелому поражению ЦНС, проявляющемуся, в частности, нарушением умственного развития.
— Исследования показали, что аспартам опасен во время беременности, была выявлена связь между преждевременными родами и его присутствием в качестве пищевой добавки, — говорит Полина Жовтяк. — Аспартам является источником фенилаланина, который в организме человека приводит к нарушению гормонального баланса. Кроме того, аспартам нарушает метаболизм аминокислот, метаболизм и структуру белков, целостность нуклеиновых кислот и приводит к нарушению работы нервной системы.
— Кроме того, неразумное количество сахаросодержащих веществ и заменители сахара уже несут в себе отчасти аллергический фон, — говорит Галина Барташевич. — Не так спокойно переносят это пациенты с нарушением углеводного обмена и пациенты с аллергическими реакциями. Тем более что в жевательной резинке есть краска за счет пищевых красителей. Всё это является противопоказанием для употребления жевательной резинки для людей, имеющих аллергические реакции на красители.
Если вы не можете отказать себе в жвачке, но знаете (или догадываетесь) о своих противопоказаниях, не берите с полки всё подряд, сначала прочитайте состав. Вот из-за каких компонентов вам лучше отказаться от покупки.
Существует жвачка, которую рекомендуют стоматологи?
Хотите рассмешить стоматолога — спросите его, какой жевательной резинкой он рекомендует пользоваться. Специалисты утверждают, что любая жвачка — это несъедобная эластичная основа, имеющая в составе массу различны вкусовых и ароматических добавок, не всегда полезных для здоровья. Поэтому рекомендовать ее можно исключительно в качестве вынужденной альтернативной меры сразу после приема пищи, когда нет условий для полноценной чистки зубов. Да и то непродолжительное время.
Как долго можно жевать жвачку?
Использовать жевательную резинку лучше только то время, пока у нее остается вкус, — минут 10–15 (это обосновано периодом секреции желудочного сока). Этого достаточно, чтобы удалить из полости рта мягкие остатки пищи. Жевать ее специалисты рекомендуют непосредственно после еды — для гигиены, когда нет возможности почистить зубы.
— Иногда стоит подумать о том, что зубы нужно чистить и утром, и вечером, чистить язык с экспозицией зубной пасты не менее пяти минут, хорошо прополаскивать рот, — говорит Галина Барташевич. — Ну а с целью освежения можно пожевать листик мяты или петрушки — будет свежий аромат, но без всех неприятных моментов, которые дает обычная жевательная резинка. Иногда можно просто прожевать в полдник или во второй завтрак свежее яблоко. Оно прекрасно очищает ротовую полость, хотя после этого доктора тоже рекомендуют немного запить простой водой.
СЮЖЕТ
И не стоит забывать, что у любителей жевательной резинки может развиться самая настоящая зависимость, избавиться от которой не так просто. Можно использовать сосательные конфеты. Но здесь есть негативные моменты, такие как подсластители и лишняя калорийность. Можно заменить жвачку натуральными компонентами — прополисом, забрусом, смолой лиственницы, живицей и другими натуральными компонентами, которые широко использовались до появления жевательной резинки.
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