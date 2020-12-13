Он вам не бульон. Правда ли, что супы полнят, и кому их есть нельзя

С одной стороны, суп хорош тем, что в нем овощи, которые вы вряд ли будете есть специально, с другой, вторые блюда — чаще всего сбалансированный набор БЖУ, минералов и витаминов. И если раньше диетологи убеждали бы вас в необходимости ежедневного употребления супов, то сегодня говорят: главное — не заставлять себя.



— Если работа человека связана с большими энергозатратами, конечно, его обед должен состоять из супа, второго и чая. Если таких затрат нет, не надо себя заставлять, — говорит Галина Барташевич. — Для ослабленных пациентов супы более приемлемы в плане усвоения и реакции ЖКТ, нежели просто жевать второе блюдо. Заставлять всех поголовно есть супы сложно, а заставлять отказываться от них — рано. Супы, безусловно, важны, они поддерживают водно-электролитный баланс. Единственное правило — не пересолить суп, не переборщить со специями и бульонными кубиками.

Каждый день есть суп обязательно, если такую диету прописал вам гастроэнтеролог. В остальных случаях достаточно, чтобы первые блюда присутствовали в рационе два-три раза в неделю. Для человеческого организма важно, чтобы в питании ежедневно присутствовали кисломолочка, крупы, яйца, мясо, овощи и фрукты. Будете вы их получать в чистом виде, из вторых блюд или из супов — не так важно. А вот совсем отказываться от супов диетологи не рекомендуют ни детям, ни взрослым.

