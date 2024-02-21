Живой сын был не нужен? За гибель на СВО бойца с Урала назначили выплаты его отцу, сбежавшему от алиментов 20 лет назад

Через месяц вся их часть оказалась на СВО. Через год контракт продлили автоматически. Обратного пути в обычную жизнь уже не было.

Служил Андрей добросовестно. Был награжден медалью «За воинскую доблесть» — ее дают «за отвагу и самоотверженность при выполнении задач в боевых условиях». За полтора года парень дважды приезжал домой в отпуск на 20 дней. В первый приезд он познакомился с Яной, студенткой медицинского колледжа, влюбился. После того как вернулся в зону боевых действий, узнал, что девушка беременна и будет двойня. Андрей приехал в свой следующий отпуск счастливый. Расписались и сыграли свадьбу.