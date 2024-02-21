«Где родился — там и пригодился». Как ютюберы с Урала показывают жизнь в глухой деревне: видео

— Решил остаться там, где я родился. Где родился — там и пригодился, — сказал Никита Татаринов.
Супруги Никита и Екатерина Татариновы практически одни живут в глухой деревне, которая находится в 200 километрах от Екатеринбурга, и ведут популярный YouTube-канал «Заимка на Урале». Их ролики набирают миллионы просмотров. Они без прикрас рассказывают о себе и о быте, показывают, как готовят в русской печи, ведут огромное хозяйство и строят дом своей мечты.
— С каждым годом всё больше и больше приходит осознание, что я хочу жить в деревне. Например, в пятнадцать лет я сильно об этом не задумывался: то есть город-город, деревня-деревня. Но, конечно, больше нравилась деревня, не было какого-то желания уехать, — рассказал Никита нашим коллегам из E1.RU.
Никита и Катя начали снимать ролики, когда еще строили свои избушки в лесу. Тогда они еще не знали, что такое YouTube в плане заработка, и делали видео, просто чтобы показывать людям природу и делиться атмосферой на Урале. Позже уже получилось вникнуть в это дело: они начали снимать и про жизнь в деревне. Тогда и появился второй канал — «Заимка на Урале».
— Цель, которую мы изначально преследовали, — чтобы люди могли посмотреть то, что у нас есть на Родине, — объяснил Татаринов. — Все стремятся ездить за границу, отдохнуть куда-то, а свою Родину, свою землю они так и не видели. То есть некоторые не знают, что находится от них буквально в двух километрах. Такая красота. Поэтому люди могут зайти на YouTube или включить телевизор и посмотреть эти душевные ролики.
Почему они решили жить вдали от города и как завели блог, за которым сегодня следят сотни тысяч человек, — смотрите в нашем видео выше.
Полный текст про уральских ютьюберов можно прочитать по этой ссылке.
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