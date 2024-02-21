«Где родился — там и пригодился». Как ютюберы с Урала показывают жизнь в глухой деревне: видео

— С каждым годом всё больше и больше приходит осознание, что я хочу жить в деревне. Например, в пятнадцать лет я сильно об этом не задумывался: то есть город-город, деревня-деревня. Но, конечно, больше нравилась деревня, не было какого-то желания уехать, — рассказал Никита нашим коллегам из E1.RU.



Никита и Катя начали снимать ролики, когда еще строили свои избушки в лесу. Тогда они еще не знали, что такое YouTube в плане заработка, и делали видео, просто чтобы показывать людям природу и делиться атмосферой на Урале. Позже уже получилось вникнуть в это дело: они начали снимать и про жизнь в деревне. Тогда и появился второй канал — «Заимка на Урале».

