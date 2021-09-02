После рождения малышки, как говорит Анастасия Яцик, муж начал ее регулярно бить.



— Как таковых скандалов даже не было, когда происходили побои. Потому что я даже поднимать голос на него боялась. Понимаете, это не какой-то тупой алкаш, который бьет и не знает, куда бьет. Он знает, куда бьет, знает, как сделать больнее, как не оставить следов. И потом говорит: хоть вызывай полицию, тебе никто не поверит, — рассказывает с дрожью в голосе Анастасия.



Матери, однако, удалось сделать аудиозапись момента избиения. На ней мужчина с голосом, похожим на голос Михаила Яцика, приказывает выйти супруге. Та просит его не делать больно, после чего раздаются шлепки.



О фактах вызова милиции говорит сам Михаил Яцик. Он утверждает, что супруга сама провоцировала его, устраивала истерики, кричала.



— Она снова попыталась меня спровоцировать, я ушел. Дальше мне звонят из полиции, говорят, вашу жену увезла скорая, побои снимают. Какие побои? Ну ладно, прихожу, пишу объяснительную. Дальше они пытаются что-то там возбудить со своим адвокатом. И приходит заключение судебно-медицинской экспертизы о ее травмах. Из травм у нее ушиб двух запястий и голеностопного сустава. Любой человек, который хоть когда-то кого-то бил, знает, что вот эти части тела травмируются при неправильно поставленном ударе, — говорит фитнес-тренер.



Со слов Михаила Яцика, это его супруга била его, а не он ее. Все рассказы бывший жены о домашнем насилии он называет «выдумками».



Объяснение психолога. «Попав в такие отношения, пары переживают цикл насилия. Чем отличается простой конфликт от насилия? У любого конфликта есть начало, завязка, само содержание и окончание. У отношений, построенных на насилии, нет окончания. И если в случае конфликта партнеры выступают на равных, в случае насилия один обязательно боится другого. И когда Анастасия сначала боялась огорчить супруга, это означает, что психологическое насилие уже было к ней применено, неважно, сознательно или бессознательно. У цикла насилия три этапа. Первый — нарастание напряжения у самого насильника. Второй этап — сбрасывание этого напряжения на жертву. И третий этап — медовый месяц. Это то, из-за чего жертва насилия не уходит. Ей кажется, что ее обидчик исправляется, что он становится настоящим. На самом деле нет, это маска. Потом опять нарастает напряжение, и всё повторяется по новой», — рассказывает психолог Женского кризисного центра Марина Бурмистрова.



«Бывшие мужья развлекаются»

Анастасия и Михаил Яцик расходились дважды. Первый раз — в 2016 году, когда жена уговорила мужа поехать вместе с девочкой на ее родину, навестить родственников. Возвращаться обратно она отказалась, оформила малышке российское гражданство и прописку. Тогда Михаил Яцик был вынужден согласиться на развод и уехал.



Однако на этом всё не закончилось. Михаил Яцик вернулся спустя несколько месяцев, упросил (по его версии, жена сама сбежала с ним от «заевшей» ее мамы) бывшую жену съездить с ним к украинской родне.



— Я поверила ему. Еду на Украину, и там у меня отбирают документы. Мне говорят, что я никуда не уеду. Оказываюсь я в какой-то развалюхе. В общем, делают всё, чтобы я уже умоляла стать его женой. В итоге, понимая, что я никуда с ребенком без документов не уеду, я попросилась обратно, — утверждает Анастасия Яцик.

