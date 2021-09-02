Совсем недавно глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения весной этого года
О правильном питании детей
Брутальный, с кубиками пресса на животе и властным взглядом мужчина 32 лет смотрит с фотографии на странице во «Вконтакте». Это фитнес-тренер, диетолог и «куратор вашего здоровья» (как он сам себя называет) Михаил Яцик. Он ведет свой видеоблог и много пишет о правильном питании, позитивном мышлении, сильных мужчинах и идеальных женщинах. В последнее время на его странице появились тексты на новую тематику — как отучить ребенка от сладкого. Появление новой темы неслучайно: уже более четырех месяцев Михаил Яцик сам занимается воспитанием 7-летней дочери Эвелины. 10 апреля он увез ее тайно от бывшей супруги и теперь скрывается от Следственного комитета за похищение несовершеннолетнего. Недавно отец попал в международный розыск. Точное его местоположение до сих пор неизвестно.
Свое «незаконное положение» мужчина объясняет кознями «неадекватной» бывшей супруги Анастасии Яцик. Со слов мужчины, он просто забрал ребенка, чтобы показать столицу. Видеться с девочкой он имел право по закону.
— Семь часов прошло, как мы выехали из города, и тут я узнаю, что я в уголовном розыске за похищение, — рассказывает Михаил Яцик.
Сейчас он жалуется, что про него распускают слухи и незаконно преследуют. У матери пропавшего ребенка и Следственного комитета, однако, совсем другой взгляд на случившееся.
«Очень доверчивый человек»
Анастасия познакомилась с Михаилом десять лет назад, в конце 2011 года. Общая знакомая скинула бывшему супругу ссылку на ее страничку.
— Он написал: «Ты красивая, мне сказали, что мы поженимся, будем жить долго и счастливо». Я стала шутить. Так началось наше общение, — вспоминает Анастасия Яцик.
Очень скоро мужчина предложил ей приехать к нему в Киев на рождественские каникулы. В начале 2012 года, на третий день после приезда, Михаил Яцик делает предложение.
— Я в принципе авантюристка по жизни. И очень доверчивый человек, верю словам. Как мне тогда показалось, именно его словам можно верить. Он производил впечатление такого правильного человека. Занимается спортом, не пьет, не курит. Говорил, что ему нужны семья, дети, — с сожалением сейчас говорит мама похищенной девочки.
Уже тогда у Михаила Яцика было четкое понимание того, какой должна быть «идеальная» женщина. Не просто красавица-модель.
— Независимая женщина — такой противоестественный бред, даже возражать лень, — пишет он после знакомства со своей будущей женой у себя на страничке.
Как рассказывает женщина, украинский фитнес-тренер после предложения руки и сердца выдвинул ей три условия. Его будущая жена должна бросить учебу (девушка тогда собиралась стать юристом), отказаться работать (она работала моделью и имела свое фотоагентство) и переехать к нему на Украину. Всё это было объяснено якобы супружеской заботой. Со всем этим Анастасия Яцик согласилась.
После замужества началось активное «воспитание» жены. Она не должна была без его разрешения выходить на улицу, общаться с подругами, водить машину, краситься. На своей странице во «ВКонтакте» супруг разместил 5 пунктов, которым должна соответствовать «идеальная» жена. Первое. Она должна быть опрятной. Второе. Уметь стирать одежду руками. Третье. Мыть посуду, поддерживать порядок дома, вкусно готовить, планировать рацион. Четвертое. Быть в хорошей физической форме. Пятое. Не должна быть развратной, вести себя как легкодоступная женщина и не одеваться вызывающе.
«Воспитать» хорошую жену Михаилу Яцику, судя по всему, не удалось.
— Были истерики, и дома был вечный бардак! Нельзя было добиться, чтобы была элементарно чистая посуда! — отзывается фитнес-тренер о бывшей супруге.
Сама жена тогда не против была участвовать в педагогическом эксперименте. Она соглашалась следовать установленному мужем графику совместной жизни, принимать все ее ограничения.
— Я тогда думала, что это всё-таки муж. Мужчина, он всё равно главнее. Вот это вот сидело у меня в голове. Я терпеть не могла, когда он злился. Его разозлить могло, что обед подан не в 12:00, а, скажем, в 12:02. Вот такие мелочи он замечал, — рассказывает женщина.
Объяснение психолога. «У женщины, которая попадает в такие отношения, конечно, определенный психотип. Это послушные девочки так называемые, которые к пубертатному возрасту и уже будучи взрослой женщиной совершенно не понимают своих желаний. Их родители делают послушными. В разных семьях по-разному это происходит, но эти девочки все отличаются тем, что они очень терпеливые, очень покладистые и у них идея фикс, что муж главный. Муж оказывается замещением некоей родительской фигуры. И, как правило, появляется мужчина в ее жизни, который может произвести яркое впечатление, который как бы готов ограничить от всех опасностей, принц на белом коне. И такие женщины быстро клюют на таких мужчин. Как правило, отношения в таких случаях развиваются очень быстро. Они соединяются в пару, в союз, и происходит очень жесткая психологическая сцепка. Как жертва начинает зависеть от своего тирана, так и тиран начинает зависеть от своей жертвы. Он просто подпитывается ее восхищением», — рассказывает психолог Женского кризисного центра Марина Бурмистрова.
«У Михаила Яцика жена рожает быстро и естественным путем»
Однажды после очередной размолвки Анастасия Яцик решила подойти к мужу попросить прощения. Супруг, как рассказывает женщина, разговаривать не захотел, взял ее за руку, отвел в соседнюю комнату и приковал наручниками к батарее. Она пару часов сидела на холодном полу, прежде чем муж решил «простить» ее. Такие экзекуции затем стали повторяться регулярно.
— Меня уже тогда, конечно, должно было это насторожить, — говорит Анастасия Яцик. — Но что я тогда могла? Я была абсолютно зависимой и морально, и финансово. «Но он же не бьет», — еще я говорила себе, — вспоминает Анастасия Яцик.
После рождения Эвелины в 2014 году отношение мужа к ней только ухудшилось. Анастасия Яцик не сразу решилась признаться ему, что у нее будет девочка.
— Мне было сказано, что «нам девочки не нужны», что от девочек много проблем. И я не говорила, потому что это как минимум вызвало бы у него раздражение. Рожала я Эвелину сутки, роды были очень тяжелыми, и пришлось сделать кесарево. Потом бывший муж сказал, что я никому не должна говорить, что у меня было кесарево, потому что у Михаила Яцика жена рожает быстро и естественным путем. Он был сильно разочарован во мне как в женщине. Я была, по его словам, какая-то бракованная, — говорит Анастасия Яцик.
После рождения малышки, как говорит Анастасия Яцик, муж начал ее регулярно бить.
— Как таковых скандалов даже не было, когда происходили побои. Потому что я даже поднимать голос на него боялась. Понимаете, это не какой-то тупой алкаш, который бьет и не знает, куда бьет. Он знает, куда бьет, знает, как сделать больнее, как не оставить следов. И потом говорит: хоть вызывай полицию, тебе никто не поверит, — рассказывает с дрожью в голосе Анастасия.
Матери, однако, удалось сделать аудиозапись момента избиения. На ней мужчина с голосом, похожим на голос Михаила Яцика, приказывает выйти супруге. Та просит его не делать больно, после чего раздаются шлепки.
О фактах вызова милиции говорит сам Михаил Яцик. Он утверждает, что супруга сама провоцировала его, устраивала истерики, кричала.
— Она снова попыталась меня спровоцировать, я ушел. Дальше мне звонят из полиции, говорят, вашу жену увезла скорая, побои снимают. Какие побои? Ну ладно, прихожу, пишу объяснительную. Дальше они пытаются что-то там возбудить со своим адвокатом. И приходит заключение судебно-медицинской экспертизы о ее травмах. Из травм у нее ушиб двух запястий и голеностопного сустава. Любой человек, который хоть когда-то кого-то бил, знает, что вот эти части тела травмируются при неправильно поставленном ударе, — говорит фитнес-тренер.
Со слов Михаила Яцика, это его супруга била его, а не он ее. Все рассказы бывший жены о домашнем насилии он называет «выдумками».
Объяснение психолога. «Попав в такие отношения, пары переживают цикл насилия. Чем отличается простой конфликт от насилия? У любого конфликта есть начало, завязка, само содержание и окончание. У отношений, построенных на насилии, нет окончания. И если в случае конфликта партнеры выступают на равных, в случае насилия один обязательно боится другого. И когда Анастасия сначала боялась огорчить супруга, это означает, что психологическое насилие уже было к ней применено, неважно, сознательно или бессознательно. У цикла насилия три этапа. Первый — нарастание напряжения у самого насильника. Второй этап — сбрасывание этого напряжения на жертву. И третий этап — медовый месяц. Это то, из-за чего жертва насилия не уходит. Ей кажется, что ее обидчик исправляется, что он становится настоящим. На самом деле нет, это маска. Потом опять нарастает напряжение, и всё повторяется по новой», — рассказывает психолог Женского кризисного центра Марина Бурмистрова.
«Бывшие мужья развлекаются»
Анастасия и Михаил Яцик расходились дважды. Первый раз — в 2016 году, когда жена уговорила мужа поехать вместе с девочкой на ее родину, навестить родственников. Возвращаться обратно она отказалась, оформила малышке российское гражданство и прописку. Тогда Михаил Яцик был вынужден согласиться на развод и уехал.
Однако на этом всё не закончилось. Михаил Яцик вернулся спустя несколько месяцев, упросил (по его версии, жена сама сбежала с ним от «заевшей» ее мамы) бывшую жену съездить с ним к украинской родне.
— Я поверила ему. Еду на Украину, и там у меня отбирают документы. Мне говорят, что я никуда не уеду. Оказываюсь я в какой-то развалюхе. В общем, делают всё, чтобы я уже умоляла стать его женой. В итоге, понимая, что я никуда с ребенком без документов не уеду, я попросилась обратно, — утверждает Анастасия Яцик.
Второй раз она добивалась развода боем. Стала вызывать полицию, когда муж распускал руки. В один из таких моментов женщина поехала в больницу на судмедэкспертизу. Михаил Яцик наконец сдался, но, как выяснилось, ненадолго.
Перемахнув границу, оказавшись дома в Дзержинске с дочкой, Анастасия уже думала, что всё самое страшное позади. Родители не чаяли души в малютке. Однако скоро в квартире ее родных раздался телефонный звонок. Мужчина на том конце провода сообщил, что Анастасия Яцик находится в розыске, что ее супруг подал заявление о похищении Эвелины.
— Позвонили из мукачевской полиции. Говорят, что мой муж обратился из-за того, что я и мой ребенок пропали. Я говорю, что я не пропала. Я нахожусь в России по такому-то адресу. Ребенок прописан по этому адресу, я прописана по этому адресу. Ребенок — гражданин России. Со мной спокойно поговорили. Прекрасно понимали, наверное, что он мстит и просто подставляет меня, — рассказывает Анастасия Яцик.
Примерно через год маме Эвелины приходит уже запрос из Интерпола и опять сообщают, что отец девочки не знает, где она находится.
— Мне потом объяснили, что так многие бывшие мужья развлекаются, чтобы нервы трепать. То есть я сейчас подала в интерпольный поиск, потому что реально не знаю, где находится мой ребенок. А для некоторых бывших мужей это способ продолжить издевательства.
Сам Михаил Яцик утверждает, что ребенок был увезен из Украины бывшей супругой незаконно, без его спроса. Разрешение на выезд он оспаривал в суде. Параллельно с этим писал заявления на супругу о пропаже дочери. Уголовное дело о пропаже было закрыто после установления места нахождения девочки.
Снова о правильном питании и воспитании детей
Михаил Яцик родился в многодетной семье. Родители жили бедно. Мама ушла из семьи, не желая заниматься детьми. Тогда маленькому Мише было около шести-семи лет. Спустя несколько лет отца убила женщина, с которой тот периодически выпивал. Его вместе с братьями и сестрами взяла под опеку тетя, с которой они жили в селе под Киевом. Обо всём этом рассказывал Михаил Яцик своей жене. Сам успешный фитнес-тренер не любит вспоминать то время.
— Когда я узнала эту историю, мне почему-то показалось, что человек, наоборот, будет ценить семью, — рассказывает Анастасия Яцик. — Просто потому что у него этого не было. Я думала, что он никогда не лишит ребенка матери.
Тем не менее мама Эвелины ошиблась. В конце 2020 года Михаил Яцик перебирается в Дзержинск и снимает там квартиру. Анастасия Яцик считала, что драки и ссоры между ней и бывшим супругом не касаются ребенка, что девочка должна общаться с папой. Кроме того, во время развода суд оставил за Михаилом Яциком полное право встречаться с дочкой.
— Мы никак не препятствовали их общению. Он жил в нашей квартире с моими родителями. Ему даже ключи передали от нее, — рассказывает мама похищенной девочки.
У Михаила Яцика другая версия. Он жалуется, что видеться с ребенком ему разрешалось только под строгим надзором дедушки и бабушки.
— Я должен сидеть, приехав фиг знает откуда, ждать, пока они мне выделят время, чтобы я пообщался с дочерью, — рассказывает отец. — Я говорю, что всё-таки был нарушен закон. Она (Эвелина. — Прим. ред.) была изначально гражданкой Украины. Я не давал своего согласия на смену гражданства. Они сделали это за спиной, незаконно. Говорю, у нее есть много родственников на Украине, они имеют право с ней общаться тоже.
Не понравилось Михаилу еще и то, как воспитывалась дочь. Девочку, с его точки зрения, неправильно питали, она стала капризной. Ей позволяли есть сладкое, из-за чего у ребенка стали портиться зубы.
— Я приехал, я офигел! «Это не хочу», «это не буду». Ей давай только сладкое, колбасу. У бабушки, конечно, это всё можно. А маме некогда этим заниматься, — заявил он в разговоре с журналистом NN.RU.
«До последнего не верилось, что это могло произойти»
10 апреля 2021 года Михаил Яцик остался в квартире жены наедине с маленькой Эвелиной. Дедушка и бабушка утром уехали на дачу. Мама отправилась по делам в Нижний Новгород.
— В обед я возвращаюсь, и он перестает мне отвечать на звонки. Я ему пишу. У меня в голове старые угрозы. Мне кажется, что он снова хочет сделать меня своей женой. Мне до последнего не верилось, что это может произойти, — вспоминает Анастасия Яцик.
Объяснение психолога. «Что касается Михаила, по тем поступкам, которые мы наблюдаем, можно предположить, что у него нарциссическое расстройство личности. Это демонстрация своего тела, очень демонстративное поведение. Они обычно очень харизматичны, но у них, знаете, внутри пустота. Они не знают, чем ее заполнить. И на некоторое время заполнить ее и немного успокоиться нарциссы могут только за счет восхищения другого человека. При этом они требуют полного преклонения и подчинения себе, как правило. Особенность их заключается в том, что они абсолютно лишены эмпатии, сочувствия, сопереживания к другим людям», — рассказывает психолог Женского кризисного центра Марина Бурмистрова.
Мама Эвелины не могла вообразить, что бывший супруг решится увезти ребенка, еще и потому, что совсем недавно у девочки была температура под 38 градусов. За два дня до похищения мама с дочкой обращались в поликлинику с ОРВИ. Малышку рвало, ей давали нурофен, опасаясь, что повышенная температура может вызвать судороги.
Михаил Яцик всячески отрицает болезнь у ребенка. Тем не менее выписка из больницы, предоставленная матерью, и скриншоты переписки с бывшим мужем свидетельствуют, что он лжет. С его слов, пока ребенок был под его присмотром в России, он не болел ни разу.
— Как потом выяснилось, Михаил, как только родители уехали, вызывает «Яндекс.Такси» в Москву, вернее не в Москву, а на заправку во Внуково. Там он был около семи часов вечера. Они пересаживаются в другую машину и едут ночью с больным ребенком на пограничный пункт в Троебортное. Далее их разворачивают, потому что у ребенка стоит запрет на выезд из страны. Его не задерживают только потому, что еще не прогрузились базы розыска. Он понимает, что его ищут. Тогда, чтобы как-то поддержать легенду, что он поехал в Москву, они тащили больного ребенка на Красную площадь ради фоток, выкладывает их. Вы представляете, у ребенка температура 38, а ему нужны фотки для отмазки! Пока не ясно точно, как так случилось, что он пересек границу. Это выясняет следствие, — делится подробностями похищения своего ребенка Анастасия Яцик.
Михаил по-прежнему настаивает, что не покидал Россию. Наивно удивляется, кто же его пропустил бы с ребенком? Сейчас он жалуется на СК РФ за якобы распускаемые байки и требует прекратить «незаконное» преследование. Возмущается действиями волонтеров и полицейских.
— Полиция и волонтеры вечером, в 21:00, когда мы как бы пропали, вломились в мою квартиру, рылись в вещах моих, потом их унесли без каких-либо постановлений. Любой юрист скажет, что это треш, — говорит фитнес-тренер.
Корреспондент NN.RU поинтересовался у него, почему он не сообщил полицейским в день, когда он увез ребенка, где тот находится.
— Звонили люди, которые представились сотрудниками полиции и следствия. Подтвердить свои личности и должности они не смогли. Оснований сообщать им это не было, — говорит Михаил Яцик.
Что говорят юристы в России
— Если говорить в целом с точки зрения закона, оба родителя имеют абсолютно равные права на общение с ребенком, если иное не прописано в решении суда. Однако в данном случае можно говорить о правонарушении, так как один из родителей, судя по всему, умышленно препятствует даже видеться с ребенком. Что касается уголовного дела о похищении, это, конечно, очень спорный вопрос. Таких случаев очень мало. Но в таких ситуациях, когда непонятно, где находится ребенок, жив ли он, тогда правоохранительные органы могут либо уголовное дело о похищении возбудить, либо об убийстве, — считает криминальный юрист Александр Немов.
Что думают украинские юристы
— У меня в этом вопросе позиция очень простая. Ребенок — это не чемодан. Его нельзя просто взять и увезти, потому что родителю так захотелось. У ребенка есть свой ритм, своя привычная и безопасная среда жизни. У ребенка есть эмоциональная привязанность к людям, с которыми он живет. Две большие разницы: забрать ребенка по решению суда об определении места жительства или по договоренности с матерью, сделав это максимально мягко для ребенка, разъяснив причины, чтобы не травмировать уязвимую психику, и с температурой повезти ребенка «погулять» в Москву из Дзержинска (это надо было еще додуматься до такого), потом пытаться пересекать границу, ездить по пунктам пропуска. Я считаю, что факт похищения имел место, и полностью согласен с квалификацией действий Яцика Михаила Следственным комитетом. Нужно понимать, что отчуждение ребенка от родителя — это такая же форма насилия. На Украине мы сейчас инициируем такое же уголовное дело. На Украине сейчас активно работают над этим вопросом, внесен законопроект о предотвращении родительского киднепинга, а в судебной практике внедряется понятие «отчуждение ребенка от родителя», — рассказывает украинский адвокат Анастасии Дмитрий Власенко.
С момента похищения Эвелины Яцик прошло более четырех месяцев. Ее отец по-прежнему отказывается раскрывать местоположение дочери. Недавно девочке исполнилось 7 лет. Но в школу 1 сентября она не пошла. Папа продолжает писать о воспитании детей и выкладывать фотографии с улыбающимся ребенком. Питаться она, по сообщению отца, стала гораздо лучше.
— Ну сейчас, конечно же, уже всё нормально. Чистим зубы. Едим правильную еду, — рассказал Михаил Яцик корреспонденту NN.RU.