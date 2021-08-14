«На фига оно тебе надо? Это женское дело». Честный рассказ мужчин о партнерских родах

В какой-то момент я услышал из-за двери крик малыша и почувствовал огромное облегчение и радость, даже прослезился. Когда взял его на руки, ощущения были непередаваемые. Ради них одних уже обязательно стоит выбрать партнерские роды, потому что через три дня на выписке такого уже не испытаешь.



А вот моя физическая помощь пригодилась уже после родов, так как это оказался нелегкий процесс. Три дня в роддоме мы жили вместе в палате, я менял малышу подгузники, укачивал его и постоянно фотографировал.



Главное, для чего нужны совместные роды — это поддержка своего партнера. Роды — большой стресс для женщины и большая нагрузка на организм. Если можно сделать этот процесс хоть немного более комфортным для нее, этой возможностью нужно пользоваться. Кроме того, в процессе родов женщина сосредотачивается на процессе, поэтому партнер может взять на себя общение с сотрудниками больницы, заполнение документов и прочие организационные моменты.



Безусловно, если бы мы планировали еще одного ребенка, наши роды снова были бы партнёрскими.



Мнение эксперта

По словам психолога Екатеринбургского перинатального центра Елены Скорыниной, несмотря на то что партнерские роды рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, на них соглашается не так много семейных пар.



— В моей практике причиной отказа часто становились стереотипы. У многих мужчин вообще нет никаких представлений о родах, о помощи в родах, — объяснила психолог. — Иногда такая позиция исходит от самой женщины, когда она недооценивает важность поддержки или боится предстать перед мужем в «некрасивой картинке».



Как говорит Елена Скорынина, некоторые мужчины считают, что это им не нужно, но потом, обучаясь на курсах по подготовке к родам, меняют свое мнение — тем более после получения конкретных навыков.

